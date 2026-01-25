Скидки
Главная Хоккей Статьи

Расписание спортивных матчей 26 января 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи понедельника: АПЛ, «Зенит» против чемпиона Китая, хоккей, Australian Open и НБА
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 26 января 2026 года
Начинаем неделю со спорта: «Эвертон» — «Лидс», Криштиану Роналду в Про-Лиге, ЦСКА — «Северсталь» и «Ванкувер» — «Питтсбург» — в НХЛ!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 26 января в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 1:00: «Оттава Сенаторз» — «Вегас Голден Найтс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2026, понедельник. 01:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Не начался
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: удержит ли клуб из Вегаса лидерство в дивизионе?

«Оттава» продолжает разочаровывать своих болельщиков: время идёт, а команда на довольно плотном Востоке всё ещё не начала показывать приличную форму. «Сенаторы» прилично смотрятся по большинству метрик в защите и атаке, однако плохая игра вратарей сильно им мешает весь сезон. «Вегас» же проводит довольно противоречивый сезон: идёт на первом месте в дивизионе, но немалую часть очков набрал после поражений в овертаймах.

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Ждёте голов Дорофеева?
Русский снайпер нашёл своё призвание! Лучше Дорофеева только один человек в НХЛ
Русский снайпер нашёл своё призвание! Лучше Дорофеева только один человек в НХЛ

🏒 2:00: «Ванкувер Кэнакс» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2026, понедельник. 02:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Не начался
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: возьмут ли Кросби и Малкин лёгкие два очка?

«Ванкувер» остаётся худшей командой календарного года и потихоньку готовится к распродаже на дедлайне. Забавно, что единственную победу в 2026-м «Кэнакс» одержали над «Вашингтоном», главным антагонистом своего будущего соперника. «Питтсбург» же очень уверенно проводит западный выезд, где за три матча взял 100% очков и забросил 16 шайб.

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Как «Ванкувер» обыграл «Вашингтон»:
Даже Овечкин не помощник. «Вашингтон» проиграл худшей команде НХЛ
Даже Овечкин не помощник. «Вашингтон» проиграл худшей команде НХЛ

🏀 5:00: «Лос-Анджелес Клипперс» — «Бруклин Нетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
26 января 2026, понедельник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Не начался
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Егору Дёмину пора просыпаться!

Без лишних прелюдий: по сухим цифрам россиянин Егор Дёмин, защищающий цвета «Бруклина», сейчас не слишком балует поклонников баскетбола. Если раньше он стабильно набирал не менее 10 очков, то в последнее время всё чаще остаётся ниже этой планки. При этом в его игре нет системных проблем — это признаёт и главный тренер Жорди Фернандес. Просто соперники стали лучше готовиться к встречам с россиянином. А значит, самое время Егору удивить публику Лос-Анджелеса.

Статистика регулярного чемпионата НБА
Что мы узнали из прошлого матча:
У Егора Дёмина спад и мало доверия? В матче НБА у россиянина снова скромные показатели
У Егора Дёмина спад и мало доверия? В матче НБА у россиянина снова скромные показатели

🎾 10:00*: Лучано Дардери (Италия, 22) — Янник Синнер (Италия, 2), Australian Open, четвёртый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (м). 4-й круг
26 января 2026, понедельник. 10:00 МСК
Лучано Дардери
25
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Интрига: кто выиграет итальянское дерби на АО-2026?

23-летний Лучано Дардери, победив в третьем круге Australian Open — 2026 Карена Хачанова, побил личный рекорд и впервые оказался во второй неделе ТБШ. Теперь, чтобы сделать следующий шаг по сетке, ему необходимо справиться со звёздным соотечественником Янником Синнером. Теннисисты ранее друг с другом на уровне ATP не играли, а будущий победитель далее сразится с кем-то из пары Бен Шелтон — Каспер Рууд.

Australian Open — 2026. Мужчины. Турнирная сетка
К дизайнерам Янника есть вопросы:
Горчичный цвет, бриллианты, зонтик и шляпа с вуалью. Звёзды АО шокируют своими образами
Горчичный цвет, бриллианты, зонтик и шляпа с вуалью. Звёзды АО шокируют своими образами

⚽️ 11:00: «Зенит» — «Шанхай Порт», товарищеский матч

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
26 января 2026, понедельник. 11:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Не начался
Шанхай Порт
Шанхай, Китай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Зенит» снова уверенно обыграет чемпиона Китая?

Несколько дней назад соперники уже провели товарищеский матч в Катаре. Тогда вице-чемпион России разгромил лучшую команду Китая со счётом 4:1. У «Зенита» забивали Луис Энрике, Педро, Александр Соболев и Александр Ерохин. «Зенит» заметно меняет линию атаки, поскольку ранее клуб покинули Лусиано Гонду и Маттео Кассьерра. «Шанхай Порт» стал чемпионом Китая, опередив на два очка «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого.

Потеря для «Зенита»?
«Ухожу, но всегда буду болеть за «Зенит». Кассьерра попрощался с сине-бело-голубыми

🏒 19:10: «Динамо» Минск — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2026, понедельник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: поднимется ли уфимский клуб в таблице Востока?

Обыграть минское «Динамо» на их льду очень сложно: в этом помогают и фанаты, которых отмечают выездные тренеры. Начало года и выездная серия были непростыми для команды Дмитрия Квартальнова, однако в прошлой домашней встрече команда уверенно разбила «Шанхай». Теперь в столицу Беларуси приезжает «Салават, который после победной серии проиграл два матча и с трудом победил в Сочи.

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
У минчан новичок:
Официально
«Торпедо» обменяло Кирилла Воронина в минское «Динамо» на Александра Яценко

🏒 19:30: ЦСКА — «Северсталь», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2026, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как команда Козырева сыграет с неудобным соперником?

ЦСКА, даже находясь в тотально кризисном состоянии в начале сезона, смог трижды одолеть «Северсталь». Однако команда Андрея Козырева в четвёртом матче сезонной серии одержала волевую победу в овертайме, а потом и выиграла в основное время. Если череповецкий клуб хочет наконец пройти первый раунд, ему крайне важно научиться играть с соперниками, действующими в таком противном стиле.

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
У ЦСКА новичок:
Официально
ХК ЦСКА заключил контракт до конца сезона с защитником Ником Эбертом

🎦 ⚽️ 20:30: «Аль-Наср» — «Аль-Таавун», Саудовская Аравия — Про-Лига, 18-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Саудовская Аравия — Про-Лига . 18-й тур
26 января 2026, понедельник. 20:30 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Не начался
Аль-Таавун
Бурайда
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: забьёт ли Роналду во втором матче подряд?

«Аль-Наср» начал 2026 год с трёх подряд поражений в чемпионате Саудовской Аравии, однако после этого команда Жорже Жезуша одержала две победы. Сейчас «Аль-Наср» занимает третье место в таблице чемпионата Саудовской Аравии, его отставание от лидера составляет семь очков. «Аль-Таавун» находится достаточно высоко (на пятом месте) и отстаёт от «Аль-Насра» только на два очка. Криштиану Роналду возглавляет список лучших бомбардиров турнира (16 голов). Интересно, сделает ли португалец ещё один шаг на пути к заветной тысяче голов за карьеру?

Турнирная таблица Про-лиги
Пробьёт тысячу до этого времени?
Роналду планирует завершить карьеру и покинуть «Аль-Наср» в 2027 году — Джейкобс

⚽️ 23:00: «Эвертон» — «Лидс Юнайтед», АПЛ, 23-й тур

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
26 января 2026, понедельник. 23:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Не начался
Лидс Юнайтед
Лидс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Эвертон» снова обыграет удобного соперника на домашнем стадионе?

Заключительный матч 23-го тура пройдёт в Ливерпуле. «Эвертон» на прошлой неделе удивил, обыграв на выезде «Астон Виллу» (1:0). В результате команда из Ливерпуля оказалась на 11-м месте в таблице, а вот «Лидс» располагается на 16-й строчке. В предыдущем туре команда одолела дома «Фулхэм» (1:0), а чуть ранее пробилась в 1/16 финала Кубка Англии. «Эвертон» четыре раза победил соперника в пяти предыдущих домашних матчах АПЛ. На этом отрезке клуб из Ливерпуля пропустил всего лишь один мяч.

Турнирная таблица АПЛ
Большая потеря для «Эвертона»:
Романо сообщил, сколько месяцев пропустит травмированный Джек Грилиш
Новости. Хоккей
