Шли наверх, но провалились в бездну. Дела «Ванкувера» ещё хуже, чем у «Рейнджерс»

Когда 21 января на «Роджерс-Арене» прозвучала финальная сирена в матче с «Вашингтоном», большая часть присутствующих на ней зрителей наверняка не только издала радостный возглас, но и облегчённо выдохнула. Повод для этого был довольно хороший – «Ванкувер» одержал первую победу в 2026 году и первую домашнюю победу с начала декабря.

К середине первого месяца нового года «Кэнакс» оказались в отвратительном положении – чёрная полоса команды затянулась настолько, что она уверенно прописалась на дне Западной конференции и всей лиги в целом. Пока шедшие рядом «Калгари», «Сент-Луис» и «Виннипег» подавали хоть какие-то признаки жизни, «косатки» тонули всё глубже.

«Никогда не проигрывал столько матчей подряд», – поделился эмоциями Джейк Дебраск после недавней неудачи в игре с «Оттавой». То поражение стало для подопечных Адама Фута восьмым, но им было суждено потерпеть ещё три. Так много в своей жизни не проигрывал не только Дебраск, но и весь «Ванкувер» – итоговая 11-матчевая серия стала антирекордной в истории клуба.

Джейк – один из тех игроков, к которым у болельщиков «Кэнакс» накопилось больше всего вопросов и претензий. В прошлом сезоне он стал лучшим снайпером команды с 28 шайбами, 14 из которых забросил в большинстве. И если эта доля голов при реализации лишнего вам кажется большой, то вам стоит взглянуть на его статистику в этой регулярке. А там из 12 точных бросков в большинстве Дебраск нанёс… 11.

Джейк Дебраск Фото: Derek Cain/Getty Images

Да и в целом, когда «косатки» не владеют численным преимуществом, пользы от него мало – в атаке его ругают за постоянную растрату моментов, которые для него создаёт Элиас Петерссон, да и в защите, несмотря на периодическое появление в спецбригаде меньшинства, форвард играет не лучшим образом.

Хотя вряд ли хоть чью-то игру в обороне в «Ванкувере» можно похвалить – за 50 матчей канадцы пропустили 183 шайбы, что является худшим результатом в лиге. И если «Анахайм» и «Сан-Хосе», которые позволяют соперникам забрасывать немногим меньше, свои пробелы в защите восполняют хорошей результативностью в нападении, то у «Кэнакс» и с этим тоже огромные проблемы – по этому показателю они четвёртые с конца (133 гола).

Ещё до победы над «Вашингтоном» руководство «косаток» вторым в сезоне (после «Рейнджерс») выбросило белый флаг, которым, судя по всему, будет размахивать не только в этой регулярке. Обмен Кифера Шервуда в «Сан-Хосе» – это, конечно, не открытое письмо генерального менеджера болельщикам, но явный индикатор того, что никаких высоких целей в этом году клуб уже не преследует.

Как будто бы даже отдельно взятый обмен Куинна Хьюза в «Миннесоту» так очевидно на это не намекал – вместо него «Кэнакс» получили трёх хороших молодых игроков (пусть Буйум и Эгрен пока сыроваты), которые могли помочь клубу здесь и сейчас бороться за место в плей-офф.

И, если помните, начиналось-то всё замечательно – «косатки» одержали четыре победы подряд, оттолкнулись ото дна и были в шести очках от зоны уайлд-кард при трёх матчах в запасе. Реально ли отыграть такое? Да, реально.

Сейчас мы находимся в моменте, где «Ванкувер» отстаёт от восьмого места Западной конференции на 14 очков. И вслед за ключевым игроком защиты и лицом франшизы клуб продал ещё и ключевого игрока нападения за компенсацию гораздо меньшую, чем мог бы получить ещё пару месяцев назад.

Немного о том, что потерял «Ванкувер» с уходом Шервуда: за время в составе «косаток» он совершил 672 силовых приёма в 122 матчах. Ближайший к нему из оставшихся в «Кэнакс» игроков Аату Рятю за это же время (но 73 матча) провёл… 174. И ведь он не только хитовал всё, что движется, но и был ключевым форвардом «Кэнакс» в меньшинстве и получал много времени в большинстве. Да и это, на секундочку, с отрывом в четыре гола лучший снайпер «косаток» в этом сезоне.

Кифер Шервуд Фото: Verity Griffin/Getty Images

Если уж под Крисом Друри кресло шатается, то под Патриком Альвином оно должно трястись с утроенной силой – ещё два года назад Рик Токкет брал приз лучшему тренеру НХЛ, а швед входил в тройку генменеджеров лиги и получал море похвалы от болельщиков и прессы, которая рассыпалась в комплиментах методам его работы и называла «Ванкувер» одной из самых перспективных франшиз лиги.

Сегодня «Кэнакс» находятся, вероятно, в худшей точке существования как минимум в XXI веке с максимальными шансами на первый в истории клуба первый драфт-пик – отставание от предпоследнего (!) 31-го места в лиге составляет семь очков. После избавления от Джея-Ти Миллера и назначения Адама Фута вместо Токкета ситуация стала только хуже.

И положение «косаток» сегодня даже более плачевное, чем у «Рейнджерс», – если у нью-йоркцев остаются люди, вокруг которых можно строить франшизу, то у «Ванкувера» таких практически не осталось.

Элиас Петтерссон так и не смог выйти на уровень главной звезды клуба; Филип Гронек, хоть и реанимировал карьеру в Западной Колумбии, к элитным показателям не близок; Зив Буйум после яркого старта в первом матче после обмена скатился на средний уровень команды и пока даже близко не готов заменить Хьюза; а Тэтчер Демко, которого ещё не так давно считали одним из сильнейших американских голкиперов и у которого со следующего сезона вступает в силу трёхлетний контракт на $ 8,5 млн в год, в перерывах между нахождением в лазарете играет, мягко говоря, нестабильно – не проваливается, но и не тащит так, как от него ждут.

Искать нового лидера среди уже имеющихся проспектов тоже не выйдет – Йонатан Леккеримяки пока не смог закрепиться в основе, хоть и демонстрирует хорошие показатели в АХЛ, выбранный на последнем драфте первораундник Брэйден Кутс успел дебютировать в НХЛ, но не преуспел и был отправлен в юниорскую лигу, а в остальном пул «Кэнакс» пуст на таланты.

Альвин питает большие надежды на предстоящий драфт, где у «Ванкувера» будут сразу два выбора в первом раунде. Но ведь необходимо эти выборы потратить на правильных игроков – а с этим у шведского генерального менеджера пока большие проблемы. Помимо уже упомянутых Леккеримяки и Кутса, в первом раунде Патрик также выбрал Тома Вилландера – и он, пусть и стал частью основы, тоже не оказался панацеей для команды.

Обменного фонда у Альвина тоже практически не осталось, хотя инсайдеры сообщают, что клуб готов выслушивать предложения по любому игроку. Включая Петтерссона.

Сам Патрик в общении с прессой успел выразить озабоченность общим положением команды, но при этом сказал, что удовлетворён работой Адама Фута и его тренерского штаба. Что, с учётом игры «Кэнакс» и их позиции в таблице, конечно, странно. И надо ли говорить, как на его заявления отреагировали болельщики.

Если Крис Друри в своём письме по отношению к «Рейнджерс» использовал слово «пересборка», то предстоящий процесс в «Ванкувере» иначе как перестройкой назвать точно не получится – этого же термина придерживается и руководство… Фанбаза «косаток» мечтает, чтобы она началась с фронт-офиса клуба, но, судя по уверенным, хоть и пустым по содержанию заявлениям Джима Рутерфорда и Патрика Альвина, доставать «Кэнакс» из бездны и вести их в светлое будущее будут именно они.

И пока есть все основания полагать, что наступит оно ещё не скоро.