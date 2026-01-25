Страсти по составу и большие ожидания. Какой будет сборная Латвии по хоккею на ОИ-2026

Для маленькой, но до мозга костей хоккейной страны Латвии грядущие Олимпийские игры в Италии — определённо, самое большое событие не только этой зимы, но и года. Во-первых, делегация всех спортсменов, которые едут в Милан, является одной из самых больших за всю истории Латвии как страны, во-вторых, состав хоккеистов и тренеров говорит о, возможно, очень хорошем качестве игры латвийцев и конкурентоспособности не только в своей группе, но и вообще в целом в турнире. Как ни странно, но лично по моему субъективному мнению самый грозный соперник Латвии – это Дания. Что покажут США и Германия, пока очень призрачно, потому что непонятно, на чём выедут эти две команды: воспользовавшись молодым составом, закатают балтийцев в лёд, или наоборот, будут биты опытом и настроем соперника.

Для Латвии, получившей независимость в 1992 году, это будут шестые Олимпийские игры. Как бы ни было иронично, но лучший свой результат сборная Латвии показала именно в Сочи, в 2014 году, когда Тед Нолан вывел команду на восьмое место. Скорее всего, это было связано с тем, что именно в те годы рижское «Динамо» радовало своих болельщиков на матчах КХЛ, «Арена-Рига» набивалась до предела, и латвийцы существовали в гармонии с хоккеем: смотрели на высококачественного соперника, попадали в топы КХЛ по красоте сейвов и голов. Лучше этого результата есть только бронза ЧМ-2023, но сборная России уже на ней не присутствовала из-за отстранения по всем известным причинам, поэтому можно считать, что латвийцам была подарена эта победа ценой отсутствия одной из сильных команд на турнире.

Если следить за компоновкой состава команды сборной Латвии очень поверхностно, то ничего необычного не найти. Однако мало кто в СНГ представляет, какая борьба шла и идёт за олимпийские места в этой сборной. Подковёрные игры, очень громкие интервью, где игроки напрямую говорят, что их кандидатуры даже не рассматривались в состав, а также большая надежда фанатов на ребят из НХЛ, которых губят травмы. Да, в Латвии очень вкусно, но дорого жить, и низкие зарплаты, но хоккей оттуда никуда деться просто не может, потому что родители будущих игроков готовы порвать последнюю рубашку, чтобы их «пуйка» (мальчик) играл в любимую национальную игру. Больший почёт только баскетболистам. Вот и вырастили к итальянской Олимпиаде целую орду вратарей, которые очень сильно конкурируют друг с другом.

Сейчас у сборной Латвии есть целое изобилие голкиперов, которые многого добились – двое играют друг против друга в НХЛ, а также пара голкиперов из DEL лиги и Швейцарии. Самый большой спор вызывают Элвис Мерзликин, представляющий «Коламбус» в НХЛ, а также Артур Шилов из «Питтсбурга». Бывший вратарь, легенда латвийского хоккея Эдгарс Масальскис пока что делает ставку на Шилова, потому что он больше играет в воротах, пока Элвис просиживает на лавке и ждёт своего часа. Шилов ещё на Олимпиадах не был, а вот третий претендент на первое место в сборной – Кристерс Гудлевскис — на них уже был, и если бы не очень неприятная травма, из-за которой он не играл аж с октября, то мог бы быть первым номером без лишних комментариев.

Элвис Мерзликин Фото: Jason Mowry/Getty Images

Именно Кристерс в 2014 году смог порадовать болельщиков сборной Латвии и подарить пока что скромный, но рекорд на чемпионате мира. Однако есть ещё один вратарь, который был и есть, чтобы достойно представлять сборную Латвии. Это Иварс Пунненовс. Он провёл две прекрасные предолимпийские игры против Германии и Словакии, а после вынесения на всеобщее обозрение состава сборной Латвии дал такой комментарий: «Я провёл хорошие матчи, после игры со сборной Словакии я приехал в гостиницу и поговорил сам с собой о том, что я давал команде выиграть именно своей игрой. Я чувствовал, что наиграл на возможность быть в олимпийском составе».

И вот главный тренер сборной Латвии включает в состав Гудлевскиса, который находится в списке травмированных, и Иварс очень нетипично для латвийца высказался: «Я очень ошибался, у меня шок. Слова Витолиньша о том, что если ты сможешь себя показать перед олимпийскими играми, то у тебя есть шанс попасть в состав – это лукавство. Гудлевскис попал в состав, будучи травмированным, а я играл и старался быть лучшим голкипером. Вратарей уже выбрали до турнира, и там меня нет».

вратари: Артур Шилов («Питтсбург Пингвинз», НХЛ),



защитники: Увис Балинскис («Флорида Пантерз», НХЛ), Кристиан Рубинс («Пльзень», Чехия), Кристапс Зиле («Либерец», Чехия), Янис Якс, Роберт Мамчицс (оба — «Карловы Вары», Чехия), Ральф Фрейбергс («Витковице», Чехия), Оскар Цибульскис («Хернинг Блю Фокс», Дания), Альберт Смитс («Микели Юкурит», Финляндия);



нападающие: Родриго Аболс («Филадельфия Флайерз», НХЛ), Рудольф Балцерс («Цюрих Лайонс», Швейцария), Каспарс Даугавиньш («Кассель Хаскис», Германия), Земгус Гиргенсонс («Тампа-Бэй Лайтнинг», НХЛ), Теодор Блюгерс («Ванкувер Кэнакс», НХЛ), Эдуард Тралмакс («Гранд Рапидс Гриффинс», АХЛ), Сандис Вилманис («Шарлотт Чеккерс», АХЛ), Данс Лочмелис («Провиденс Брюинз», АХЛ), Роберт Букартс («Фельдкирх Пионерс», Австрия), Ренарс Крастенбергс («Оломоуц», Чехия), Оскар Батня («Лахти Пеликанс», Финляндия), Мартиньш Дзиеркалс («Спарта Прага», Чехия), Эрик Матейко («Херши», АХЛ), Харальд Эгле («Карловы Вары», Чехия).

Казалось бы, куда ещё больше вариантов. Три вратаря, четвёртому даже не дали шанса, но его слова, а также то, как он самоотверженно уговаривал тренеров взять его на ОИ-2026, вызвали большое недовольство среди болельщиков, и до сих пор в Сети не унимаются страсти, где толпы болельщиков сборной Латвии просят поменять Мерзликина на Пунненовса. Так что ещё не начавшаяся Олимпиада для сборной Латвии бурлит жёсткими трениями насчёт первого голкипера, ведь очень важно, кого поставят первым на игру с США.

Кристерс Гудлевскис Фото: Xavier Laine/Getty Images

Согласитесь, если вратарь проявит себя плохо – с него и с тренера будут снимать скальп, помня о том, какая в команде была конкуренция до принятого решения о вратаре. Пока что бытует мнение о том, что в первой игре нужно встать в ворота Шилову, потому что он понимает, как играют североамериканцы, а против Германии всё-таки выпустить Мерзликина. Всё решит состояние Гудлевскиса, так что для тренера вратарей будет очень тяжёлый выбор, кого же всё-таки выпускать на этой Олимпиаде.

Отмечу, что именно из-за травм латвийцев состав сборной постоянно то пополняется, то снова меняется. К примеру, не успел Эрик Матейко дать интервью о том, как он несказанно рад быть в составе на ОИ в таком возрасте, как уже 12 января он травмировался, и в сборной анонсировали нового участника — Анри Равинскиса. Равинскис подписал контракт с «Кэнакс», но тоже из-за травмы улетел в фарм-клуб и сейчас выступает в АХЛ. Ещё в команду попал 18-летний Альберт Смитс, сыгравший на юниорском чемпионате и показавший себя на проверочных играх перед Олимпиадой. Он освежит нынешнюю сборную Латвии, потому что в целом, по нынешним классическим меркам, состав является возрастным. Одними из «старых» гигантов в составе будут Оскар Цибульскис и Каспарс Даугавиньш – оба очень хорошо известные для россиян хоккеисты, а Даугавиньш — чистый дофамин для команды в плане энергетики и поднятия боевого духа.

Драма среди голкиперов — не единственная у латвийцев, ведь внезапно из состава из-за травмы выпал Родриго Аболс, новость об этом стала тяжёлой для болельщиков. Ещё до травмы были очень долгие беседы о том, что в составе сборной Латвии не будет уже потрёпанного жизнью, но очень талантливого Микса Индрашиса. Кто-то сравнивает его с Евгением Кузнецовым в латвийском масштабе, ведь он долго не мог найти хороший клуб и оставался без практики. Именно из-за этого Витолиньш лишил его места в составе, не дав Миксу отметить свой закат карьеры на Олимпиаде, которой он реально достоин.

Именно фамилию Индрашиса ждали, когда Аболс получил травму, но посыпались другие претенденты: Денис Смирнов, Равинскис. Остаться без такого центра, как Аболс, для сборной Латвии очень большая неудача, но тренер принял решение пригласить второго брата Букартса – Рихарда. Как шутят болельщики, если ещё кто-то получит травму, то в команду возьмут третьего брата Букартса.

Заменить Аболса могли бы только Смирнов и Индрашис, но тренеры крутят и вертят так, как им заблагорассудится. Самой стабильной и выверенной в этой сборной является линия защиты, которая не имеет сильной конкуренции в составе сборной Латвии – все восемь игроков по праву занимают свои места, несмотря на юный возраст у кого-то, или, наоборот, такую историю, как у Зиле, Рубинса, Балинскиса и, конечно, Оскара Цибульскиса. Есть большая вероятность, что Витолиньш выдумал играть от защиты и глушить попытки будущих соперников уже в средней зоне, без выраженной вертикали и серьёзных атак к своему голкиперу. Очень большие надежды на Смитса, который смог показать, насколько серьёзно он вырос и готов отдать свои навыки уже в молодом возрасте.

Земгус Гиргенсонс Фото: Bruce Bennett/Getty Images

В нападении у сборной Латвии в данный момент смесь ребят из североамериканского хоккея и чешского, где большие надежды возложены на Земгуса Гиргенсонса, который уже тренируется быть крайним в связке, и на Сандиса Вилманиса, который неплохо себя показывает в АХЛ. В сборной у латвийцев есть также ещё один игрок, который добавил драмы перед травмой Аболса – Теодор Блюгерс. Буквально несколько дней назад Тео смог выйти на лёд против той же команды, с которой травмировался аж 19 октября. Сейчас линии нападения рассчитываются, и могут быть неожиданные связки, многим кажется странным, почему всё-таки нет Дениса Смирнова, который мог быть очень хорошим центром, которого так не хватает латвийцам. Однако Витолиньш всем упрямо твердит, что смотрит на статистику и впустил из-за неё в состав Букартса.

Хотелось бы добавить, что Латвия – настолько маленькая страна, что для набора талантов тренеры ездили смотреть вживую кубок Шпенглера, где играет Мартин Лавиньш, сын того самого Родриго Лавиньша, так много отдавшего рижскому «Динамо». В состав Лавиньша-младшего не взяли, посчитав, что ему нужно сначала пробить дорогу в фарм-клуб НХЛ, а затем он выйдет из «студентов» в стажёры. Кстати говоря, его мама, жена Родриго, стала атташе латвийской сборной на Олимпиаде-2026. Это очень маленький, но эмоционально бурлящий латвийский хоккейный мир.

Пока призрачно будущими сочетаниями мне видятся Гиргенсонс – Блюгерс – Балцерс, Балинскис – Якс, а в четвёртой могут быть Даугавиньш – Батня – Эгле. Возможно, Даугавиньш сыграет и в первой смене, но что в душе у поэта Витолиньша — ещё неизвестно, поэтому хоккейная «Санта-Барбара» в маленькой Латвии продолжается.

Харийс Витолиньш Фото: CHRISTINE OLSSON/EPA/ТАСС

Тренерами хоккейной сборной будут Харийс Витолиньш, неизменный провокатор Артур Ирбе, Петтери Нуммелин, самый большой — в своё время — покоритель сердец КХЛ Лаурис Дарзиньш, а также легенда латвийского хоккея – Сандис Озолиньш. Очень много решится в первой игре со сборной США, уже тогда будет понятно, насколько уверен Витолиньш в своём выборе.