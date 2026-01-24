Скидки
Дедлайн КХЛ — 2026: онлайн-трансляция, все сделки, переходы и обмены, кто куда перейдёт в КХЛ в дедлайн

Найдёт ли «Трактор» вратаря? Обменяет ли «Ак Барс» Яшкина? Дедлайн КХЛ, LIVE!
Лев Лукин Павел Панышев
,
Дедлайн КХЛ. LIVE!
Комментарии
Всё о закрытии трансферного окна в нашем чемпионате.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

25 января в полночь по московскому времени – дедлайн в КХЛ. В это время закроется трансферное окно, все клубы лиги лишатся возможности производить сделки на рынках и усиливать составы в преддверии плей-офф. Традиционно последние дни и часы перед дедлайном – период напряжённой работы генеральных менеджеров, и многие любопытные переходы и обмены происходят именно накануне закрытия окна. «Чемпионат», как и всегда, запускает онлайн-трансляцию последних часов перед дедлайном. Следите вместе с нами за всеми обновлениями.

Приоритеты клубов КХЛ перед дедлайном:
Команду на прокачку. Какие трансферы нужны топам КХЛ в дедлайн?
Сезонная распродажа. С кем аутсайдеры КХЛ могут расстаться на дедлайне?
Live Лев Лукин

При этом в рамках ещё одного обмена «Адмирал» получил сильного голкипера Ивана Кульбакова, что актуально для «моряков», учитывая травму Адама Хуски. Однако нет уверенности, что Кульбаков не поедет куда-то дальше.

Два мощных обмена в КХЛ. Клубы начали проявлять активность перед дедлайном
12:17 Лев Лукин

Ещё один заметный обмен — переезд рекордсмена «Адмирала» Даниила Гутика в «Спартак» в обмен на трёх хоккеистов. «Моряки», проваливающие сезон, вообще устроили распродажу, но именно обмен Гутика показывает, что «Адмирал» уже не собирается бороться за плей-офф.

«Честно, ищу новый вызов». Громкая сделка в КХЛ — в «Спартак» едет рекордсмен «Адмирала»
12:14 Лев Лукин

Какие-то сделки, конечно, были проведены клубами КХЛ заранее. Самой громкой, пожалуй, стал обмен Даниэля Стронга из ЦСКА. Звёздный форвард угодил в глубокий запас армейцев и был отправлен в «Автомобилист» в обмен на внушительную денежную компенсацию.

Большой трансфер в КХЛ! Спронг не пригодился ЦСКА и едет в «Автомобилист»
Комментарии
