Безопасная отговорка. Доводы ИИХФ по продлению бана России теперь звучат нелепо

Сложно было ругать политику конкретной ИИХФ в той ситуации, когда ни одна международная федерация не допускала Россию ни в каком виде. Это касалось даже тех командных видов спорта, где Россия занимала чуть ли не половину всего мирового рынка. Например, на недавнем ЧМ по бенди было 11 разгромов в 10+ мячей, а в финале шведы разбили финнов 9:1 — тем не менее международная федерация не смягчила своей позиции по взрослым командам.

Однако месяц назад МОК принял крайне важное решение: комитет рекомендовал международным федерациям допустить с флагом и гимном российских юниоров, причём как в индивидуальных, так и в командных видах спорта. Впрочем, МОК особо оговорил, что это рекомендация, а не прямая инструкция, а власть на местах передавалась международным федерациям. Теперь у спортивной бюрократии есть возможность манёвра — и реальная позиция видна хорошо.

Вчера ИИХФ выпустила официальное заявление по допуску российских команд. Заявление было коротеньким, однако в трёх абзацах пять раз встретилось слово «safety» и ещё три раза слово «security». Ведомство Люка Тардифа каждый раз настаивает, что допуск команд России и Беларуси на данный момент безопасным не является. Сложно было представить, что наша команда поедет уже на ближайший ЮЧМ в культовых Пьештянах — однако ИИХФ пока что ведёт речь только о сезоне-2027/2028, и то оговаривается, что такую возможность только «рассмотрит».

Другие федерации уже делают шаги навстречу. Первой, буквально через пару дней после рекомендаций МОК, молодёжь с флагом допустила ФИВБ — волейбольная федерация вообще является самой большой в мире по числу членов, да и волейбол в мировом масштабе явно популярнее хоккея. Конечно, это вызвало внутренние протесты, но федерация уже ищет запасные пути для решения потенциальных визовых проблем. Кроме того, в игровых видах спорта положительные решения вынесли федерации кёрлинга и — вы не поверите — бейсбола.

Возможно, уже в этом году поболеем за наших волейболистов Фото: Zuma/ТАСС

В фехтовании Эстония уже лишена права на проведение чемпионата Европы из-за отказа выдать визы спортсменам из России. Схожая ситуация случилась с Польшей, которую лишили молодёжного чемпионата Европы по тяжёлой атлетике из-за такого же визового вопроса. Конечно, в этих федерациях удельный вес и влияние России весьма высоки, однако это уже показывает, что потакать потенциальным бойкотам уже никто не будет.

То есть если ИИХФ продолжает говорить про проблемы с безопасностью, то получается, что в хоккее они есть, а в волейболе их нет, как и в других командных видах спорта, где юниоров допустили. А ведь относительно скоро будут принимать решения ещё две суперфедерации, объединяющие две сотни стран: заседание исполкома баскетбольной ФИБА состоится в середине февраля, а положительные сигналы в футболе слышны давно. В 2023-м УЕФА уже по своей воле допустила юниоров — и даже с учётом последующей отмены этого решения ничего более смелого международные федерации командных видов за это время не делали.

Здесь, конечно, нужно учитывать и контекст. Большинство членов той же ФИВБ представляют страны, которые у нас теперь принято величать «глобальным Югом»: и самое важное то, что команды из этих стран очень сильны в этой игре. В общем-то, в ФИБА и ФИФА расклад схожий. В хоккее же велика роль Финляндии и Швеции, которые сразу же заняли максимально непримиримую и бескомпромиссную позицию.

Однако все эти страны есть и в волейболе, и в кёрлинге, пусть вас может насмешить сравнение хоккея с кёрлингом. В топ-6 последнего ЧМ по кёрлингу попали шведы (которые постоянно становились чемпионами в последние годы) и чехи, в плей-офф волейбольного ЧМ выходили финны и те же чехи, которые сенсационно дошли до полуфинала. Однако в этих видах спорта потенциальная угроза бойкота, как видно, не сработала (если вообще была, конечно).

Но вот исключительно в хоккее, конечно, возникает невероятная угроза безопасности — наверное, в клюшках можно что-то будет провезти. Легко представить, как воображаемый иностранный читатель этой статьи упрекнёт в том, что в нынешней ситуации мы тут о каком-то хоккее думаем. Прекрасно, тогда пусть ИИХФ честно и непредвзято напишет то, что в этой политической ситуации допуск России невозможен — иначе отговорки о безопасности выглядят так, что европейские сборные просто решили завалить сильного конкурента.

Пока Люк Тардиф разводит руками Фото: Christopher Katsarov/AP/ТАСС

Правда, у нас как-то принято ругать одного только Тардифа, однако стоит задать вопрос и российским хоккейным властям. Вряд ли последние решения международных федераций основаны просто на том, что им юниоров из России жалко — этому наверняка предшествовала кулуарная работа, переговоры. А какие лоббистские усилия предприняли ФХР и её руководители и предпринимали ли? Конечно, сейчас мы слышим, что федерация обязательно обратится в Спортивный арбитражный суд — однако это всё равно затянет решение.

Понятно, что ИИХФ прыгает между Сциллой России, которая ждёт полного возврата, и Харибдой того, что у нас называется «коллективным Западом», который не потерпит никаких уступок России и критикует Тардифа за любые хотя бы нейтральные слова и жесты в сторону России. Однако получился тот случай, когда вымученная вежливость отказа выглядит скорее насмешкой.