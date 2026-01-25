Сумерки идолов. Неужели это последний сезон Ларионова как тренера?

Ни один начинающий тренер не врывался в игру ярче, чем Игорь Ларионов. И речь сейчас не о «Торпедо», речь о молодёжной сборной. Помните, может быть, как в ноябре 2020-го Россия отправила на Евротур молодёжку под шквал статей о неуважении от наших западных партнёров? А потом ребята U20 одолели всех своих оппонентов — пусть на фактически товарищеском турнире, но это были команды взрослых мужиков, которые играли в первых звеньях сильных европейских клубов.

Первая победа над США на МЧМ была эйфорической. Долгие годы Россия ставила на то, что можно назвать эзотерической школой хоккея: вера в сломанные планшетки, могучую мотивацию и волшебные камбэки. Со всем этим комплектом молодёжка героически билась за бронзу, пока золото брали те, кто просто умел лучше играть в хоккей. Возвращение хотя бы на короткий миг ощущения, что Россия тоже может побеждать за счёт именно игры, было волшебным.

Тем больнее было падать, получив 1:9 в двух медальных матчах. Тогда у сборной просто выключились ноги, и она напоминала коллектив людей, которые впервые увидели друг друга. Со сборной это всё произошло за пару месяцев, а тренерская карьера Ларионова в КХЛ проделала схожий путь, только куда более растянутый во времени. Сейчас, кажется, мы видим его финальную стадию.

В последний раз СКА обыгрывал команду, которая идёт в зоне плей-офф, почти месяц назад — 26 декабря в Минске. После этого случились и восемь шайб в Сочи, и домашнее поражение от тех же «леопардов», и безнадёжно тухлые 1:5 в Магнитогорске, и поражение на последних минутах от «Спартака». 0:6 в Нижнем Новгороде стали кульминацией: СКА всухую проиграл сезонную серию бывшему клубу Ларионова, причём в последней встрече не показал абсолютно ничего, за что можно было зацепиться.

«Самое большое разочарование в моей тренерской карьере. Не всегда слова доходят до игроков, совершаются нелепые ошибки вроде потери концентрации и потери шайбы. Это продолжалось в течение матча, когда были недоработки, не хватало взаимозаменяемости», — заявил главный тренер СКА после встречи. Ничего нового: штаб говорил правильные слова, но вот как-то игроки их не поняли.

Игорь Ларионов Фото: РИА Новости

Прямо сейчас СКА идёт восьмым — и сложно было представить после прошлогоднего седьмого места, что станет ещё хуже. Конечно, этот сезон изначально закладывался на перестройку: слишком долго клуб жил не по средствам, последняя попытка шикануть на все деньги с Кузнецовым и Деанджело закончилась фантастическим крахом. Однако даже так СКА сохраняет возможность тратить под потолок, давать хорошие бонусы и не потерял амбиции топ-клуба.

Что можно было ждать от назначения Ларионова? Второй и особенно третий сезон в «Торпедо» показал: это не тот человек, который будет обыгрывать оппонентов в тактические крестики-нолики. Однако за счёт харизмы и репутации Ларионов мог бы изменить ситуацию, которая сложилась на момент его назначения в СКА, а грамотного ассистента по тактике всегда можно найти. В современных условиях главный тренер должен в первую очередь выстраивать коллектив: если ты ссоришься с командой, она не будет слушать никакие тактические установки, даже самые правильные.

Никакой системы сдержек и противовесов в Питере не создали даже близко, что и показала история с Пьерриком Дюбе. Француз — хороший хоккеист, и вряд ли бы «Трактор» с ним расстался, если Виталий Кравцов решил бы завершить сезон в Америке. «Где его вижу, пока не скажу. Для меня он пока неизвестный человек», — новичка в Петербурге встретили такими словами. Это сразу же прозвучало так, что француз Ларионову не нужен: в итоге так оно и оказалось.

Дюбе провёл восемь матчей, уселся в глухой запас. Главного тренера беспокоило то, что Дюбе может поехать на Олимпиаду — что ж, после такого Пьеррик из заявки сборной выпал. Разумеется, в КХЛ француз оставаться не захотел и уехал в АХЛ. Вопрос: зачем СКА выплатил «Трактору» 25 млн, а также какое-то время выдавал зарплату человеку, который месяц не играл? Деньги в клубе теперь не бесконечные, как мы писали выше. Получается, что этот трансфер не согласовывался — а если согласовывался, то последовал открытый его саботаж.

Снова открыто говорится о ненужности конкретных игроков, снова в опалу попадают ветераны — причём даже люди типа Андрея Локтионова, которые изначально были 100-процентными креатурами главного тренера. Снова после поражений мы слышим, что у соперников стиль неправильный и простой, а вот в СКА работают совсем не так. В общем, ничего по сравнению с позднейшим периодом работы в «Торпедо» не поменялось, несмотря на кратный рост бюджета, и это шокирует.

Как и в двух сезонах в «Торпедо», игровой кризис проявляется уже ближе к концу сезона. Добавление Юрия Бабенко в тренерский штаб и пара трансферов на вход в какой-то момент помогли выдать яркую серию матчей, когда кто-то поверил, что клуб может зацепиться и за топ-4. Однако теперь СКА ничем не отличается от той версии сборной России, которая проигрывала 0:5 в полуфинале МЧМ. Даже яркие контратаки, которые спасали клуб в первые два месяца сезона, теперь не проходят.

На выезде в Нижнем СКА совсем не радовался Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Виновные уже найдены — тренерский штаб покидают Владимир Филатов и Максим Семёнов. Ожидается, что штаб СКА пополнит Михаил Васильев, который помогал Ларионову в «Торпедо» все три сезона и был его ближайшим сподвижником. Получается, что позиции Ларионова не ослабевают, хотя позиции СКА не крепнут.

Пожалуй, если бы «Шанхай» не собирал состав так суетно, вполне возможно, место СКА в плей-офф было бы под угрозой. Теоретически «драконы» и сейчас могут заставить команду Ларионова понервничать: у питерских китайцев впереди три матча подряд с «Сочи», где можно брать пять-шесть очков. А вот у СКА подряд идут «Локомотив», «Спартак», ЦСКА и крайне опасное дома минское «Динамо», а клуб пока продолжает тренд «Торпедо» последних сезонов, которое в концовке сезона разваливалось полностью.

В общем, можно долго расписывать в красках то, как всё в СКА сейчас странно и нелепо. Однако есть другое ощущение: после этого сезона Ларионова на тренерской скамейке мы, скорее всего, не увидим. Дело даже не в контрасте между первым сезоном и всеми остальными, а в участившемся количестве «несчастных случаев на производстве» в его командах. Конечно, магия имени работает на нехоккейных менеджеров — но и они могут посмотреть в таблицу и сделать выводы.

Есть ли вещи, за которые уже сейчас можно поблагодарить главного тренера СКА? Он ставит молодёжь в состав, и своё игровое время получают Короткий и Дишковский, Поляков и Лутфуллин, в воротах клуб доверяет сразу трём молодым голкиперам. Однако есть два «но». Во-первых, в 2026-м доверять молодёжи — это скорее стандарт КХЛ, а не редкость. Во-вторых, после яркого старта сезона резкого прогресса уже не так много, а ведь именно главный тренер должен доводить это до ума.

В общем, иногда кумиры должны уходить на пике. Если бы тренерская карьера Ларионова закончилась весной 2024-го, то все равно помнили бы в первую очередь красоту первого сезона, а история с «токсичными» игроками на её фоне померкла бы. Два последних сезона стали одной сплошной кляксой. Год для СКА ещё может спасти какая-нибудь чудо-игра от вратарей или индивидуальные усилия, но за два месяца до плей-офф сложно успеть что-то поменять в тренерском плане.