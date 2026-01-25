Скидки
Главная Хоккей Статьи

Коламбус — Тампа-Бэй — 8:5 — видео, голы, обзор матча регулярного чемпионата НХЛ, Кучеров набрал четыре очка

Голевой карнавал в НХЛ! А Кучеров уже дышит в спину Маккиннону и Макдэвиду
Максим Макаров
Никита Кучеров
Никита набрал четыре очка, но «Тампа» уступила «Коламбусу».

«Коламбус» после назначения главным тренером Рика Боунесса выиграл пять матчей из шести и показал не только признаки жизни, но и амбиции поцепляться за выход в плей-офф.

«Тампа» подобных проблем не испытывает – вчера «молнии» в тяжёлом матче обыграли «Чикаго» и возглавили Восточную конференцию.

Фаворит вроде как был ясен, однако минимум два фактора изначально играли за «мундиров»: для «Тампы» это вторая игра за два дня, а также в воротах «Лайтнинг» появился Юнас Юханссон, который заменил вдохновлённого в последнее время Василевского.

Время, для того чтобы присмотреться друг к другу, командам не понадобилось – карнавальный хоккей начался с первых же минут. Уже к 10-й минуте «мундиры» и «молнии» обменялись двумя заброшенными шайбами, а Никита Кучеров набрал первое очко, ассистировав Рэддишу.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
8 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Силлинджер (Койл) – 05:47     1:1 Гюнцель – 07:48     2:1 Марчмент (Гудбрансон) – 08:37     2:2 Рэддиш (Кучеров, Гюнцель) – 10:01 (pp)     3:2 Фантилли (Марченко, Марчмент) – 18:33     4:2 Воронков (Хайнен, Замула) – 19:47     4:3 Кучеров (Хагель, Чирелли) – 23:29     4:4 Чирелли (Кучеров, Хагель) – 24:58     5:4 Марчмент (Веренски, Койл) – 29:05     6:4 Койл (Фантилли, Веренски) – 38:57 (pp)     7:4 Монахан – 54:55     7:5 Гюнцель (Кучеров, Чирелли) – 58:54     8:5 Марчмент (Фантилли, Марченко) – 59:35    

Но россияне из «Коламбуса» всё же обеспечили команде задел перед перерывом – сначала Марченко выцарапал шайбу на пятаке и отдал передачу Фантилли. А затем Дмитрий Воронков сделал всё сам – обокрал Гурда на синей линии, убежал «в ноль» и уверенно забил. Канадский форвард, совершивший потерю, даже расколотил клюшку о штангу в чувствах.

Никита Кучеров вызов своих российских коллег принял и уже через пять минут после старта второго периода сделал два гола – сократил отставание эстетичным касанием после фантастической передачи Хагеля, а через полторы минуты отдал ассист Сирелли.

Но «Коламбус» после того, как «Тампа» сравняла, как и в первом периоде, вновь ответил двумя голами.

В заключительном отрезке зацепиться за матч гостям не удалось – долгая игра с пустыми воротами привела к двум пропущенным шайбам.

«Коламбус» Рика Боунесса продолжает мучить соперников – шестая победа в семи играх, повержен даже лидер Востока. А Никита Кучеров, набрав сегодня четыре очка, уже дышит в спину Маккиннону и Макдэвиду – отставание сократилось до девяти и семи очков соответственно.

