«ВХЛ — школа жизни. 20 тысяч на руки, изучил все вкусы доширака. Беседа с Долгановым

«Нефтехимик» – одно из главных открытий регулярного чемпионата — 2025/2026. Мало кто верил, что креативный хоккей Игоря Гришина принесёт результат в команде со скромными возможностями, однако нижнекамцы не просто идут в зоне плей-офф, а всерьёз претендуют на верхний посев, и кажется, что первым раундом на этот раз они ограничиваться не собираются.

Победные серии, яркие матчи с множеством заброшенных шайб – философии Гришина рады все, кроме, возможно, вратарской бригады Нижнекамска. Нагрузка на Филиппа Долганова и Ярослава Озолина в этом сезоне возросла многократно, к тому же до того, как Филипп получил небольшое повреждение, он забирал едва ли не 90% игрового времени.

Озолин в нужный момент не подвёл и дал спокойно подлечиться Филиппу, который, в свою очередь, идёт на лучший сезон в карьере, хотя, если быть точнее – держит свой стабильно высокий уровень. Даже трудно поверить, что совсем недавно Долганов выступал в ВХЛ за скромную «Ижсталь» и об игре в КХЛ мог только мечтать.

В интервью «Чемпионату» Филипп рассказал о тренировках бок о бок с Игорем Шестёркиным, сравнениях с Юусе Саросом, традиции, которую подхватил у Сергея Бобровского, а также поделился деталями суровой хоккейной жизни в низших российских лигах.

Филипп Долганов Фото: Эльвира Салимова, photo.khl.ru

«Шестёркин — профессионал с большой буквы, видно, что есть разница между ним и другими»

– Как здоровье? Сейчас с вами уже всё в порядке?

– Здоровье лучше, чем было, лечимся, готовимся к играм.

– Тяжело было без игр? Как смотрели за матчами со стороны?

– Конечно, всегда лучше, когда ты в игровом тонусе. Команда играет серию побед, набирает важные очки, очень рад за наш результат.

– До этого была новогодняя пауза и пауза на игры сборных. Как в целом вы относитесь к таким перерывам в календаре? В этом году он менее плотный.

– Мы быстро вернулись в игровой тон. Съездил домой в Ижевск, провёл время с семьёй, с родителями – это здорово. Иногда нужно немного перевести дыхание, отдохнуть – это не лишнее. Правда, не скажу, что календарь стал не таким плотным.

Матчей много, в ноябре мы сыграли 12 встреч практически без пауз. Но здорово, что регулярный чемпионат стал более длинным, есть время для равномерного распределения игр, это должно позитивно сказаться на состоянии хоккеистов. Даже пара дней между играми – уже хлеб, возможность передохнуть, организм приходит в себя.

– Сразу после паузы на встречи сборных «Нефтехимик» проиграл два матча. Потеряли игровой тонус?

– Не скажу, что проблема была в игровом тонусе. Все профессионалы, готовились, держали себя в правильной физической форме. Просто так сложились игры.

– Вы идёте на лучший сезон в карьере по личной статистике. В чём причина? Практически по всем показателям – лучший сезон.

– Сезон ещё не завершён. Давайте посмотрим в конце сезона, какие будут показатели, пока что говорить об этом рано. Оценим по числу побед, проценту отражённых бросков, если говорить про личные ощущения, не скажу, что это мой лучший сезон, плюс-минус все сезоны в КХЛ проходили у меня стабильно и уверенно, на одном уровне. Старт получился действительно неплохой, подготовка плюс-минус у меня одинаковая, не менялась. В этом году, единственное, удалось съездить летом в Москву, потренироваться с хорошим специалистом.

Сначала потренировался в Ижевске на сборах Сергеем Вячеславовичем Магариловым, потом удалось поработать с Всеволодом Владимировичем Кондрашовым. У нас там получился мини-кэмп, на льду было два вратаря, я и Игорь Шестёркин. Несомненно, эта подготовка тоже дала свои плоды.

– Как сложилось общение с Шестёркиным? Легко нашли контакт?

– Без проблем, звёздности не чувствовалось, отличный парень, профессионал. Тёплое общение, никаких вопросов.

– Наблюдая за Игорем в деле, поняли для себя, почему он один из лучших вратарей мира прямо сейчас?

– Конечно, Игорь – профессионал с большой буквы. Видно, что есть разница между ним и другими парнями.

– В Северной Америке кто вам больше всего импонирует?

– НХЛ – лучшая лига мира, и там много классных вратарей, на каждого смотришь, стараешься что-то почерпнуть для себя, у каждого есть свои преимущества, сильные стороны.

Игорь Шестёркин Фото: Tomas Diniz Santos/Getty Images

«У хорошего вратаря должна быть короткая память, иначе с ума сойти можно»

– Вас в своё время сравнивали с Юусе Саросом, скорее всего, из-за габаритов. Вам импонирует его игра и как в целом вы относитесь к тренду на высоких голкиперов?

– Не считаю, что габариты – это проблема. Если взять тех, кто в КХЛ лидер по статистике, это не самые большие ребята, тот же Владимир Галкин, Владислав Подъяпольский, Артемий Плешков, Никита Серебряков, Евгений Аликин. Не самые габаритные ребята, но показывают хорошую, уверенную игру, берут чем-то другим.

– То есть техника строится больше на реакциях, на перемещениях?

– Конечно, выбор позиции, нужно быть гибким, быстрым, хорошо читать игру. Вообще, нет одинаковых вратарей, у всех своя техника, даже если глобально смотреть – у всех свои плюсы.

– Вы сторонник того, чтобы играть глубоко в воротах или, скорее, выкатываться под бросок?

– Это зависит от игровой ситуации.

– Зависит ли стиль вашей игры от общего стиля игры команды, взаимодействия с защитниками?

– В каких-то моментах – определённо.

Игорь Гришин Фото: hcnh.ru

– Когда летом стало известно о приглашении в «Нефтехимик» Игоря Гришина, он сразу заявил о том стиле хоккея, который пропагандирует. Возникло впечатление, что сразу возникнет просадка показателей вратарей, потому что хоккей будет открытый, с множеством моментов в обе стороны. Но в результате мы видим, что вы даже показали прогресс. За счёт чего?

– Я морально себя уже готовил к сезону, понимал, что могут быть такие игры, скажем так, с крупным счётом. Как у нас были уже с «Авангардом», с «Шанхайскими Драконами», где мы сыграли 7:5.

Моя задача – давать команде шанс, держать команду в игре, чтобы она выигрывала. Это самое основное, а уже счёт какой, 6:5 или 1:0 – это вторично. Не спорю, вратарю приятнее, когда ты выигрываешь 1:0. Делаешь «сухарь». Но главное – это не личная статистика, а командный результат.

– Запомнился матч с «Салаватом Юлаевым», где вы выиграли 1:0, а Игорь Гришин сказал, что ему нравятся больше победы типа 5:4. Не было обидно такое слышать, хоть и в шутку?

– Нет, я спокойно к этому отношусь совершенно. Понимаю, что зрителям нравится атакующий хоккей, много заброшенных шайб, когда эмоции. Когда команда играет от обороны – это не очень весело, но у меня такая работа, шайбы отбивать. Стараюсь делать её хорошо.

– Идеальный матч для вратаря – 0:0 и буллиты? По два «сухаря».

– Нет, от забитых голов своей команды тоже получаешь приятные эмоции.

– Свои пропущенные шайбы важно как можно скорее забыть? Допустим, команда побеждает 7:5, вроде здорово, но можно загоняться, что пять голов пропустили…

– У хорошего вратаря должна быть короткая память, иначе с ума сойти можно. Просто идёшь от игры к игре, самое главное – это командный результат. Команда выиграла, значит, всё хорошо. Идём дальше. К тому же календарь плотный, игры через день, сидеть и думать, что я пять шайб пропустил – это явно лишнее. На это времени нет.

Филипп Долганов Фото: hcnh.ru

«Без слов понимаем друг друга с Озолиным, он сильный напарник, рад его развитию»

– Вы делите внутри себя как-то шайбы, которые откровенно ваши, и те, где залетело из-за обстоятельств? Или по всем думаете, что можно было и вытащить?

– По-хорошему, мне кажется, почти любую шайбу можно отразить, сыграть как-то лучше. Но бывают моменты, и когда откровенно виноват, плохо сыграл, оправданий вообще быть не может. Однако спокойно к этому относишься, такая у нас работа, никуда от этого не денешься.

Заброшенные шайбы в твои ворота – они будут всегда. Нет такого вратаря, который каждую встречу будет играть «на ноль», без пропущенных шайб. Надо к этому спокойнее относиться, делать выводы, почему так случилось, как это исправить. И идти дальше. Правда, не по ходу игры устраивать такие размышления, стоять и думать, почему так произошло, а уже потом.

– Есть у вас традиция проставляться за свои ошибки? Либо наоборот, защитник «привёз» гол – извиняется, какой-то презент вручает, условно.

– Нет такого, но недавно я прочитал интересную статью про Сергея Бобровского, он после каждой игры «на ноль» проставляется перед одним нападающим и одним защитником. В этом сезоне у меня пока не так много игр «на ноль», но идею я перенял, подарочки оформил.

– Вы играете большое количество матчей, часто подряд. Сейчас с новым стилем команды ещё и бросковая активность увеличилась. Не чувствуете перегрузку, насколько комфортно в таком режиме?

– Нет, в принципе, организм подготовлен. Перегрузки как таковой не чувствую, к тому же ситуация контролируется, когда нужен отдых, можно, если что, тренировку пропустить перед игрой, это нормальная практика. Поэтому чувствую себя отлично.

– Когда у вас идут встречи через день и вы выходите в старте почти на каждый матч, отражаете по 60-70 бросков, это нормально для вас либо вы можете в какой-то момент сказать тренерскому штабу, что всё, не вывозите?

– Всё решается внутри команды. Есть определённые договорённости. Такого не было, чтобы я отказывался играть, к тому же всегда в плотном контакте и с главным тренером, и с тренером вратарей, понимают все, кто в какой форме, кто как по усталости себя ощущает.

– Есть вратари, которым комфортно быть безусловным первым номером, а есть те, кому важно распределять нагрузку с партнёром по вратарской бригаде. Вам лучше забирать 80-90% матчей либо иметь сильного бэкапа?

– Это уже тренерское решение, для меня самое главное – чтобы команда выигрывала как можно больше матчей. Будет играть напарник или я — вторично, важнее командный результат.

– И всё-таки наверняка спокойнее, когда можно быть уверенным в напарнике? Когда не всё зависит на 100% от вас.

– Ярослав – сильный напарник, когда он играет, я понимаю, что на него можно надеяться. Он отличный вратарь, я рад его развитию.

– Берёте на себя менторскую роль в его карьере? В каком-то смысле Озолин повторяет ваш путь.

– У нас отличное общение, взаимопонимание, обсуждаем на тренировках какие-то моменты, игровые моменты. Хорошо общаемся как на льду, так и вне льда.

Ярослав Озолин и Филипп Долганов Фото: Эльвира Салимова, photo.khl.ru

– Запомнился матч в Магнитогорске, когда мало что получалось и у Ярослава, и у Семёна Любалина. Каково было смотреть это с трибун, не было желания выскочить на лёд?

– Нет, такого не было. Всё равно верим в команду, в ребят, которые сейчас на поле. Верил в ребят, был непростой матч, не всё получилось. Случаются у нас разные встречи в сезоне, когда по пять-шесть голов пропускали, и я пропускал.

Играет вся команда, не только одни вратари, нападающие, защитники. Это общая, коллективная ответственность. Все играем вместе и в обороне, и в атаке. Просто сложилась такая открытая игра.

– Поддержали затем Семёна и Ярослава?

– Конечно, мы всегда общаемся, просто сам смотришь тоже по состоянию, есть моменты, когда лучше не трогать, чтобы человек остыл, и потом поговорить. Иногда можно, наоборот, сразу обсудить какие-то нюансы. Чувствуешь всё по ходу дела. Давно играем вместе, без слов понимаем друг друга с Ярославом.

Ярослав Озолин Фото: hcnh.ru

«У меня ипотека, ремонт, дочка родилась — не до дорогих часов и украшений»

– Продолжаете общение со старыми знакомыми из Ижевска, из «Ижстали»?

– Держу коммуникацию, остались ребята, и кто играет, и кто уже завершил карьеру, стали тренерами. Ребята поздравляют, я тоже стараюсь следить за ними.

– Люди в Нижнекамске отмечают, что, несмотря на ваш прогресс, никакой звёздности в общении с вами не чувствуется. За счёт чего удалось сохранить связь с землёй?

– Непростой вопрос. На самом деле, я просто понимаю, чего стоят мои достижения, какой путь я прошёл, через что прошёл. Про звёздность надо кого-то со стороны спрашивать, я сам стараюсь оставаться таким, какой я есть, каким я был.

– Вратари, как правило, раскрываются достаточно поздно. 25 лет – время расцвета. Не переживали, что с ходу с молодёжного возраста не удалось выйти в элиту?

– Я об этом не сказать чтобы сильно задумывался, какой у меня возраст, когда я должен на пик выходить… Просто делал свою работу, старался двигаться вперёд, идти от одной к цели к другой, но глобальные сразу не ставил, по шагам. Сейчас, понятно, уже другие, новые цели себе ставишь, чтобы дальше продолжать расти.

У каждого свой спортивный путь. У кого-то он раньше начинается, у кого-то – чуть позже. Кто-то в КХЛ раскрывается, кто-то сразу едет в НХЛ. Для меня, наверное, здорово, что всё сложилось так, как сложилось. Наверное, поэтому я и остался таким, какой я есть.

– Мотивировали какие-то примеры? Тим Томас заиграл на высоком уровне достаточно поздно, у Сергея Бобровского далеко не сразу всё получалось, он не был задрафтован, а сейчас в 35+ выдаёт три финала подряд…

– Сколько уже было такого, что списывали Сергея, а он доказывает, кто он. Он всегда старался работать, не опускать руки. Конечно, читаешь разные истории, смотришь, как складывается у кого карьера.

Сергей Бобровский Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Но на самом деле, даже когда подписывал, помню, свой первый двусторонний контракт с «Нефтехимиком», не предполагал, если честно, что смогу хотя бы одну игру в сезоне провести. Были сильные вратари в клубе тогда, Андрей Тихомиров, Эмиль Гарипов.

Тот же Ярослав Озолин был, а я разве что четвёртым где-то считался, где-то в дальнем углу… Но появился шанс, зацепился за него, та работа, которую я делал, материализовалась в результат.

– Многих удивила история Даниила Сероуха – парень играл в НМХЛ, ВХЛ, а тут стал лидером «Сочи» и забил пять голов в одной игре. Это мотивирует?

– Мы играли с Даниилом в одном клубе, я хорошо его знаю. Это пример того, что надо до конца верить в себя, в свою мечту. Пример для тех ребят, которые сейчас играют в низших лигах, но даже оттуда можно вырасти в большого игрока. Я сам в МХЛ-Б играл в Глазове, было время.

– Про Глазов есть известная шутка от тренера и комментатора по фигурному катанию Татьяны Тарасовой — город, где поезд стоит две минуты.

– А всё так и есть. Нужно сразу было выпрыгивать из вагона, помню, чтобы с тобой поезд дальше не уехал. Выгрузить всю форму успеть. В Глазове родилась, насколько я помню, Елизавета Туктамышева, но я сам в Ижевске родился и жил, в Глазове просто отыграл несколько сезонов в МХЛ.

– В те годы как раз играли за зарплату в 20 тысяч рублей? Это реально? Читал в одном из ваших прошлых интервью…

– Всё так и есть. 20 тысяч на руки получал в ВХЛ первые два сезона.

– Не было мысли в тот момент, чтобы бросить хоккей? На эти деньги же невозможно нормально жить.

– Я об этом не задумывался, мне просто хотелось всегда играть в хоккей, заниматься любимым делом. Добиться тех целей, которые я себе поставил. Жили просто максимально скромно, не на широкую ногу. Изучил все вкусы доширака. Но значит, так было надо на тот момент.

– В каком смысле удалось оставаться таким же простым и в таких вещах? Сейчас с большими контрактами не думаете о роскоши? Купить себе Rolex, жене – последнюю коллекцию Prada.

– Знаете, у меня дочка родилась, ипотека, так что другие цели в жизни. Ремонт в квартире делаем. Не до дорогих часов и украшений, на них даже не смотрю.

– ВХЛ называют школой жизни. Вы с этим согласны?

– В каком-то смысле так и есть. Через многое прошли, разные были истории непростые. Школа жизни. Если ты реально готов работать, уверен в себе, готов терпеть и ждать, то тебя и ждёт успех. Вернее, есть шанс. А всё и сразу – тогда ты отваливаешься. Но у всех всё по-разному складывается в карьере, много разных обстоятельств, не всё и от тебя зависит.

Филипп Долганов Фото: Эльвира Салимова, photo.khl.ru

«Цель-минимум — попасть в плей-офф, а там будет видно по ходу, куда придём»

– Вас вызвали на Матч звёзд КХЛ. Ждёте этого события?

– Очень здорово, спасибо всем болельщикам, которые голосовали за меня, знаю, что много из Ижевска было голосов за меня, из Нижнекамска. Друг команду тренирует в Санкт-Петербурге, у него все ребята за меня дружно проголосовали.

Сказать, что принципиально жду – такого нет. Все мысли о чемпионате, важно выигрывать матчи, у нас плотная ситуация в турнирной таблице. Когда будет пауза на Матч звёзд, тогда буду думать о нём. Это будет интересно, я и в детстве всегда смотрел эти матчи, запоминались они. Был пацаном, хотелось тоже попасть, и вот наконец-то мой шанс.

– Попасть на Матч звёзд именно через голосование болельщиков, а не журналистов и лиги – более статусно? Народный любимчик.

– Это здорово, но так не задумывался об этом. Спасибо всем, кто голосовал за меня.

– Матч звёзд – праздник для всех, однако будто бы не для вратаря… Все хотят забивать, забивать весело, а вратарю как бы надо пропускать. Что вы о том думаете?

– Посмотрим. Думаю, всё равно будет весело.

– Запомнился Матч звёзд в АХЛ, когда Ярослав Аскаров хотел сыграть «на ноль» и его прозвали Гринчем, будто бы он «похищает» праздник. Условно, нападающий идёт с красивым финтом, передачей, будете специально пропускать?

– По настроению. Не задумывался пока даже об этом, как буду играть, но по ходу, по ситуации пойму.

– Чем увлекаетесь, помимо хоккея? Занимаетесь в свободное время?

– Могу в приставку поиграть, сериал посмотреть. Сейчас у меня семья в Ижевске, если есть свободные дни, еду на машине в Ижевск, ребёнка увидеть.

– Перевезти семью в Нижнекамск не думали?

– В этом году пока такое решение приняли, надо дочку в садик водить, так удобнее.

– Многие говорят, что Нижнекамск — тихий и уютный, но скучный город. Для вас это не проблема?

– У нас на самом деле и не так много свободного времени, чтобы куда-то ходить. Работа – дом, база – ледовый дворец. А любой выходной – еду в Ижевск.

Филипп Долганов с семьёй Фото: Эльвира Салимова, photo.khl.ru

– Надеемся, что в регулярном сезоне всё пройдёт хорошо, но есть ощущение, что команда готова наконец-то к следующему шагу – бороться за поздние раунды в Кубке Гагарина. Согласны с этим?

– Конечно, это у нас цель-минимум – попасть в плей-офф. А там уже – пробиться как можно дальше, как получится. Будет видно по ходу, куда придём, от игры к игре, от раунда к раунду. Сейчас в КХЛ конкуренция более плотная, у всех команд есть шансы.

– В том числе замахнуться на Кубок Гагарина, на чемпионство?

– Давайте загадывать не будем. Всё в этой жизни реально, пойдём от одной задачи к другой, от игры к игре. Постепенно.