Страшная мощь Никишина! Расколол канадца и сразу же нокаутировал американца

Александр Никишин долгое время был лучшим защитником КХЛ и в один момент явно перерос нашу лигу. Однако после отъезда за океан привычную роль лидера россиянин не получил – в «Каролине» достаточно квалифицированных оборонцев, сначала надо выиграть конкуренцию.

Но Александр нашёл чем помогать команде, помимо голов и передач – Никишин ходит в «Харрикейнс» в тройку лучших по силовым приёмам и заблокированным броскам. А его некоторые хиты и вовсе попадают в хайлайты. Сегодняшний матч не исключение.

Во втором периоде Александр расколол в средней зоне канадца Ника Лардиса, который просто рухнул на лёд. Под одобрительные возгласы трибун американский нападающий гостей Оливер Мур полетел заступаться за партнёра. Дело похвальное, но, как выяснилось в очередной раз, опасное. Никишин сбросил перчатки и уверенно отправил оппонента в нокаут. Страшная мощь российского защитника!

Вдохновился партнёром по команде Андрей Свечников, который в третьем периоде уничтожил на скорости молодого таланта «Чикаго» Фрэнка Назара. Смотрелось очень бодро.

А как игра-то развивалась, спросите вы? Несмотря на игровое преимущество «Каролины», которая дома всегда играет очень активно, хозяева за 65 минут ни секунды не вели в счёте. «Ураганам» весь матч приходилось отыгрываться, три раза они с этим успешно справились. А гол вечера забил Илья Михеев, который совершил перехват, убежал в атаку, бросил по воротам и сам же добил. И всё это в меньшинстве. «Сам решу» — как нынче говорят.

Игра дошла до серии буллитов, где гости оказались сильнее. Хозяевам не помогла даже реализованная попытка Свечникова.

«Каролина» прервала свою серию побед и предоставила возможность «Детройту» возглавить конференцию уже сегодня.