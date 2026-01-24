Скидки
Малкин хочет остаться в Питтсбурге, хотят ли в Пингвинз оставить Малкина, где окажется Малкин, слухи вокруг будущего Джино

«Понимает, что это может быть его последний сезон». Где Малкин продолжит карьеру?
Владимир Лаевский
Евгений Малкин
Кажется, 39-летний Джино хочет остаться в «Питтсбурге», но что об этом думает руководство клуба?

В преддверии дедлайна НХЛ в лиге разворачивается огромное количество саг. Часть из них — с участием российских хоккеистов. И если Артемий Панарин уже точно покинет «Рейнджерс» — остаётся только понять, куда он перейдёт — то вот с будущим Евгения Малкина пока всё не так очевидно.

У 39-летнего центрфорварда «Питтсбурга» подходит к концу четырёхлетний контракт на общую сумму $ 24,4 млн, так что у него остаётся всего четыре варианта. 1. Продлиться с «Пингвинз»; 2. Перейти в другой клуб; 3. Доиграть сезон в стане «пингвинов» и уже летом выбирать дальнейшее место назначения; 4. Завершить карьеру.

Последний вариант Джино не рассматривает. На днях Евгений заявил прессе: «Я никогда не говорил, что хочу завершить карьеру. Всё это – ваши рассуждения. Я чувствую себя прекрасно».

И Малкин доказывает это на деле: в 39 лет он выглядит на льду даже лучше, чем в ряде последних сезонов. А ещё в 2023-м нападающий открыто заявлял, что не сможет завершить карьеру, пока снова не ощутит вкус игры в плей-офф. «Питтсбург» как раз идёт в топ-8 конференции.

Возможно, именно контрактный вопрос заставляет Евгения показывать такой топовый хоккей. Прямо сейчас Джино делит второе и третье места в списке лучших бомбардиров «Пингвинз»: у него 39 (12+27) очков в 35 матчах — столько же у Брайана Раста (18+21), но за 46 встреч. Лидирует Сидни Кросби с 57 (27+30) баллами, однако у него аж на 15 игр больше.

Иными словами, Малкин движется примерно по тому же графику, что и капитан «Питтсбурга». По элитному для ветеранов графику.

Евгений Малкин

Евгений Малкин

Фото: Justin Berl/Getty Images

Очевидно, что россиянин хочет завершить карьеру на своих условиях.

«Почему моя игра в этом сезоне так хороша? Трудно сказать. Но я надеюсь, вы понимаете… это непросто. Я стараюсь изо всех сил, потому что знаю, что хочу сыграть ещё один год. Хочу показать, что я всё ещё хороший игрок. Хочу, чтобы все увидели, что я могу играть в следующем году. Это моя цель сейчас», — объяснил Евгений.

Ещё летом 2025 года появилась информация, что «Питтсбург» не намерен продлевать контракт с возрастным нападающим. Тогда, как отмечает журналист The Athletic Джош Йохе, близкий как к клубу, так и к хоккеисту, «Малкин был в ярости», узнав о таком решении руководства. Видимо, именно это подтолкнуло Евгения к такому прогрессу в нынешнем чемпионате.

Интересно, что в начале января 2026-го активизировались слухи о возможном уходе Малкина. Тогда сообщалось, что «Миннесота» заинтересована в хоккеисте. Да и в преддверии дедлайна такой мастер мог бы усилить любой клуб — не только «Уайлд».

Тем не менее самые свежие данные говорят о том, что обмена не будет. Джино намерен остаться в «Питтсбурге». И даже больше — своей игрой форвард сумел переубедить фронт-офис «пингвинов»!

«План встречи представителей Малкина с Дубасом и «Пингвинз» остаётся в силе — она состоится во время олимпийского перерыва.

Позиция Евгения не изменилась: он готов поставить свою подпись под новым однолетним контрактом, а также пойти на снижение своего кэпхита, который составляет $ 6,1 млн. Он не заинтересован в том, чтобы играть за какую-либо другую команду. Джино понимает, что это может быть его последний сезон, но пока не очень хочет завершать карьеру.

«Питтсбург» не был заинтересован в продлении контракта с ним после прошлого сезона. Однако его игра в этом чемпионате — 10 голов и 35 очков в первых 33 матчах — превзошла все ожидания. Тем не менее этим летом Малкину исполнится 40 лет, и он пропускал как минимум 13 встреч в 11 из последних 14 сезонов, включая нынешний», — писал Йохе.

Кроме того, в другом материале журналист отметил ещё один примечательный факт.

«На данный момент Малкин по-прежнему один из лучших игроков «Пингвинз». Я не знаю, как будет развиваться эта ситуация. Руководство довольно игрой Джино в нынешнем сезоне, и это понятно. Он великолепен.

Однако, если фронт-офис решит сохранить Малкина, ему придётся импровизировать и решать на ходу. Кросби, без сомнения, захочет сохранить своего друга, поэтому я не удивлюсь, если Сидни и/или его агент Пэт Бриссон окажут давление на руководство «Пингвинз», чтобы заключить сделку», — сообщил Йохе.

Пока непонятно, чем именно завершится эта сага, однако становится всё более очевидным, что как минимум сам Малкин всё решил для себя: он хочет остаться в «Питтсбурге» и, более того, делает для этого всё, что может. Теперь ход за руководством.

Но, кажется, мы всё-таки увидим ещё одну замечательную историю хоккейной верности.

Больше интересного от автора — в его личном телеграм-канале «Цельнометаллический журналист».
