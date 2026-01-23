Ещё одно поражение «Динамо», «Локомотив» и «Ак Барс» сохранили лидеров. Итоги дня в хоккее

23 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялся один матч. Подводим его итоги и рассказываем о главных новостях дня.

На 14-й минуте защитник «Лады» Владислав Сёмин забил первый гол. На 22-й минуте нападающий Никита Сетдиков удвоил преимущество тольяттинцев. На 34-й минуте форвард Максим Мамин отыграл одну шайбу «Динамо» и установил окончательный счёт — 2:1.

Голкипер «Лады» Александр Трушков установил рекорд клуба по продолжительности серии без пропущенных шайб в КХЛ. По итогам матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» «сухая» серия вратаря достигла 163 минут и 22 секунд. Предыдущий рекорд принадлежал Василию Кошечкину – 148 минут и 2 секунды в сезоне-2008/2009.

Таким образом, «Лада» одержала третью победу подряд. В следующем матче тольяттинский клуб вновь сыграет с бело-голубыми в Москве 26 января.

«Локомотив» перезаключил контракт с нападающим Максимом Шалуновым

«Локомотив» перезаключил контракт с нападающим Максимом Шалуновым, новый срок соглашения — 31 мая 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В нынешнем сезоне КХЛ 32-летний форвард провёл 48 матчей, в которых забросил 18 шайб и отдал девять результативных передач с показателем полезности «+14». Всего в рамках КХЛ Максим сыграл 768 встреч, в которых записал на свой счёт 428 (233+195) очков. Вместе с «Локомотивом» Шалунов стал обладателем Кубка Гагарина прошлого сезона, забросив «золотую» шайбу в овертайме последней игры финальной серии.

«Локомотив» с 65 очками после 49 матчей занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции.

«Ак Барс» подписал новый контракт с защитником Лямкиным до 2029 года

«Ак Барс» подписал новый контракт с защитником Никитой Лямкиным, сообщает пресс-служба казанского клуба. Соглашение с игроком действует до конца сезона-2028/2029.

«Никита – ведущий защитник КХЛ, лидер «Ак Барса» и командообразующий игрок. Он обладает уникальным сочетанием качеств, одинаково хорошо может играть и в защите, и в нападении, готов к любой роли на льду. К тому же выигрывал здесь Кубок Гагарина и прекрасно знает, что такое «Ак Барс» для Казани и Татарстана.

Мы очень рады, что сам Никита был заинтересован в продолжении карьеры в «Ак Барсе». Это позволило нам подписать контракт на три года, который даёт клубу стабильность и возможность комфортно выстраивать будущее команды», — приводит слова генерального менеджера «Ак Барса» Марата Валиуллина пресс-служба клуба.

29-летний хоккеист провёл 41 матч в текущем сезоне, отметившись тремя заброшенными шайбами и 22 результативными передачами. Всего на счету Лямкина 615 игр в КХЛ и 161 (25+136) очко. За казанский клуб Никита выступает с 2017 года.

Нападающий Игнат Коротких перешёл из «Амура» в «Спартак» в результате обмена

Хоккейные клубы «Спартак» и «Амур» оформили сделку — в обмен на Ивана Воробьёва и Григория Кузьмина в клуб из Хабаровска красно-белые получают нападающего Игната Коротких и денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

Воспитанник хабаровского хоккея 23-летний Коротких всего в КХЛ провёл 142 матча, набрав 50 (19+31) очков. В текущем сезоне форвард сыграл 41 встречу, где записал на свой счёт 21 (9+12) очко.

За два предыдущих сезона в составе «Витязя» 23-летний Воробьёв провёл 93 матча в КХЛ, набрав 42 (24+18) очка, а также признавался лучшим новичком месяца в лиге. В текущем чемпионате провёл за москвичей 10 игр и набрал 2 (1+1) очка.

22-летний Григорий Кузьмин в прошлом сезоне провёл 37 матчей в СКА и набрал 21 (8+13) очко, а также 14 (2+12) очков за 11 встреч в ВХЛ. В нынешнем сезоне он забросил семь шайб и отдал столько же голевых передач за воскресенский «Химик».

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Виктор Антипин перешёл из «Лады» в «Амур»

«Лада» обменяла защитника Виктора Антипина в хабаровский «Амур». Взамен тольяттинский клуб получил денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба команды из Тольятти.

«Антипин провёл в составе «Лады» 23 матча и набрал 3 (0+3) очка. Благодарим Виктора за игру и желаем успешного продолжения карьеры!» — сказано в сообщении «Лады».

Антипин является воспитанником хоккейной школы магнитогорского «Металлурга». В КХЛ дебютировал в сезоне-2010/2011, провёл в лиге 766 матчей и набрал 238 (78+160) очков. В составе «Металлурга» Антипин стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016), также является серебряным (2015) и дважды — бронзовым призёром чемпионатов мира.

Матчи 24 января

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 января 2026, суббота. 14:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 января 2026, суббота. 14:30 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 января 2026, суббота. 17:00 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 января 2026, суббота. 17:00 МСК ХК Сочи Сочи Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 января 2026, суббота. 17:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 января 2026, суббота. 17:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2