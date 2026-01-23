Ему рано заканчивать карьеру! Малкин «обокрал» Макдэвида и забил чудо-гол

Разговоры, касаемо будушего Евгения Малкина, ещё в октябре сводились к тому, что это последний сезон для Джино. Аргументы для спора с этим было найти затруднительно: Евгению уже 39 лет, а «Питтсбург» уже готовился обменивать лидеров, чтобы начать жизнь с чистого листа.

Но сейчас такой темы на повестке дня уже не стоит. Во-первых, в Малкине непросто так заинтересованы многие команды перед дедлайном, во-вторых, уровень игры Евгения восхищает.

Правда, по всей видимости, никуда из почти родного дома Джино уезжать не планирует, даже потенциальная борьба за кубок ничего не меняет.

Журналист The Athletic Джош Йохе совсем недавно высказался о будущем российского форварда:

«Встреча представителей Малкина с Дубасом и «Пингвинз» по-прежнему планируется во время олимпийского перерыва. Позиция Малкина не изменилась: он готов продлить контракт на один год, готов пойти на снижение своей зарплаты и не заинтересован в игре за другую команду. Он понимает, что это может быть его последний сезон, но пока не хочет завершать карьеру.

После прошлого сезона «Пингвинз» не были заинтересованы в новом контракте с ним. Его игра в этом сезоне превзошла все ожидания. Но летом ему исполнится 40 лет, и он пропустил 13 и более игр в 11 из последних 14 сезонов, включая этот».

«Эдмонтон» и «Питтсбург» уже встречались в этом сезоне, в той игре в воротах играли Тристан Джерри и Стюарт Скиннер, только-только обменянные в новые команды. Сегодня Крис Ноблох вновь доверил место стартового голкипера канадцу, а вот Дэн Мьюз выпустил Артура Шилова, видимо, полагаясь, что того посетят флэшбеки серии плей-офф двухгодичной давности – тогда латвиец едва не остановил «Ойлерз», выступая за «Ванкувер».

И ставка сработала – Артур несколько раз выручил команду и на протяжении 60 минут спокойно контролировал ситуацию, почти ничего не давая сделать сопернику.

А ключевым моментом в матче стал его старт – «Питтсбург» на третьей минуте в течение 37 секунд забросил три шайбы и, как позже выяснилось, сделал результат. Дубль оформил Манта, а ещё один гол забил Кросби.

Во втором периоде на авансцену ступил Евгений Малкин, который сначала на отложенном штрафе отдал красивую передачу на пятак Ракеллю, а затем соорудил чудо-гол: «обокрал» Макдэвида на своей синей линии, устремился вперёд и разложил Тристана Джерри – у бывшего партнёра по команде не было шансов.

В третьем периоде «Эдмонтон» и «Питтсбург» обменялись шайбами, а Егор Чинахов так хлёстко бросил в ближний угол, что не все и заметили, что она пересекла линию ворот. Россиянин забросил во втором матче подряд.

«Пингвинз» одержали уверенную победу со счётом 6:2, а Евгений Малкин вновь говорит всем, что ему рано заканчивать. Впрочем, после матча он это даже повторил:

«Я никогда не говорил, что хочу закончить карьеру. Всё зависит от меня. Я чувствую себя прекрасно, и мне нравится, как мы играем. Всегда приятно побеждать. Думаю, у нас отличная команда. У нас есть шанс выигрывать каждый матч».