Безумный матч в НХЛ! Защитник «Эдмонтона» набрал шесть очков и прибил «Вашингтон»

Вторая половина января началась для «Вашингтона» крайне неудачно – «столичные», которые ведут активную борьбу за попадание в плей-офф от Восточной конференции, сначала потерпели два поражения во время домашней серии, поочерёдно потеряв очки в матчах с «Сан-Хосе» и «Флоридой», а затем дважды оступились и на старте выездного турне.

И если неудачу с «Колорадо» можно списать на невероятно высокий уровень соперника (который, впрочем, уже в следующей встрече внезапно проиграл хромающей «Филадельфии»), то фиаско с «Ванкувером», который к моменту очного матча шёл на антирекордной в истории клуба серии из 11 поражений, оправдать очень тяжело. Тем более что «Кэнакс» затем сразу же уступили «Нью-Джерси».

До визита в Британскую Колумбию «дьяволы» успели забрать четыре очка в Альберте, победив во встречах с «Калгари» и «Эдмонтоном». И сегодня «Кэпиталз» пытались повторить успех соседей по Столичному дивизиону – в игре с «Флэймз» они смогли прервать четырёхматчевую серию поражений, после чего пожаловали на арену финалистов двух последних розыгрышей Кубка Стэнли.

«Ойлерз», помимо «Дэвилз», успели уступить ещё и «Питтсбургу», который также соперничает с подопечными Спенсера Карбери и всерьёз претендует на место в тройке лучших команд Метрополитана. Поэтому «Вашингтону» никак нельзя было терять очки в «Роджерс-Плэйс» – да и трёхматчевую серию побед во встречах с «нефтяниками» «столичным» тоже наверняка хотелось бы продлить.

Но первыми свой шаг сделали хозяева – к началу последней минуты первого периода «Эдмонтон» вёл по броскам в створ со счётом 8:0, и девятая попытка всё-таки достигла своей цели. Пробить Чарли Линдгрена удалось Эвану Бушару, который проводил 400-й матч в НХЛ и отметил юбилей красивым броском от синей линии.

Ответ «Кэпиталз» оказался моментальным – команда Криса Ноблоха пошла за вторым голом, однако вместо этого пропустила быструю контратаку. И если с броском Расмуса Сандина Коннор Ингрэм смог справиться, то среагировать на добивание от Алексея Протаса он уже не успел.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Вскоре после выхода из раздевалок Бушар ещё раз проверил Линдгрена и вновь оказался точен. Американский голкипер команды из столицы США, кажется, не сразу заметил момент броска и среагировал на него не лучшим образом – шайба влетела в сетку от щитка вратаря.

И в этом игровом отрезке подходы к чужим владениям давались «Вашингтону» с огромным трудом. Зато реализация была на высоте – спустя всего две с половиной минуты после дубля Бушара Джастин Сурдиф прорвался в зону «Эдмонтона», а затем воспользовался помощью от Коннора Макмайкла, который отвлёк на себя внимание обороны, и снова сравнял счёт.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Гости впервые в матче почувствовали уверенность и стали атаковать куда успешнее. Настолько, что незадолго до второго перерыва настала уже их очередь праздновать выход вперёд. И этот гол оказался полностью на совести Ингрэма – сразу же после него Ноблох принял решение заменить канадца на соотечественника Тристана Джерри.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На счастье «Ойлерз», в этот день с той ноги встал Эван Бушар. Защитник решил с размахом отметить юбилейную встречу и в начале третьего периода отметил ещё и первый хет-трик в карьере. На этот раз ему удалось подобраться к воротам чуть поближе – точный бросок он наносил не от синей линии, а с верхней границы кругов вбрасывания.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Поучаствовал Эван и в четвёртом голе «нефтяников». И его команде снова пришлось отыгрываться – сначала Дилан Строум реализовал численное преимущество «Вашингтона», но через пару минут Коннор Макдэвид с передачи разыгравшегося Бушара также успешно воспользовался удалением соперника, сделав счёт 4:4 к середине заключительного периода основного времени.

Если вы вдруг ещё не поняли, кто стал главным героем встречи – ничего страшного, мы скажем ещё раз. Тем более что он сам о себе напомнил ещё два раза. Эван Бушар принял участие абсолютно во всех голах «Эдмонтона» в этой игре – без его участия не прошло спасение «Ойлерз» за 32 секунды до финальной сирены, а уже в дополнительное время он вывел на рандеву с Линдгреном Коннора Макдэвида.

И в таких случаях капитан канадцев прощает крайне редко.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

6:5 – это безумие закончилось победой «нефтяников». Бушар к голевому хет-трику добавил ещё и ассистентский, Макдэвид остался без результативных действий только в первом голе своей команды и покинул лёд с пятью очками. А вот Александр Овечкин очков не набрал вовсе, хоть и закончил встречу с «+1».