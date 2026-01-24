Каков же Кучеров! Установил рекорд века и жестом заткнул местные трибуны

Перед матчем с «Чикаго» у «Тампы» открывалась шикарная перспектива – победа в гостевой игре выводила «молний» на первое место в конференции. В условиях рубки на Востоке за плей-офф сделать это было важно.

Никита Кучеров в последнее время очень хорош – российский нападающий набирает очки почти в каждом матче и уже нагнал лучших бомбардиров лиги.

Несмотря на большое преимущество по ходу двух периодов, гостям пришлось ещё и отыгрываться – в первом отрезке счёт открыл Райан Грин, который разобрался с Василевским при выходе «один на один».

Больше 20 минут не могла «Тампа» пробить Сёдерблома, хотя преимущество по броскам было более чем трёхкратное. Но на выручку пришёл Никита Кучеров – Хагель раскрыл оборону «ястребов» острой передачей, а россиянин с неудобной руки пробил поймавшего кураж вратаря.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Для Кучерова это очко стало 23-м в 10 матчах с начала календарного года. Единственным игроком за последние 30 лет, которому удалось набрать столько же очков за первые 10 матчей в году, является легендарный Марио Лемье (23 очка в 1996 и 26 в 1997). Вот так наш форвард установил рекорд века.

В третьем периоде была равная игра, матч ушёл в серию буллитов при том же счёте, где солировать принялся вновь Кучеров, уверенно реализовавший попытку под гул местных трибун. Никита в долгу не остался и после взятия ворот бросил характерный жест в адрес зрителей, приложив палец к губам, что означает: «Тише-тише».

Победным бросок Никиты не стал, но «Тампа» всё же дожала «Чикаго» и вышла на первое место на Востоке.