Драматическая победа «Спартака», «Авангард» дожал «Автомобилист». Итоги дня в КХЛ

22 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять матчей. Коротко рассказываем о каждой игре.

На шестой минуте второго периода Илья Талалуев открыл счёт во встрече. Спустя две с половиной минуты Егор Яковлев восстановил равенство в счёте. В конце третьего периода Антон Косолапов принёс гостям победу. «Металлург» прервал свою восьмиматчевую победную серию.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

На шестой минуте первого периода Роман Горбунов с передачи Рида Буше открыл счёт во встрече. На шестой минуте второго периода Майкл Маклауд с передач Михаила Котляревского и Джозефа Чеккони восстановил равенство в счёте. В овертайме Эндрю Потуральски принёс гостям победу.

В составе «Торпедо» голы забили Егор Виноградов, Егор Соколов, Амир Гараев, Василий Атанасов, Сергей Гончарук, Дмитрий Шевченко и Владимир Ткачёв, на счету которого также три результативные передачи. У «Шанхайских Драконов» шайбы забросили Илья Каблуков, Борна Рендулич.

В первых двух периодах команды голов не забили. В концовке третьей двадцатиминутки Никита Охотюк принёс армейскому клубу победу. После данной победы ЦСКА прервал двухматчевую серию поражений. Также армейцы впервые в сезоне одержали победу над «Барысом». Ранее казахстанский клуб дома выиграл со счётом 3:1.

На четвёртой минуте первого периода Никита Недопёкин открыл счёт в игре. На 13-й минуте третьего периода Никита Коростелёв восстановил равенство в счёте. На 18-й минуте третьего периода Данил Пивчулин принёс красно-белым волевую победу во встрече.

