Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ 24 января, обзоры, видео голов, турнирная таблица, расписание всех игр КХЛ

Бывший клуб Ларионова уничтожил СКА, У «Сибири» вновь героическая победа. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ 24 января 2026 года
Комментарии
«Адмирал» и «Барыс» продолжают проигрывать, «Шанхай» был разгромлен в первом матче нового тренера.

24 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось семь матчей. Коротко подводим итоги каждой игры.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2026, суббота. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Светлаков (Кравцов, Дронов) – 22:58 (5x5)     1:1 Чезганов (Брюквин, Ручкин) – 27:42 (5x5)     2:1 Низамеев (Коршков) – 42:23 (5x5)     3:1 Кравцов (Светлаков) – 59:07 (en)    

В составе «Адмирала» дебютировал вратарь Кульбаков, а также три игрока, полученные в качестве компенсации от «Спартака» за Гутика. Но «морякам» это не помогло выиграть впервые при главном тренере Олеге Браташе, хотя Кульбаков провёл неплохую встречу, а Чезганов забросил единственную шайбу. У «Трактора» победный гол на счету талантливого воспитанника системы Низамеева, который хитро послал шайбу броском из-за ворот в конёк защитнику Ефремову – одному из трёх бывших спартаковцев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2026, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Джонсон (Яковлев, Михайлис) – 07:43 (5x5)     1:1 Лихачёв (Свечников, Рыков) – 19:47 (5x5)     2:1 Михайлис (Петунин, Хабаров) – 41:37 (5x5)     3:1 Канцеров (Ткачёв, Силантьев) – 43:50 (5x5)     4:1 Барак (Толчинский, Козлов) – 51:13 (5x5)     4:2 Грачёв (Соловьёв, Петьков) – 57:10 (5x5)    

«Амур» в Магнитогорске превзошёл «Металлург» по броскам 17-8, но столь дерзкая игра гостей лишь раззадорила лидера регулярки. Со второго периода уральцы принялись сминать «тигров», Дорожко и Ко продержались до второго перерыва, но затем шайбы посыпались в ворота хабаровчан. Уйти от крупного поражения «Амуру» в концовке позволил гол Грачёва, который забросил первую шайбу в сезоне в 41-й игре чемпионата.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 2
Барыс
Астана
1:0 Профака (Хоружев, Дергачёв) – 12:58 (5x4)     2:0 Белозёров – 41:31     2:1 Симонов (Уолш, Масси) – 51:37 (5x5)     3:1 Шафигуллин (Дергачёв) – 58:07 (en)     3:2 Уиллман – 59:36 (6x4)    

«Барыс» в Нижнекамске нанёс 47 бросков в створ, но до 52-й минуты не мог пробить проводящего легендарный отрезок в карьере Озолина. «Нефтехимик» к тому моменту забросил дважды, причём Белозёров на старте третьего периода реализовал буллит. В концовке основного времени «Барыс» поборолся, однако всё оказалось напрасно. За месяц с небольшим у астанинцев лишь две победы, отставание от восьмого места на Востоке уже шесть очков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Турнирная таблица КХЛ
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2026, суббота. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Родевальд (Кулик, Ремпал) – 27:52 (5x3)     0:2 Ремпал – 58:27 (en)     1:2 Сероух (Биттен, Боден) – 58:44 (5x5)    

«Салават Юлаев» в Сочи приехал после двух чувствительных поражений и сумел прервать неприятную серию. Победу уфимцев зрелищной не назовёшь. Долгое время во встрече оставался единственным гол Родевальда, забитый в формате «5 на 3» в середине игры. В концовке южане сняли вратаря, получили в пустые ворота от Ремпала, а через 17 секунд хозяева всё-таки сорвали «сухой» матч Вязовому. Но отыграться у «Сочи» не получилось.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
6 : 0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Гончарук (Летунов, Гараев) – 09:21 (5x5)     2:0 Атанасов (Виноградов, Ткачёв) – 13:50 (5x5)     3:0 Свищёв (Соколов) – 16:52 (5x5)     4:0 Виноградов (Ткачёв, Нарделла) – 29:52 (4x3)     5:0 Свищёв (Журавлёв, Соколов) – 36:24 (5x5)     6:0 Виноградов (Соколов, Ткачёв) – 52:32 (5x4)    

СКА, проигравший три подряд домашних матча, приехал в Нижний Новгород и был буквально казнён в «Торпедо». Нижегородцы с особым остервенением играли против команды своего бывшего тренера, и уже в первом периоде армейцы пропустили трижды и поменяли вратаря. Однако не помогло, СКА так ни разу и не забил Костину, а «Торпедо» оформило петербуржцам форменный разгром. Игорь Ларионов проиграл бывшей команде все четыре встречи в этой регулярке.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Б
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Семёнов (Князев, Пустозёров) – 08:01 (5x5)     2:0 Кателевский (Бровкин, Дыняк) – 34:41 (5x5)     2:1 Ахияров (Климович, Косолапов) – 35:15 (5x5)     2:2 Косолапов (Аланов, Бек) – 36:23 (5x5)     2:3 Уилсон – 65:00    

«Сибирь» приехала в Казань после сенсационной победы над «Металлургом» и выдала второй невероятный матч подряд. Новосибирцы пропустили курьёзный гол в первом периоде, затем «Ак Барс» удвоил преимущество, но «Сибирь» быстро оформила камбэк, а Михаил Бердин вновь творил чудеса в воротах. В результате у Бердина 39 сейвов, у «Сибири» на всю команду 30 блоков за игру, так что победа по буллитам выглядит вполне закономерным исходом встречи. Кстати, «Сибирь» победила в Казани в восьмой раз подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2026, суббота. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
6 : 1
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Энас (Пинчук, Лимож) – 00:23 (5x5)     2:0 Сотишвили (Хенкель, Лайл) – 01:20 (5x5)     2:1 Меркли (Райлли, Лабанк) – 24:07 (5x4)     3:1 Смит (Энас, Лимож) – 28:14 (5x4)     4:1 Бориков (Липский, Лайл) – 29:53 (5x5)     5:1 Галиев (Шипачёв, Стась) – 49:22 (5x4)     6:1 Галиев (Липский, Шипачёв) – 55:02 (5x4)    

Митч Лав дебютировал на тренерской лавке «Шанхая», но никаких изменений с «драконами» не произошло, они разгромно уступили одному из лидеров Запада. Уже к 80-й секунде матча счёт был 2:0 – Тихомиров пропустил дважды с двух бросков и отправился на скамейку. Дальше «драконы» играли с Кареевым в воротах, в начале второго периода им даже удалось сократить разницу в счёте до минимальной, однако минчане сразу же успокоили соперника ещё несколькими голами.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матч 25 января

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 января 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android