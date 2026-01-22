«Семья сразу одобрила решение поехать в Россию». Первые слова нового тренера «Шанхая»

Вечером среды, 21 января, Митч Лав прилетел в Санкт-Петербург, а утром четверга приехал в самое сердце Северной столицы, чтобы дать первую пресс-конференцию в качестве главного тренера «Шанхайских Драконов». Вместе с ним на мероприятии присутствовал и генеральный директор клуба Сергей Белых.

Спикеры больше часа отвечали на вопросы журналистов и даже некоторых болельщиков. Самое интересное из пресс-конференции «Чемпионат» приводит в тексте ниже.

«Весь фокус настроен на «здесь и сейчас»

Бо́льшая часть вопросов была адресована, конечно же, новому главному тренеру клуба.

– Я решился на этот контракт, потому что ехал именно в Санкт-Петербург, а также получил большую поддержку от руководства клуба. Ещё отмечу, что моя семья сразу одобрила решение поехать в Россию. Всё произошло стремительно, и вот я уже сижу здесь. Осознаю, что тут другой хоккей – тем интереснее. Ещё одна причина, почему я здесь – очень много североамериканцев. Получается, что почти все игроки по-хоккейному ментально такие же, как те, кого я тренировал в НХЛ. Я в восторге.

– Вы всё-таки верите, что команда попадёт в плей-офф, или уже готовитесь к следующему сезону?

– Весь фокус настроен на здесь и сейчас. Мы прекрасно понимаем, где команда находится, считать умеем. Живём именно сегодняшним днём, нам нужна фокусировка на результат. Я такой тренер, который хочет трудиться каждый день и не заглядывать в призрачное будущее.

– Вы готовы к тому, насколько пристально будут за вами следить?

– Я думаю, все сразу будут ждать изменений, но мне надо познакомиться с командой и понять, как вообще всё устроено в клубе. Сразу не буду рушить привычные правила, хотя у меня уже есть видение, что нужно поменять. Это конкурентоспособная команда, будем фиксироваться на этом. Пусть звучит как клише, однако я пока не могу сказать больше.

– Есть ли какая-то черта, которую нужно вам лично перейти, чтобы сказать, что вы удачно ворвались в КХЛ?

– Ну, плей-офф так-то (смеётся).

– Вы очень любили подраться, есть в вас тафгайство. Команду будете так же настраивать?

– Хоккей изменился, но эмоции никуда не делись. Я был не очень хорошим игроком, однако отдавался эмоционально. Но скажу сразу: мы хотим быть сильными и брутальными, однако не переступать черту в виде большого количества удалений. Хочу, чтобы играли на грани, показывая хороший хоккей.

Митч Лав Фото: Пресс-служба ХК «Шанхайские Драконы»

– Как вам лозунг, оставшийся после Галлана?

– Мне он нравится. Говорить его здесь не буду (смеётся). Повторюсь: мне нужно познакомиться со структурой, а дальше посмотрим.

– А вы вообще знакомы с КХЛ?

– В достаточной мере. Персонально уже понятен уровень, потому что я тренировал много русских ребят, которые переехали в Северную Америку. Они хорошо играют и очень хорошо разговаривают на английском.

– Как объяснили знакомым, что едете в Шанхай, но в Санкт-Петербург?

– О, я ждал что вы спросите. Я не был удивлен и знал структуру, даже знал предыдущее название клуба. Но знакомым долго объяснял, почему Шанхай находится в России, а не в Китае (смеётся).

– Что скажете на обвинения о домашнем насилии?

– Мой фокус здесь в первую очередь на хоккее, на «драконах». Да, последние восемь-девять месяцев было морально тяжело, но ничего комментировать не буду. Я хочу тренировать команду и сосредоточен только в хоккее. Скоро ко мне присоединится семья, она приедет в Санкт-Петербург.

– Как вам работа с Овечкиным?

– Он один из лучших игроков за всю историю хоккея. Было невероятно наблюдать за его рекордом и работой, которая привела к этому достижению. Я очень рад, что у меня есть такой друг.

«Истории в рамках культуры отмены в США обсуждать не надо»

Генеральный директор клуба Сергей Белых выступил в защиту нового главного тренера клуба.

– Дорогие и уважаемые коллеги, хочу к вам обратиться, чтобы закрыть эту тему раз и навсегда. Со стороны клуба мы опираемся на факты и говорим вам, что никаких преследований нет. Законодательно Митч абсолютно чист. Он очень хороший человек, позитивный и исполнительный. Те истории, что происходят в рамках культуры отмены в США, мы знаем, и обсуждать их не надо. Всё осталось позади, а мы двигаемся вперёд.

– Вы бы уволили Галлана, если бы он не ушёл?

– Отставка Галлана не обсуждалась, мы никого не собирались увольнять. Понимали, что ему нездоровится, однако думали, что он сможет продолжить. Вышло то, что вышло. У нас отличная команда, с точки зрения прорыва в медиапространстве – лучшая в лиге. До нас это сделал «Авангард», теперь лучшие мы – я не стесняюсь это сказать.

– Что скажете о перепалке между Каблуковым с Кленденингом в раздевалке?

– Когда в раздевалке перепалка – значит, они хотят выигрывать. Неудовлетворенность друг другом – здоровый показатель того, что команда требует от себя побед.

Что сказал о ней сам Каблуков? «Разберёмся, оставьте как есть». Форвард «Шанхая» — о перепалке с партнёром по команде

– Останется ли Майк Келли? Будут ли новые помощники?

– Ничего рушить Митч не хочет, и я верю, что команде не нужны дикие изменения. Пока всё остаётся так, как есть. Мы не ждём каких-то радикальных изменений, но надеемся на более системную работу команды в обороне. Митч знает к этому подход.

– Как идут дела с переездом в Шанхай?

– Складывается впечатление, будто мы переезжаем в Магадан (смеётся). Всем желаю побывать в Шанхае, очень красивый город. С высокой вероятностью мы останемся в Санкт-Петербурге на следующий сезон, однако окончательное решение озвучим в марте.

– Жереми Гроло числится в составе, но травмирован. Почему не расстаётесь с ним?

– Гроло очень перспективный, у нас большая ставка на него. Быть может, он даже успеет зацепиться в этом сезоне и войдёт в состав. Не надо сравнивать с теми, кто к нам приезжал на просмотровый контракт.