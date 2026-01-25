Скидки
Главная Хоккей Статьи

Работа Авангарда в дедлайн обменов КХЛ, переходы Пилипенко и Долженкова, кого обменяли, кого отдали, трансферы

Две мощные сделки от «Авангарда» в дедлайн! Омск всерьёз собрался за Кубком Гагарина?
Дмитрий Сторожев
Кирилл Пилипенко и Кирилл Долженков
«Ястребы» надеются возродить одного из лучших снайперов последних лет.

Дедлайн обменов КХЛ получился далеко не самым событийным. Да, интересные сделки были, но их оказалось не так много, как того можно было ожидать. Хотя, конечно, и в этот раз без громких переходов не обошлось.

«Авангард» обменял Костина в ЦСКА, СКА и «Сибирь» тоже совершили сделку! Дедлайн КХЛ, LIVE
Пожалуй, самым активным и самым деятельным клубом во время закрытия окна стал «Авангард». Для омского клуба это уже становится традицией – в прошлом сезоне «ястребы» также были одним из главных ньюсмейкеров, а новости в духе «Авангард» предложил ХХХ млн рублей за игрока Н» стали мемом.

Одним из тех, кто мог пополнить состав сибирской команды тогда, был Кирилл Пилипенко. Нападающий «Северстали» блистал в дуэте с Данилом Аймурзиным, и слухи упорно отправляли их в Омск за довольно солидную сумму – в СМИ фигурировали 250 млн рублей, которые «Авангард» якобы был готов заплатить за одну из самых ярких связок КХЛ.

И если Данил остался важной частью череповчан и в нынешнем сезоне, то Кирилл абсолютно потерялся. За 21 встречу в этой регулярке он набрал всего восемь очков – последние результативные действия от Пилипенко (дубль в игре с «Амуром») датированы 28 октября, а последний матч в свитере «сталеваров» он провёл 25 декабря с «Сочи». С тех пор «Северсталь» приняла участие в 10 играх – и каждый раз 29-летний нападающий оказывался вне заявки.

Слухи упорно отправляли Кирилла в разные клубы – в какой-то момент главным фаворитом в борьбе за форварда называли СКА, а в начале января агентство Winners, представляющее интересы игрока, недвусмысленно намекнуло на его предстоящий переход в «Амур».

Однако что-то пошло не так – до Дальнего Востока Пилипенко так и не доехал, а 25 января то же самое агентство опубликовало новый пост про нападающего с подписью «Маршрут перестроен». И да, в итоге он привёл Кирилла в Омск.

«Мы очень хотели усилить атаку именно таким игроком, который способен нанести точный бросок в финальной стадии атаки. Очевидно, что после ярких сезонов в «Северстали» ему необходим новый вызов. Уже в понедельник игрок присоединится к команде. Когда мы его увидим на льду? Решать тренерам. Думаю, стоит учитывать тот факт, что некоторое время Кирилл был без игровой практики», – оценил подписание форварда генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.

Почти ровно год назад «Северсталь» подписала новый контракт с Пилипенко и не стала отпускать его в Омск за огромную компенсацию. А сейчас лишилась его без компенсации вообще – Кирилл стал игроком «ястребов» после расторжения контракта со «сталеварами». Что, конечно, не могло не расстроить болельщиков череповчан.

Бизнес от Алексея Сопина на этом не закончился – за несколько часов до закрытия рынка обменов стало известно об очередной сделке, но на этот раз с московским ЦСКА: состав «Авангарда» пополнил нападающий Кирилл Долженков, а в столицу был отправлен его коллега по амплуа Клим Костин. Также омичи получили права на форварда Егора Афанасьева, который сейчас играет в системе «Сан-Хосе Шаркс» в АХЛ.

«Всё ждали-ждали чего-то с НХЛ – только время потеряли». Интервью с Климом Костиным
Многие сразу вспомнили об обмене, который эти же клубы совершили год назад, когда в Москву перешёл Коул Касселс, а в Омск – Константин Окулов. И тот обмен обернулся для армейцев полным провалом – американец не принёс ЦСКА практически никакой пользы, а Окулов вновь обрёл себя в команде Ги Буше. Прямо сейчас он является лучшим бомбардиром «ястребов» и входит в тройку самых результативных игроков КХЛ.

А Касселс после расторжения контракта с армейцами летом… так и не нашёл себе новый клуб.

Костину возвращение в Омск откровенно не удалось – пусть в последнее время в его игре и были проблески, оправдать тех надежд, которые на него возлагали в штабе Буше, нападающий так и не смог. Для хоккея Игоря Никитина он при этом подходит довольно хорошо – ещё один шанс на возвращение к былым кондициям Клим точно получит.

Хотя Долженков является во многом похожим по стилю игроком – только чуть моложе и, вероятно, голоднее, нежели Костин. А значит, что и в систему Буше он должен вписаться как влитой. Вопрос лишь в том, надолго ли – по слухам, Кирилл отказался подписывать новый контракт с ЦСКА и объявил о намерении уехать в Северную Америку по окончании нынешнего сезона. В НХЛ форвард задрафтован «Коламбусом» – судя по всему, Долженков намерен пробиваться в основу «Блю Джекетс» уже в этом календарном году.

«Авангард» же и так считался одним из главных фаворитов в борьбе за победу в Кубке Гагарина, а после такого дедлайна ещё больше показал свои амбиции на титул. Если в Омске смогут возродить Пилипенко и правильно встроить в обойму Долженкова, нападение «ястребов» станет гораздо мощнее. И тогда остановить его будет ещё тяжелее.

Телеграм-канал автора о российском и зарубежном хоккее.
