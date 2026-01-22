Топ-события пятницы: матчи «ПСЖ» и «Интера», Australian Open и «Клипперс» против «Лейкерс»

Лучший спорт 23 января: Малкин и Капризов в НХЛ, «Лада» — «Динамо» Москва в КХЛ, Мирра — в теннисе, а также биатлон и лыжи! Не пропустите!

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Бостон Брюинз» — «Вегас Голден Найтс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: сможет ли Дорофеев обогнать Овечкина в гонке снайперов?

Молодой нападающий «Вегаса» продолжает проводить яркий сезон. Павел Дорофеев уже наколотил 20 голов в нынешнем сезоне, он делит третье место в списке лучших российских снайперов регулярки. Столько же шайб у Александра Овечкина. Так что сейчас у форварда «Голден Найтс» появилась хорошая возможность обогнать своего более опытного коллегу и приблизиться к Никите Кучерову (24) и Кириллу Капризову (25).

🏒 5:00: «Эдмонтон Ойлерз» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: получится ли у «Питтсбурга» оторваться от преследователей?

«Пингвинз» постепенно оправляются от кризиса и набирают важные очки. В последних четырёх матчах команда Евгения Малкина одержала три победы и вырвалась на шестое место в Восточной конференции. Правда, от идущего девятым «Торонто» «Питтсбург» отделяет всего два очка, так что расслабляться никак нельзя. Но даст ли «Эдмонтон» с Коннором Макдэвидом просто так разжиться очками? Это уж вряд ли!

🏒 5:30: «Миннесота Уайлд» — «Детройт Ред Уингз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: кто выйдет победителем из битвы третьих команд конференций?

«Миннесота» Кирилла Капризова продолжает сражение за второе место на Западе. Лидирующий «Колорадо» уж слишком оторвался, уже на целых 12 очков, зато с идущим вторым «Далласом» равенство. Так что сейчас «Уайлд» нужны очки. Впрочем, нужны они и «Детройту». «Красные крылья» впервые за долгие годы показывают достойную игру и претендуют не только на выход в плей-офф, но и на лидерство на Востоке! Сейчас «Детройт» по количеству очков идёт вровень с «Каролиной» и «Тампой», занимающими второе и первое места соответственно, так что этот матч точно не станет лёгкой прогулкой для «Миннесоты».

🏀 6:00: «Лос-Анджелес Клипперс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «Клипперс» и «Лейкерс» — всегда неподдельный интерес

Дуэли между лос-анджелесскими клубами НБА неизменно оказываются в центре внимания: ведь речь идёт о противостоянии не только блистательных баскетболистов на площадке, но и звёзд с мировым именем на трибунах. Однако в нынешнем сезоне «Лейкерс» пока не могут похвастаться впечатляющей игрой, тогда как «Клипперс» после неудачного начала регулярки набрали отличную форму и явно настроены доставить «озёрникам» немало неприятностей.

🎯 12:00: Кубок Содружества, этап 4, спринты, женщины и мужчины, 7,5 и 10 км

Интрига: Латыпов вновь победит?

Вот уже два спринта подряд на Кубке Содружества — 2025/2026 победу одерживает Эдуард Латыпов. Ему по силам оформить и третий успех, но для этого россиянину нужно справиться с проблемной зоной — стрельбой, и на сей раз в спринте в Раубичах.

В этот же день состоится женская гонка на 7,5 км, в рамках которой борьбу за первенство в общем зачёте продолжат прежде всего Кристина Резцова и Наталия Шевченко — именно эти две биатлонистки оторвались от соперниц. Теперь от каждой их ошибки будет зависеть итоговое распределение мест в тотале международного турнира.

🎾 13:00*: Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Мирра Андреева (Россия, 8), Australian Open, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: выйдет ли Мирра третий год подряд во вторую неделю АО?

18-летняя Мирра Андреева блестяще провела «пятисотник» в Аделаиде, а следом не без проблем стартовала на Australian Open, одержав волевую победу над опытной Донной Векич. Следом юная россиянка уверенно разобралась с Марией Саккари из Греции. Далее в матче третьего круга Мирра сыграет с румынкой Еленой-Габриэлой Русе. Девушки ранее не пересекались на корте. А будущая победительница сразится с кем-то из пары Элина Свитолина — Диана Шнайдер. Отметим, что в 2024 и 2025 годах Андреева неизменно выходила во вторую неделю АО.

🎿 14:43: Кубок России, этап 7, классический стиль, спринты, мужчины и женщины

Интрига: состоится ли спринт в Сыктывкаре?

Главная интрига первого дня седьмого этапа Кубка России — пройдут ли вообще соревнования? По прогнозу — сильный мороз. Если гонки состоятся, всем будет непросто. У мужчин, как и на предыдущем этапе, главный фаворит — Александр Терентьев, борьбу ему попробуют навязать Александр Большунов, Сергей Ардашев, Владислав Осипов, да и все остальные тоже.

У женщин главным фаворитом вновь будет Алёна Баранова, а Наталья Крамаренко постарается взять реванш за поражение в Казани. Удивительно, но в заявке даже Алина Пеклецова, которая спринты не бегает. И в заявке даже нет спортсменки, которая громко заявляет, что была бы в топ-6 на Кубке мира, но вообще не выходит на старт.

🎦 🎿 16:30: Кубок мира, этап 7, свободный стиль, командные спринты, женщины и мужчины

📺 Гонки с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: смогут ли норвежцы выиграть без Клебо?

Командный спринт в швейцарском Гомсе пройдёт без участия россиян — и правилами запрещено, и нейтральных статусов нет — и без Йоханнеса Клебо, лучшего спринтера в истории. Тренерский штаб сборной Норвегии решил проверить других и понять, кто же будет лучше на Олимпиаде. Команда в составе дистанционщиков Харальда Амундсена и экс-биатлониста Эйнара Хедегарта выглядит очень необычно.

🏒 18:00: «Лада» — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сможет ли «Динамо» выбраться из кризиса?

Москвичей после увольнения Алексея Кудашова довольно сильно штормит. Бело-голубые потерпели четыре поражения в последних пяти матчах и опустились на пятое место на Западе. Снизу уже начинают нагонять соперники. Тем не менее в этом матче против них выйдет «Лада», занимающая последнее место в конференции и предпоследнее – в КХЛ. Сумеет ли аутсайдер сезона навязать борьбу кризисным динамовцам?

🎯 20:15: Кубок мира, этап 6, женщины, индивидуальная гонка, 12,5 км

Интрига: кто возьмёт последнюю индивидуалку перед Играми?

За несколько недель до Антхольца сильнейшие стреляющие лыжницы проведут репетицию биатлонной классики в Нове-Место. Укороченная индивидуальная гонка даст ответы на вопросы о стрелковой форме лидеров пелотона. Всем интересно, готова ли снайпер Доротея Вирер к домашней Олимпиаде? Навяжут ли ей там конкуренцию маститые француженки и пришла ли в себя после болезни Франциска Пройс? В гонке на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами будут даны ответы на все вышеперечисленные вопросы.

🎦 ⚽️ 22:00: «Осер» — «ПСЖ», Лига 1, 19-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: «ПСЖ» спокойно обыграет одного из аутсайдеров Лиги 1?

«ПСЖ» тяжело вошёл в 2026 год. Команда Луиса Энрике провела четыре матча во всех турнирах и одержала только одну победу в основное время. На этой неделе парижане уступили «Спортингу» (1:2) в Лиге чемпионов со счётом 1:2, пропустив второй мяч на 90-й минуте.

Пока «ПСЖ» занимает второе место в Лиге 1, но отставание от «Ланса» составляет всего одно очко. А вот «Осер» располагается в зоне вылета — на втором месте с конца в таблице. «ПСЖ» должен обыгрывать такого соперника на своём стадионе, однако исключать сенсацию нельзя.

⚽️ 22:45: «Интер» Милан — «Пиза», Серия А, 22-й тур

Интрига: сколько мячей забьёт «Интер» в матче с аутсайдером Серии А?

Расклад понятен. «Интер» возглавляет таблицу Серии А, а «Пиза» находится на второй с конца строчке. Чёрно-синий клуб одержал восемь побед в девяти предыдущих матчах Серии А и оторвался от ближайшего преследователя на три очка. У «Пизы» всё плохо — она не побеждает в чемпионате Италии с 7 ноября 2025 года. В последних четырёх турах команда трижды сыграла вничью. В первом круге «Интер» одолел «Пизу» (2:0) благодаря дублю Лаутаро Мартинеса. Забьёт ли аргентинец на этот раз?