Главная сенсация последнего ЧМ едет на первую Олимпиаду с НХЛ. Что ждёт датчан в Милане?

Самая запоминающаяся история с последнего ЧМ-2025 – Чудо в Хернинге. Сборная Канады во главе с Сидни Кросби катком прошлась по групповому этапу, чтобы в четвертьфинале упереться во вратаря сборной Дании Фредерика Дикова, а затем пропустить решающий гол за секунды до конца матча.

И ведь тогда датчане были далеко не в самом оптимальном составе – из их солидного по меркам сборных второго эшелона североамериканского десанта до турнира доехал только Николай Элерс. Теперь Николай с соотечественниками отправляется в Милан на первую как для себя, так и для всех лидеров Дании Олимпиаду. Какие у них перспективы?

Сборная Дании по хоккею Фото: РИА Новости

Формально сборная Дании по хоккею оформила первое в своей истории участие на Олимпиадах четыре года назад в Пекине. Однако все мы понимаем, что ОИ-2022 были историей со звёздочкой. Из-за коронавируса НХЛ практически в последний момент отказалась от участия в Играх, и турнир получился де-факто даже менее представительным, чем большинство чемпионатов мира. Так что Олимпиада в Италии будет первой по-настоящему мощной проверкой для «золотого» поколения датского хоккея. Расцвет хоккея в Дании наблюдается уже последние 15 лет, однако ни на Игры в Ванкувер, ни на Олимпиаду в Сочи отобраться датчане не могли. Во многом из-за особенностей квалификационного турнира. Он проходит, как правило, прямо по ходу сезона, когда не то что пригласить звёзд из Северной Америки, далеко не всех европейских игроков получается вызвать в сборную.

В итоге на Играх были и Австрия со Словенией, и даже Казахстан, но вот лучшие датские хоккеисты ждали своего шанса до 2022 года. А когда стало известно, что НХЛ пропустит китайскую Олимпиаду, мечта Николая Элерса и других датских энхаэловцев отложилась ещё на четыре года. И вновь всё едва не завершилось конфузом – в финальном раунде квалификации датчане довели матч со скромной сборной Японии до овертайма, но, к счастью для них, это была единственная осечка на турнире. Теперь Микаэль Кринц-Гат впервые получит в свои руки всю элиту хоккея Дании, причём поедет в Милан не просто в статусе записного аутсайдера, а как главный тренер команды, выбившей Канаду с последнего ЧМ-2025. Можно сколько угодно списывать результат четвертьфинала в Хёрнинге на недонастрой канадцев и случайность, но нельзя не отметить и системный хоккей Дании с выдающейся дисциплиной.

Фредерик Андерсен Фото: РИА Новости

Важным залогом успеха стала игра вратаря Фредерика Дикова, однако что интересно – на Олимпиаде он будет в лучшем случае запасным. Наконец-то вернулся в строй Фредерик Андерсен, успехи которого хоть и принято принижать с учётом тактических построений «Каролины», однако даже в 36 лет он остаётся одним из сильнейших вратарей лиги, чья главная проблема — травмы. А есть ведь ещё Мадс Сёгор из системы «Оттавы», чьё появление на турнире, впрочем, маловероятно – если и нужно будет дать отдых Андерсену, то лучше положиться на Дикова из шведского ХВ71. В обороне вы не найдёте Филипа Ларсена. Он не завершил карьеру и играет четвёртый год на у себя Родине, однако после ухода из «Салавата Юлаева» его уровень настолько просел, что некогда игрок основы «Далласа» и «Ванкувера» остаётся вне заявки национальной команды.

Внимание на себя обращают в первую очередь братья Лауридсены – Маркус и Оливер, оба поиграли в своё время в Северной Америке и имеют обширный международный опыт. Маркус, кстати, выступает в итальянской лиге, уровень которой не так и плох, как представляется на первый взгляд. Наверняка вы запомнили по многочисленным матчам на чемпионатах мира и колоритного Йеспера Йенсена, которым в своё время интересовались несколько клубов КХЛ. Кстати, Николас Йенсен, тоже защитник, для Йеспера всего лишь однофамилец, хотя будет забавно увидеть их в одной паре. Хватает крепких домоседов из Германии – Матиас Лассен и Филлип Бруггиссер сами по себе, возможно, не самые выдающиеся хоккеисты, но способны играть строго по заданию, а большего для ребят из третьей пары команды уровня Дании на таких турнирах и не требуется.

Николай Элерс в сборной Дании Фото: РИА Новости

Важно только, чтобы вратарю и системной обороне было что защищать – и вот за креатив впереди у Дании отвечают сразу несколько ребят из НХЛ. В первую очередь, разумеется, Николай Элерс. «Виннипег» не стал удерживать игрока и сразу же за это поплатился провальным регулярным сезоном, в то время как Элерс выжил даже в хоккее Рода Бриндамора и открыл в себе новые качества. Оливер Бьёркстранд был одним из главных лотов дедлайна прошлого года и вошёл в состав «Тампы» как влитой, хоть немного и сбавил в результативности в сравнении с игрой за «Сиэтл». Из «Кракенов», кстати, тоже будет игрок – 20-летний Оскар Мёльгор дебютировал в этом сезоне в Национальной хоккейной лиге и сразу же едет на Олимпиаду. Его, как и Йонаса Рённбьерга из «Вегаса», трудно назвать пока игроками основы, однако общий уровень хоккея НХЛ ребята выдерживают.

И всё-таки главным действующем лицом в атаке видится Ларс Эллер из «Оттавы». Один из самых универсальных хоккеистов современности провёл уже больше 1000 матчей в Северной Америке, но не сильно сдал в своей продуктивности. Многолетнего партнёра Александра Овечкина по «Вашингтону» можно поставить хоть в первое звено, хоть в четвёртое, повесить на него большинство, меньшинство – и везде будет всё чётко и выверенно. На костяк из НХЛ Кринц-Гату предстоит нанизывать ребят из европейских лиг, среди которых особо интересны Фредерик Сторм из «Кёльна», Александер Труэ из финского «ЮПа» и, конечно же, Никлас Йенсен (да-да, ещё один Йенсен, крепких нервов комментаторам), отыгравший несколько встреч за «Ванкувер» и «Рейнджерс», однако российским болельщикам запомнившийся за пять сезонов в «Йокерите». Наверняка играл бы в КХЛ и сейчас, если бы не политика.

Никлас Йенсен Фото: РИА Новости

Сказать наверняка, что эта сборная способна на что-то выше четвертьфинала, будет наивно, да и в восьмёрку сильнейших ещё надо попасть, претендентов достаточно. Но недооценивать датчан точно не стоит. Не верите – спросите у Кросби с Маккинноном, они подтвердят.