Найдёт ли «Трактор» вратаря? Обменяет ли «Ак Барс» Яшкина? Дедлайн КХЛ, LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

25 января в полночь по московскому времени – дедлайн в КХЛ. В это время закроется трансферное окно, все клубы лиги лишатся возможности производить сделки на рынках и усиливать составы в преддверии плей-офф. Традиционно последние дни и часы перед дедлайном – период напряжённой работы генеральных менеджеров, и многие любопытные переходы и обмены происходят именно накануне закрытия окна. «Чемпионат», как и всегда, запускает онлайн-трансляцию последних часов перед дедлайном. Следите вместе с нами за всеми обновлениями.