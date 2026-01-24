Скидки
Чикаго — Тампа-Бэй — 1:2 Б — видео, голы, обзор матча регулярного чемпионата НХЛ, Кучеров установил рекорд XXI века по очкам

Каков же Кучеров! Установил рекорд века и жестом заткнул местные трибуны
Максим Макаров
Никита Кучеров
На счету Никиты гол и забитый буллит.

Перед матчем с «Чикаго» у «Тампы» открывалась шикарная перспектива – победа в гостевой игре выводила «молний» на первое место в конференции. В условиях рубки на Востоке за плей-офф сделать это было важно.
Никита Кучеров в последнее время очень хорош – российский нападающий набирает очки почти в каждом матче и уже нагнал лучших бомбардиров лиги.

Несмотря на большое преимущество по ходу двух периодов, гостям пришлось ещё и отыгрываться – в первом отрезке счёт открыл Райан Грин, который разобрался с Василевским при выходе «один на один».

НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 2
Б
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Грин (Лардис, Мур) – 17:42     1:1 Кучеров (Хагель, Чирелли) – 38:42     1:2 Джеймс – 65:00    

Больше 20 минут не могла «Тампа» пробить Сёдерблома, хотя преимущество по броскам было более чем трёхкратное. Но на выручку пришёл Никита Кучеров – Хагель раскрыл оборону «ястребов» острой передачей, а россиянин с неудобной руки пробил поймавшего кураж вратаря.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Для Кучерова это очко стало 23-м в 10 матчах с начала календарного года. Единственным игроком за последние 30 лет, которому удалось набрать столько же очков за первые 10 матчей в году, является легендарный Марио Лемье (23 очка в 1996 и 26 в 1997). Вот так наш форвард установил рекорд века.

В третьем периоде была равная игра, матч ушёл в серию буллитов при том же счёте, где солировать принялся вновь Кучеров, уверенно реализовавший попытку под гул местных трибун. Никита в долгу не остался и после взятия ворот бросил характерный жест в адрес зрителей, приложив палец к губам, что означает: «Тише-тише».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Победным бросок Никиты не стал, но «Тампа» всё же дожала «Чикаго» и вышла на первое место на Востоке.

