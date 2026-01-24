Бывший клуб Ларионова уничтожил СКА, У «Сибири» вновь героическая победа. Итоги дня в КХЛ

24 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось семь матчей. Коротко подводим итоги каждой игры.

В составе «Адмирала» дебютировал вратарь Кульбаков, а также три игрока, полученные в качестве компенсации от «Спартака» за Гутика. Но «морякам» это не помогло выиграть впервые при главном тренере Олеге Браташе, хотя Кульбаков провёл неплохую встречу, а Чезганов забросил единственную шайбу. У «Трактора» победный гол на счету талантливого воспитанника системы Низамеева, который хитро послал шайбу броском из-за ворот в конёк защитнику Ефремову – одному из трёх бывших спартаковцев.

«Амур» в Магнитогорске превзошёл «Металлург» по броскам 17-8, но столь дерзкая игра гостей лишь раззадорила лидера регулярки. Со второго периода уральцы принялись сминать «тигров», Дорожко и Ко продержались до второго перерыва, но затем шайбы посыпались в ворота хабаровчан. Уйти от крупного поражения «Амуру» в концовке позволил гол Грачёва, который забросил первую шайбу в сезоне в 41-й игре чемпионата.

«Барыс» в Нижнекамске нанёс 47 бросков в створ, но до 52-й минуты не мог пробить проводящего легендарный отрезок в карьере Озолина. «Нефтехимик» к тому моменту забросил дважды, причём Белозёров на старте третьего периода реализовал буллит. В концовке основного времени «Барыс» поборолся, однако всё оказалось напрасно. За месяц с небольшим у астанинцев лишь две победы, отставание от восьмого места на Востоке уже шесть очков.

«Салават Юлаев» в Сочи приехал после двух чувствительных поражений и сумел прервать неприятную серию. Победу уфимцев зрелищной не назовёшь. Долгое время во встрече оставался единственным гол Родевальда, забитый в формате «5 на 3» в середине игры. В концовке южане сняли вратаря, получили в пустые ворота от Ремпала, а через 17 секунд хозяева всё-таки сорвали «сухой» матч Вязовому. Но отыграться у «Сочи» не получилось.

СКА, проигравший три подряд домашних матча, приехал в Нижний Новгород и был буквально казнён в «Торпедо». Нижегородцы с особым остервенением играли против команды своего бывшего тренера, и уже в первом периоде армейцы пропустили трижды и поменяли вратаря. Однако не помогло, СКА так ни разу и не забил Костину, а «Торпедо» оформило петербуржцам форменный разгром. Игорь Ларионов проиграл бывшей команде все четыре встречи в этой регулярке.

«Сибирь» приехала в Казань после сенсационной победы над «Металлургом» и выдала второй невероятный матч подряд. Новосибирцы пропустили курьёзный гол в первом периоде, затем «Ак Барс» удвоил преимущество, но «Сибирь» быстро оформила камбэк, а Михаил Бердин вновь творил чудеса в воротах. В результате у Бердина 39 сейвов, у «Сибири» на всю команду 30 блоков за игру, так что победа по буллитам выглядит вполне закономерным исходом встречи. Кстати, «Сибирь» победила в Казани в восьмой раз подряд.

Митч Лав дебютировал на тренерской лавке «Шанхая», но никаких изменений с «драконами» не произошло, они разгромно уступили одному из лидеров Запада. Уже к 80-й секунде матча счёт был 2:0 – Тихомиров пропустил дважды с двух бросков и отправился на скамейку. Дальше «драконы» играли с Кареевым в воротах, в начале второго периода им даже удалось сократить разницу в счёте до минимальной, однако минчане сразу же успокоили соперника ещё несколькими голами.

