Всего пять голов до 1000! Овечкин на пороге великого достижения

«Вашингтон» находится в незавидном положении – команда проиграла четыре матча подряд и всё дальше отдаляется от зоны плей-офф. Проблемы не скрывает и главный тренер команды Спенсер Карбери, который после поражения от худшей команды регулярки признался:

«Думаю, здесь происходит сразу много вещей. Мы просто совершаем слишком много грубых ошибок, которые уже невозможно перекрыть. И ещё один момент — нам нужно играть строже. По сути, мы возвращаемся к мысли о том, что это уже не команда прошлого года. Это просто не она. И если мы будем продолжать думать, что мы всё те же, биться головой о стену, раз за разом терпеть неудачи и спрашивать себя: «Почему мы не такие, как в прошлом году? Что происходит? Что случилось?», вместо того чтобы понять, что возможно сделать, нам нужно вернуться к модели команды двухлетней давности, той, что строго действовала в обороне, ничего не позволяла соперникам, была полностью комфортна при счёте 1:0, чувствовала себя уверенно в таких встречах и сознательно стремилась к этому».

«Вашингтон», несмотря на сложности, всё равно подходил фаворитом к матчу с «Калгари», однако «огоньки» в первом периоде полностью переиграли «столичных». Хозяева постоянно давили на ворота соперников, но забили лишь раз.

Чуть позже они об этом пожалели. «Столичные» выжали максимум из момента во втором периоде – Хендрикс Лапьер сравнял счёт.

В третьем периоде игра шла до гола, который забил «Вашингтон» — Сурдиф пошёл в активный прессинг, отобрал шайбу, а Уилсон и Протас доборолись на пятаке и забили трудовой гол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Калгари» снял вратаря, на лёд вышел Александр Овечкин. Дальше вы наверняка знаете. Россиянин поразил пустые ворота броском из средней зоны и установил финальный счёт.

995-я шайба Овечкина – всего пять голов до 1000! Прямо на наших глазах Александр в очередной раз оказался на пороге великого достижения.