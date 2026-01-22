Скидки
Результаты матчей КХЛ 22 января, обзоры, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание матчей на 23 января

Драматическая победа «Спартака», «Авангард» дожал «Автомобилист». Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ 22 января 2026 года
«Сибирь» сенсационно обыграла лидера КХЛ, ЦСКА перебодал «Барыс».

22 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять матчей. Коротко рассказываем о каждой игре.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2026, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Талалуев (Климович) – 25:01 (5x5)     1:1 Яковлев (Ткачёв, Силантьев) – 27:33 (5x5)     1:2 Косолапов (Бек, Аланов) – 58:14 (5x3)    

На шестой минуте второго периода Илья Талалуев открыл счёт во встрече. Спустя две с половиной минуты Егор Яковлев восстановил равенство в счёте. В конце третьего периода Антон Косолапов принёс гостям победу. «Металлург» прервал свою восьмиматчевую победную серию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2026, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 2
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Горбунов (Буше) – 05:09 (5x5)     1:1 Маклауд (Котляревский, Чеккони) – 25:13 (5x5)     1:2 Потуральски (Окулов, Шарипзянов) – 62:40 (3x3)    

На шестой минуте первого периода Роман Горбунов с передачи Рида Буше открыл счёт во встрече. На шестой минуте второго периода Майкл Маклауд с передач Михаила Котляревского и Джозефа Чеккони восстановил равенство в счёте. В овертайме Эндрю Потуральски принёс гостям победу.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2026, четверг. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
7 : 2
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Виноградов (Нарделла, Ткачёв) – 10:21 (5x4)     2:0 Соколов (Ткачёв, Нарделла) – 17:42 (5x4)     3:0 Гараев (Летунов, Гончарук) – 20:52 (5x5)     4:0 Атанасов (Соколов, Ткачёв) – 30:45 (5x4)     4:1 Каблуков (Рендулич) – 36:45 (5x5)     4:2 Рендулич (Куинни, Меркли) – 39:34 (5x5)     5:2 Ткачёв – 40:24 (5x5)     6:2 Гончарук (Фирстов, Гараев) – 51:08 (5x4)     7:2 Шевченко – 56:00 (5x5)    

В составе «Торпедо» голы забили Егор Виноградов, Егор Соколов, Амир Гараев, Василий Атанасов, Сергей Гончарук, Дмитрий Шевченко и Владимир Ткачёв, на счету которого также три результативные передачи. У «Шанхайских Драконов» шайбы забросили Илья Каблуков, Борна Рендулич.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2026, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Барыс
Астана
1:0 Охотюк (Зернов, Холлоуэлл) – 58:33 (5x5)    

В первых двух периодах команды голов не забили. В концовке третьей двадцатиминутки Никита Охотюк принёс армейскому клубу победу. После данной победы ЦСКА прервал двухматчевую серию поражений. Также армейцы впервые в сезоне одержали победу над «Барысом». Ранее казахстанский клуб дома выиграл со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2026, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Спартак
Москва
1:0 Недопёкин (Сапего, Поляков) – 03:04 (5x5)     1:1 Коростелёв (Локхарт, Соловьёв) – 52:42 (5x5)     1:2 Пивчулин (Тодд, Мальцев) – 57:06 (5x5)    

На четвёртой минуте первого периода Никита Недопёкин открыл счёт в игре. На 13-й минуте третьего периода Никита Коростелёв восстановил равенство в счёте. На 18-й минуте третьего периода Данил Пивчулин принёс красно-белым волевую победу во встрече.

Турнирная таблица КХЛ

Матч 23 января

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 января 2026, пятница. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Динамо М
Москва
