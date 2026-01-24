Скидки
Главная Хоккей Статьи

ИИХФ не допустила юниоров из России до соревнований, решение ИИХФ по России

Безопасная отговорка. Доводы ИИХФ по продлению бана России теперь звучат нелепо
Родион Власов
ИИХФ не допустила юниоров из России
Даже после рекомендаций МОК хоккейная федерация прикрывается причинами «безопасности».

Сложно было ругать политику конкретной ИИХФ в той ситуации, когда ни одна международная федерация не допускала Россию ни в каком виде. Это касалось даже тех командных видов спорта, где Россия занимала чуть ли не половину всего мирового рынка. Например, на недавнем ЧМ по бенди было 11 разгромов в 10+ мячей, а в финале шведы разбили финнов 9:1 — тем не менее международная федерация не смягчила своей позиции по взрослым командам.

Однако месяц назад МОК принял крайне важное решение: комитет рекомендовал международным федерациям допустить с флагом и гимном российских юниоров, причём как в индивидуальных, так и в командных видах спорта. Впрочем, МОК особо оговорил, что это рекомендация, а не прямая инструкция, а власть на местах передавалась международным федерациям. Теперь у спортивной бюрократии есть возможность манёвра — и реальная позиция видна хорошо.

Вчера ИИХФ выпустила официальное заявление по допуску российских команд. Заявление было коротеньким, однако в трёх абзацах пять раз встретилось слово «safety» и ещё три раза слово «security». Ведомство Люка Тардифа каждый раз настаивает, что допуск команд России и Беларуси на данный момент безопасным не является. Сложно было представить, что наша команда поедет уже на ближайший ЮЧМ в культовых Пьештянах — однако ИИХФ пока что ведёт речь только о сезоне-2027/2028, и то оговаривается, что такую возможность только «рассмотрит».

Люди, которые принимают решения в ИИХФ:
«Карточный домик» ИИХФ. Какие люди будут принимать решение о возвращении России?
«Карточный домик» ИИХФ. Какие люди будут принимать решение о возвращении России?

Другие федерации уже делают шаги навстречу. Первой, буквально через пару дней после рекомендаций МОК, молодёжь с флагом допустила ФИВБ — волейбольная федерация вообще является самой большой в мире по числу членов, да и волейбол в мировом масштабе явно популярнее хоккея. Конечно, это вызвало внутренние протесты, но федерация уже ищет запасные пути для решения потенциальных визовых проблем. Кроме того, в игровых видах спорта положительные решения вынесли федерации кёрлинга и — вы не поверите — бейсбола.

Возможно, уже в этом году поболеем за наших волейболистов

Возможно, уже в этом году поболеем за наших волейболистов

Фото: Zuma/ТАСС

В фехтовании Эстония уже лишена права на проведение чемпионата Европы из-за отказа выдать визы спортсменам из России. Схожая ситуация случилась с Польшей, которую лишили молодёжного чемпионата Европы по тяжёлой атлетике из-за такого же визового вопроса. Конечно, в этих федерациях удельный вес и влияние России весьма высоки, однако это уже показывает, что потакать потенциальным бойкотам уже никто не будет.

То есть если ИИХФ продолжает говорить про проблемы с безопасностью, то получается, что в хоккее они есть, а в волейболе их нет, как и в других командных видах спорта, где юниоров допустили. А ведь относительно скоро будут принимать решения ещё две суперфедерации, объединяющие две сотни стран: заседание исполкома баскетбольной ФИБА состоится в середине февраля, а положительные сигналы в футболе слышны давно. В 2023-м УЕФА уже по своей воле допустила юниоров — и даже с учётом последующей отмены этого решения ничего более смелого международные федерации командных видов за это время не делали.

Здесь, конечно, нужно учитывать и контекст. Большинство членов той же ФИВБ представляют страны, которые у нас теперь принято величать «глобальным Югом»: и самое важное то, что команды из этих стран очень сильны в этой игре. В общем-то, в ФИБА и ФИФА расклад схожий. В хоккее же велика роль Финляндии и Швеции, которые сразу же заняли максимально непримиримую и бескомпромиссную позицию.

Однако все эти страны есть и в волейболе, и в кёрлинге, пусть вас может насмешить сравнение хоккея с кёрлингом. В топ-6 последнего ЧМ по кёрлингу попали шведы (которые постоянно становились чемпионами в последние годы) и чехи, в плей-офф волейбольного ЧМ выходили финны и те же чехи, которые сенсационно дошли до полуфинала. Однако в этих видах спорта потенциальная угроза бойкота, как видно, не сработала (если вообще была, конечно).

Но вот исключительно в хоккее, конечно, возникает невероятная угроза безопасности — наверное, в клюшках можно что-то будет провезти. Легко представить, как воображаемый иностранный читатель этой статьи упрекнёт в том, что в нынешней ситуации мы тут о каком-то хоккее думаем. Прекрасно, тогда пусть ИИХФ честно и непредвзято напишет то, что в этой политической ситуации допуск России невозможен — иначе отговорки о безопасности выглядят так, что европейские сборные просто решили завалить сильного конкурента.

Пока Люк Тардиф разводит руками

Пока Люк Тардиф разводит руками

Фото: Christopher Katsarov/AP/ТАСС

Правда, у нас как-то принято ругать одного только Тардифа, однако стоит задать вопрос и российским хоккейным властям. Вряд ли последние решения международных федераций основаны просто на том, что им юниоров из России жалко — этому наверняка предшествовала кулуарная работа, переговоры. А какие лоббистские усилия предприняли ФХР и её руководители и предпринимали ли? Конечно, сейчас мы слышим, что федерация обязательно обратится в Спортивный арбитражный суд — однако это всё равно затянет решение.

Что говорит прессе глава ИИХФ:
«Все будут счастливы, когда они вернутся в семью». Когда Россию допустят до турниров?
«Все будут счастливы, когда они вернутся в семью». Когда Россию допустят до турниров?

Понятно, что ИИХФ прыгает между Сциллой России, которая ждёт полного возврата, и Харибдой того, что у нас называется «коллективным Западом», который не потерпит никаких уступок России и критикует Тардифа за любые хотя бы нейтральные слова и жесты в сторону России. Однако получился тот случай, когда вымученная вежливость отказа выглядит скорее насмешкой.

