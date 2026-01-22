«Все будут счастливы, когда они вернутся в семью». Когда Россию допустят до турниров?

21 января стало известно, что, несмотря на рекомендации МОК, Международная федерация хоккея приняла решение всё же продлить отстранение сборных России и Беларуси. Как сообщил в социальных сетях известный журналист и инсайдер Крис Джонстон, основная причина заключается в «соображениях безопасности».

Позже ИИХФ опубликовала своё заявление.

«По итогам последнего заседания и на основании подробной оценки рисков совет ИИХФ считает, что пока небезопасно восстанавливать участие национальных и клубных команд России и Беларуси в соревнованиях сезона‑2026/2027, поскольку текущие условия безопасности не позволяют обеспечить необходимые требования для организации турниров, гарантирующих безопасность всех участников.

Однако совет ИИХФ изучил рекомендации МОК и рассмотрит вопрос о восстановлении молодых игроков (до 18 лет) из национальных и клубных команд России и Беларуси в соревнованиях сезона‑2027/2028. Это решение будет зависеть от результатов постоянной оценки условий безопасности. Если в ближайшие месяцы эти риски значительно снизятся, ИИХФ будет сотрудничать с соответствующими национальными ассоциациями для поддержки возможной реинтеграции на юношеском уровне.

Поскольку безопасность и охрана всех участников, а также надлежащая организация каждого мероприятия остаются явным приоритетом, ИИХФ должна обеспечить соблюдение этих требований для каждого турнира. ИИХФ будет продолжать внимательно следить за развитием ситуации и проводить постоянный анализ рисков для безопасности», — говорится в сообщении.

Тем не менее до сих пор остаётся непонятным, когда до международных турниров могут допустить взрослую сборную России – а вместе с ней и национальные команды других возрастов.

Впрочем, предположения уже есть. Всё тот же Джонстон за день до того, как ИИХФ вынесла своё решение, выпустил материал, в котором поделился своими инсайдами, когда может состояться возвращение сборной России на чемпионаты мира и Олимпийские игры. «Чемпионат» приводит перевод текста The Athletic.

В преддверии очередного крупного хоккейного турнира, который пройдёт без участия России и Беларуси, Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) планирует провести в среду заседание совета для обсуждения целесообразности смягчения ограничений для игроков из этих стран.

Видеоконференция состоится через месяц после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что юным спортсменам с российскими или белорусскими паспортами следует разрешить выступать с национальным флагом и гимном своих стран. Этого не происходило на международной арене для спортсменов любого возраста с момента начала спецоперации России на Украине в феврале 2022 года (формулировка изменена в соответствии с законами РФ). Однако на Олимпийском саммите в декабре [2025 года] МОК заявил: «Спортсмены, особенно юные, не должны нести ответственность за действия своих правительств».

Последствия этой точки зрения для международного хоккея теперь должны быть определены советом ИИХФ, состоящим из 13 членов.

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф недавно заявил изданию The Athletic: «Обычно мы следуем рекомендациям МОК», — но, даже если ИИХФ поступит так, неясно, каковы будут сроки возвращения и будет ли это решение применяться ко всем возрастным группам. «В МОК сказали: «Молодёжь», — отметил Тардиф. — Мы задали несколько уточняющих вопросов. «Молодёжь» — это возраст до 18 лет. Это значит, что нам предстоит принять решение».

У ИИХФ есть несколько уровней, каждый из которых имеет политические последствия.

Прежде всего совет должен определить, готов ли он следовать указаниям МОК, что является сложным вопросом для европейских федераций, страны которых решительно выступают против участия России в международных соревнованиях, пока продолжается её спецоперация на Украине.

Затем, если совет решит двигаться вперёд, ему нужно будет определить, когда и как вновь привлечь страны, находящиеся под санкциями, к различным соревнованиям.

Если учитывать акцент МОК на «молодёжи», чемпионат мира среди юниоров до 18 лет, вероятно, будет первым шагом. Это мероприятие проводится ежегодно в апреле и мае. Однако оно включает в себя такие механизмы, как понижение и повышение в классе. Поскольку Россия и Беларусь не участвовали в соревнованиях ИИХФ с 2022 года, их возвращение на турнир может занять годы.

Тардиф заявил, что Международная федерация хоккея придерживается позиции, согласно которой страны должны знать точные условия участия, когда они допускаются до чемпионата мира, а не принимать решения постфактум. Женский ЧМ U18 2026 года уже прошёл в Мемберту и Сиднее (Новая Шотландия) в начале января. Мужской турнир U18 запланирован на период с 22 апреля по 2 мая в Словакии.

«Когда вы отправляетесь на чемпионат мира, то должны точно знать, как будет проходить процесс понижения и повышения в классе, поэтому нам нужно время, — сказал Тардиф. — Непросто внезапно вернуть Россию и Беларусь».

Если чемпионат мира среди женщин до 18 лет 2028 года был первым шагом, то молодёжный чемпионат мира 2029 года, чемпионаты мира ИИХФ среди мужчин и женщин 2029 года и Олимпийские игры 2030 года станут путём к полному возвращению.

Тардиф заявил, что МОК сосредоточен на том, чтобы открыть двери для возвращения российских команд к летним Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Единственные спортсмены с российскими и белорусскими паспортами, которым разрешено участвовать в Играх в следующем месяце в Италии, выступают в качестве нейтральных участников в отдельных дисциплинах — шесть одобренных спортсменов прошли проверку. Но даже если Россию допустят до других видов спорта в 2028 году, ИИХФ всё равно должна будет вернуть хоккейную сборную на турниры в 2030 году.

Тот факт, что Международная федерация хоккея вообще обсуждает этот вопрос на каком-либо уровне, имеет большое значение, особенно накануне Олимпийских игр в Милане и Кортине. Однако каждый шаг будет ставить руководящий хоккейный орган в сложное положение, пока не закончится спецоперация на Украине.

Один источник, хорошо знакомый с руководством международного хоккейного сообщества, заявил в понедельник, что крайне маловероятно, что Финляндия, Швеция или Чехия согласятся участвовать в каком-либо турнире с участием российской команды, пока идёт спецоперация. Источник также усомнился в том, позволит ли канадское правительство своим спортсменам участвовать в подобном мероприятии, учитывая нынешнюю политическую обстановку.

Для Доминика Гашека, чешского члена Залов хоккейной славы и ИИХФ, который является ярым критиком российской спецоперации на Украине, вопрос сводится к тому, что важнее: человеческие жизни или успех команды/спортсмена. Он сказал, что необходимо достичь чётких целей, прежде чем Россию снова примут на международные соревнования.

Хоккей, пожалуй, самый популярный командный вид спорта в России. Его любит президент Владимир Путин, он сидел в первом ряду на играх Олимпийских игр 2014 года, проходивших в его стране. Санкции, из-за которых Россия пропустит свой пятый чемпионат мира по хоккею в этом году, а также олимпийский турнир в Милане, почти наверняка ощущаются.

Вопрос о том, что делать с Россией, особенно чувствителен для Финляндии. Эти страны имеют общую сухопутную границу протяжённостью 1340 км с севера на юг. В своём ежегодном новогоднем обращении к стране президент Финляндии Александр Стубб заявил: «Наши отношения с Россией изменились навсегда», — из-за спецоперации на Украине.

Гашек считает, что существующие санкции ИИХФ против страны оказали ощутимое влияние.

«Российское правительство во главе с Путиным теряет огромную рекламу своих действий, — сказал Гашек. — Оно теряет огромные рекламные и пиар-кампания для своей спецоперации и действий, связанных с ней. Каждый [отдельный] гражданин их страны, а тем более группа граждан их страны, являются представителями своей страны, а значит, всегда являются рекламой действий своей страны. В случае с российскими гражданами это реклама спецоперации.

Благодаря действующим правилам ИИХФ российское правительство теряет рекламу, я оцениваю потери в десятки миллиардов долларов в год».

Хотя Гашек выразил разочарование по поводу того, что, несмотря на предложение Доминика, его не пригласили напрямую поговорить с руководителями ИИХФ по этим вопросам, он утверждает, что разделяет цель Тардифа: возвращение российских и белорусских команд на международные соревнования.

Если и когда это произойдёт, то почти наверняка станет признаком прогресса и мира, которых сейчас нет.

«Все будут счастливы, когда они вернутся в семью, — сказал Тардиф. — Когда мы это сделаем, это будет означать, что многое уладится. У меня нет власти остановить спецоперации. Ни у кого нет такой власти. Но я должен защитить свои соревнования.

Когда придёт время, мы вернём их на турниры. Мы всё ещё поддерживаем контакт. На данный момент невозможно спланировать организацию чемпионата мира и возвращение в Россию в контексте текущей ситуации.

Но когда возвращение произойдёт, это будет означать, что конфликт и многие другие проблемы будут решены».

