Автомобилист — Авангард. Прямая трансляция
16:40 Мск
Ванкувер — Вашингтон — 4:3 — видео, голы, обзор матча регулярного чемпионата НХЛ, передача Овечкина

Даже Овечкин не помощник. «Вашингтон» проиграл худшей команде НХЛ
Максим Макаров
«Вашингтон» проиграл худшей команде НХЛ
Александр набирает очки почти в каждом матче, однако «столичные» отдаляются от зоны плей-офф.

«Ванкувер» обменами Хьюза и Шервуда окончательно убедил в том, что организация направляется в перестройку – недолго в канадском клубе играла музыка. Сейчас «косатки» находятся на последнем месте в сводной таблице НХЛ, и нет никаких предпосылок, что они оттуда выберутся.

Расстраивает пока и «Вашингтон» — «столичные» после успешного прошлого сезона серьёзно забуксовали в середине нынешнего чемпионата, с каждым матчем отдаляясь от зоны плей-офф. Но матч с аутсайдером лиги должен был немного поправить сложившуюся ситуацию.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 января 2026, четверг. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Уилсон, Карлсон) – 08:25 (pp)     0:2 Сурдиф (Строум, Овечкин) – 09:43 (pp)     1:2 Бёзер (Кемпф) – 13:32     2:2 Кейн (Дебраск) – 18:22     3:2 О'Коннор (Кемпф, Бёзер) – 28:58     4:2 Гронек (Дебраск, Вилландер) – 31:43     4:3 Строум (Сурдиф, Карлсон) – 56:37    

Поначалу всё складывалось почти идеально, «столичные» уверенно дважды реализовали большинство, которое у них в этом сезоне немного сбоит, и создали себе комфортное преимущество. Во второй шайбе поучаствовал и Овечкин, выдавший отличную разрезающую передачу на Дилана Строума.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Однако дальше всё полетело кубарем – ещё до перерыва «Ванкувер» сравнял счёт, а второй пропущенный гол получился до жути обидным.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Дальше «косатки» почувствовали вкус к игре и начали развивать преимущество. Активный прессинг и молниеносное принятие решений обеспечили хозяевам ещё две шайбы – отличились О’Коннор и Гронек.

При этом сам «Вашингтон» почти не создавал моменты у чужих ворот, а сократить отставание в счёте смог только в концовке игры в импровизированном большинстве с пустыми воротами.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Дела у «Кэпиталз» ужасны – команда Карбери проиграла четвёртый матч подряд, уступив даже худшей команде НХЛ, и всё больше отдаляется от зоны плей-офф. Овечкин набирает очки в семи из последних девяти игр, но даже так не является помощником и спасителем для своей команды.

