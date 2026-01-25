Голевой карнавал в НХЛ! А Кучеров уже дышит в спину Маккиннону и Макдэвиду

«Коламбус» после назначения главным тренером Рика Боунесса выиграл пять матчей из шести и показал не только признаки жизни, но и амбиции поцепляться за выход в плей-офф.

«Тампа» подобных проблем не испытывает – вчера «молнии» в тяжёлом матче обыграли «Чикаго» и возглавили Восточную конференцию.

Фаворит вроде как был ясен, однако минимум два фактора изначально играли за «мундиров»: для «Тампы» это вторая игра за два дня, а также в воротах «Лайтнинг» появился Юнас Юханссон, который заменил вдохновлённого в последнее время Василевского.

Время, для того чтобы присмотреться друг к другу, командам не понадобилось – карнавальный хоккей начался с первых же минут. Уже к 10-й минуте «мундиры» и «молнии» обменялись двумя заброшенными шайбами, а Никита Кучеров набрал первое очко, ассистировав Рэддишу.

Но россияне из «Коламбуса» всё же обеспечили команде задел перед перерывом – сначала Марченко выцарапал шайбу на пятаке и отдал передачу Фантилли. А затем Дмитрий Воронков сделал всё сам – обокрал Гурда на синей линии, убежал «в ноль» и уверенно забил. Канадский форвард, совершивший потерю, даже расколотил клюшку о штангу в чувствах.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Никита Кучеров вызов своих российских коллег принял и уже через пять минут после старта второго периода сделал два гола – сократил отставание эстетичным касанием после фантастической передачи Хагеля, а через полторы минуты отдал ассист Сирелли.

Но «Коламбус» после того, как «Тампа» сравняла, как и в первом периоде, вновь ответил двумя голами.

В заключительном отрезке зацепиться за матч гостям не удалось – долгая игра с пустыми воротами привела к двум пропущенным шайбам.

«Коламбус» Рика Боунесса продолжает мучить соперников – шестая победа в семи играх, повержен даже лидер Востока. А Никита Кучеров, набрав сегодня четыре очка, уже дышит в спину Маккиннону и Макдэвиду – отставание сократилось до девяти и семи очков соответственно.