Найдёт ли «Трактор» вратаря? Обменяет ли «Ак Барс» Яшкина? Дедлайн КХЛ, LIVE!

25 января в полночь по московскому времени – дедлайн в КХЛ. В это время закроется трансферное окно, все клубы лиги лишатся возможности производить сделки на рынках и усиливать составы в преддверии плей-офф. Традиционно последние дни и часы перед дедлайном – период напряжённой работы генеральных менеджеров, и многие любопытные переходы и обмены происходят именно накануне закрытия окна. «Чемпионат», как и всегда, запускает онлайн-трансляцию последних часов перед дедлайном. Следите вместе с нами за всеми обновлениями.
При этом в рамках ещё одного обмена «Адмирал» получил сильного голкипера Ивана Кульбакова, что актуально для «моряков», учитывая травму Адама Хуски. Однако нет уверенности, что Кульбаков не поедет куда-то дальше.
Ещё один заметный обмен — переезд рекордсмена «Адмирала» Даниила Гутика в «Спартак» в обмен на трёх хоккеистов. «Моряки», проваливающие сезон, вообще устроили распродажу, но именно обмен Гутика показывает, что «Адмирал» уже не собирается бороться за плей-офф.
Какие-то сделки, конечно, были проведены клубами КХЛ заранее. Самой громкой, пожалуй, стал обмен Даниэля Стронга из ЦСКА. Звёздный форвард угодил в глубокий запас армейцев и был отправлен в «Автомобилист» в обмен на внушительную денежную компенсацию.