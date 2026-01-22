Даже Овечкин не помощник. «Вашингтон» проиграл худшей команде НХЛ

Александр набирает очки почти в каждом матче, однако «столичные» отдаляются от зоны плей-офф.

«Ванкувер» обменами Хьюза и Шервуда окончательно убедил в том, что организация направляется в перестройку – недолго в канадском клубе играла музыка. Сейчас «косатки» находятся на последнем месте в сводной таблице НХЛ, и нет никаких предпосылок, что они оттуда выберутся.

Расстраивает пока и «Вашингтон» — «столичные» после успешного прошлого сезона серьёзно забуксовали в середине нынешнего чемпионата, с каждым матчем отдаляясь от зоны плей-офф. Но матч с аутсайдером лиги должен был немного поправить сложившуюся ситуацию.

Поначалу всё складывалось почти идеально, «столичные» уверенно дважды реализовали большинство, которое у них в этом сезоне немного сбоит, и создали себе комфортное преимущество. Во второй шайбе поучаствовал и Овечкин, выдавший отличную разрезающую передачу на Дилана Строума.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Однако дальше всё полетело кубарем – ещё до перерыва «Ванкувер» сравнял счёт, а второй пропущенный гол получился до жути обидным.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Дальше «косатки» почувствовали вкус к игре и начали развивать преимущество. Активный прессинг и молниеносное принятие решений обеспечили хозяевам ещё две шайбы – отличились О’Коннор и Гронек.

При этом сам «Вашингтон» почти не создавал моменты у чужих ворот, а сократить отставание в счёте смог только в концовке игры в импровизированном большинстве с пустыми воротами.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Дела у «Кэпиталз» ужасны – команда Карбери проиграла четвёртый матч подряд, уступив даже худшей команде НХЛ, и всё больше отдаляется от зоны плей-офф. Овечкин набирает очки в семи из последних девяти игр, но даже так не является помощником и спасителем для своей команды.