Панарин станет одноклубником Овечкина или Макдэвида? Куда «Рейнджерс» обменяют Хлебушка

Время Артемия Панарина в Нью-Йорке подходит к концу. «Рейнджерс» объявили, что с нападающим не будут продлевать контракт, который завершится в этом году. А поскольку держать ценный актив до конца сезона нет смысла, с огромной вероятностью Хлебушка обменяют до дедлайна — то есть до 6 марта.

Тем не менее до сих пор неизвестно, в каком направлении Панарин может отправиться. Россиянин будет сам решать свою судьбу, потому что у него есть пункт о запрете на перемещение — «синерубашечники» не смогут обменять 34-летнего форварда без его согласия.

Поговаривают, что на данный момент основными претендентами на Артемия являются «Вашингтон» и «Колорадо», однако это не единственные варианты.

В преддверии крупной сделки The Athletic опросил своих журналистов — каждый там отвечает за конкретный клуб, — каковы шансы, что Хлебушка обменяют в ту или иную команду. Ответы были разделены на четыре категории: «в этом обмене нет смысла», «в этом не очень много смысла», «в этом есть некоторый смысл» и «в этом есть много смысла».

В первую категорию попали следующие франшизы: «Ванкувер», «Вегас», «Виннипег», «Калгари», «Монреаль», «Нэшвилл», «Сан-Хосе», «Сент-Луис», «Филадельфия», «Чикаго», «Юта». В категорию «в этом не очень много смысла» — «Айлендерс», «Анахайм», «Детройт», «Каролина», «Коламбус», «Колорадо», «Лос-Анджелес», «Миннесота», «Нью-Джерси», «Оттава», «Сиэтл».

Шесть команд оказались в категории «в этом есть некоторый смысл», а ещё три — в наилучшей — «в этом есть много смысла». Давайте разберём: где Панарин в итоге может оказаться и сумеем ли мы в итоге увидеть Артемия с Евгением Малкиным, Кириллом Капризовым, Коннором Макдэвидом или Александром Овечкиным?

Артемий Панарин Фото: Bruce Bennett/Getty Images

«Питтсбург»: это бессмысленно

Джош Йохе: «Пингвинз» хотели бы заполучить звёздных хоккеистов, но не если игроку больше 30 лет. Для «Питтсбурга» было бы совершенно бессмысленно приобретать ещё одного игрока, зарабатывающего большие деньги на закате своей карьеры. Забудьте об этом».

«Миннесота»: в этом не очень много смысла

Джо Смит: «Год назад мы были уверены, что «Уайлд» захотят увидеть Кирилла Капризова с Панариным в одной команде, если тот выйдет на рынок свободных агентов. Однако теперь мы в этом не так уверены. Результативному вингеру уже 34, так что трудно поверить, что «дикари» захотят заполучить ещё одного клиента Пола Теофаноса после того, как агент вынудил их заключить с Капризовым рекордный восьмилетний контракт на $ 136 млн в сентябре 2025 года. Панарин может помочь в качестве временного игрока, но более насущная потребность «Миннесоты» — это центрфорвард».

В этом есть некоторый смысл

«Баффало»

Мэттью Фэйрбёрн: «Панарин станет усилением для спецбригады большинства «клинков», а его навыки плеймейкера укрепят топ-6. Главные вопросы заключаются в том, сколько будет стоить приобретение Хлебушка, откажется ли он от пункта о запрете на перемещение, чтобы играть в «Баффало», а также будут ли «Сэйбрз» заинтересованы в нём и смогут ли продлить с ним контракт. В качестве аренды это был бы рисковый ход для Ярмо Кекяляйнена, у которого Панарин играл в «Коламбусе». Тем не менее «клинки» находятся в зоне плей-офф и должны искать усиление».

«Бостон»

Флуто Шинзава: «Брюинз» нуждаются в усилении атаки. Соперникам будет сложно защищаться против Панарина в одну смену и против Давида Пастрняка в следующую. Однако стоимость приобретения плюс инвестиции в продление контракта будут довольно высокими по обоим направлениям. Кроме того, «Бостон» не захочет брать Панарина в аренду».

«Тампа»

Шейна Голдман: «Лайтнинг» являются сильнейшим контендером на Востоке, но руководство, вероятно, будет искать способы укрепить нынешнее положение и подготовить команду к долгому заходу в плей-офф. Поэтому обмен Панарина мог бы иметь смысл, поскольку он усилил бы топ-6 и стал бы праворукой опцией для игры в левом круге вбрасывания в первой спецбригаде большинства. Проблема в том, что у «Тампы» истощены активы и слишком мало свободного места под потолком зарплат, поэтому подобный ход будет сложным».

«Торонто»

Йонас Сигель: «На бумаге Панарин, очевидно, отлично бы подошёл «Торонто». Он мог бы стать для Остона Мэттьюса тем элитным напарником, которого ему не хватало после ухода Митча Марнера. Но что насчёт активов, необходимых для его приобретения? У «Лифс» их немного, к тому же у команды уже есть пробел в обороне размером с Криса Танева, который нужно заполнить. Если бы существовал способ заполучить и Панарина, и усиление в защите — это был бы настоящий успех для «Лифс». Но такой сценарий кажется маловероятным».

«Флорида»

Джеймс Миртл: «Пантерз» почти всегда являются предпочтительным местом для таких игроков, как Панарин, и его пункт о запрете на перемещение означает, что он решает, каким будет его будущий пункт назначения. Сложности возникают, когда мы вспоминаем о потолке зарплат. «Флорида» не знает наверняка, когда вернётся Александр Барков и будет ли у них доступ к части места или ко всему месту в платёжке перед дедлайном из-за долгосрочного списка травмированных — или же этого места совершенно не будет. Даже если удастся убедить «Рейнджерс» сохранить 50% кэпхита Панарина — это станет грандиозным успехом, поэтому «Пантерз» придётся проявить изобретательность, чтобы это произошло. Но это может произойти».

«Эдмонтон»

Аллан Митчелл: «Приобретение Панарина стало бы исключительным шагом для «Ойлерз». Для этого потребуется обменять Адама Хенрика и уговорить «Рейнджерс» взять на себя часть зарплаты Артемия. Придётся докинуть выбор в первом раунде драфта, топового проспекта или, возможно, что-то ещё — в зависимости от качества других предложений. Параллельно нужно будет обменять Эндрю Манджапане, и это может произойти в ближайшее время (ключевым моментом будет отсутствие пункта о сохранении части зарплаты игрока). Эта идея идеально сочетается с потребностями команды. Панарину придётся отказаться от пункта о запрете на перемещение, а кроме того, здесь кроется много различных «если», но в теории это фантастический обмен».

Коннора Макдэвида и Артемий Панарин Фото: Codie McLachlan/Getty Images

В этом есть много смысла

«Вашингтон»

Шон Гентайлл: «Если на секундочку отбросить элемент «о, это же обмен звезды внутри дивизиона», то Панарин идеально подходит «Вашингтону». «Кэпиталз» прямо заявляли о том, что ищут высококлассного крайнего нападающего, у них есть солидный состав проспектов, все их пики первого раунда драфта будут доступны в обозримом будущем. Панарин позволил бы им уверенно вернуться на вершину Столичного дивизиона, подготовил бы команду к очередному плей-офф с Алексом Овечкиным и, возможно, вписался бы в основной состав, ориентированный на победы здесь и сейчас, на ближайшие несколько лет».

«Рейнджерс»

Петер Бауф: «Рейнджерс» уже фактически заявили, что расстаются с Панариным. Они не предлагают ему продление контракта и работают над его обменом до дедлайна. Его время в Нью-Йорке подходит к концу». (Несмотря на это, «синерубашечники» попали в категорию «в этом есть много смысла». — Прим. «Чемпионата»).

«Даллас»

Марк Лазерус: «Когда вы три сезона подряд не доходите до финала Кубка Стэнли, трудно переоценить срочность ситуации, в которой оказалась франшиза. Джим Нилл никогда не стеснялся совершать крупные сделки в дедлайн — помните Микко Рантанена? — а если учесть, что Тайлер Сегин оказался в долгосрочном списке травмированных, очевидно, что нужно заполнить пробел. Панарин дополнил бы топ-6, в который уже входят Рантанен, Джейсон Робертсон, Уайатт Джонстон, Роопе Хинц и Мэтт Дюшейн. Ни одна команда в НХЛ, даже «Колорадо», не смогла бы сравниться с ними».