Малкин забил в третьем матче подряд! И чуть не получил глупейшую травму

«Ванкувер», двумя ногами залезший в перестройку, недавно смог прервать длинную серию поражений, которая длилась ещё с конца 2025 года, победой во встрече с «Вашингтоном». Однако вряд ли она добавила много позитива – от предпоследнего места «косатки» отстают на восемь очков, а от зоны плей-офф – на 16. Всё указывает на то, что «Кэнакс» расстанутся ещё с несколькими лидерами в дедлайн и будут главными претендентами на первый пик.

«Питтсбург», напротив, крепко осел в тройке Столичного дивизиона, воспользовавшись проблемами конкурентов и устроившись на втором месте. Помогло, конечно, и возвращение Евгения Малкина, который после восстановления от травмы набирает очки почти в каждом матче.

Все засчитанные голы «Питтсбурга» пришлись на второй период (в первом был отменён гол Чинахова), а начал всё Малкин, который забил уже в третьем матче подряд! Чинахов начал голевую атаку, отправил Новака в забег, а тот уже отдал передачу на пустые ворота Евгению. Это сочетание у «пингвинов» работает лучше и лучше.

Но есть у «Питтсбурга» и козырь, который в скором времени может стать весомой частичкой счастливого будущего. Речь о Бенжамине Кинделе, который сделал дубль за девять минут и был в шаге от хет-трика. 18-летний форвард забил уже 10 голов и набрал 22 очка за 48 матчей.

«Ванкувер» просто так с поражением не готов был смириться и почти устроил камбэк – Дебраск и Блюгер отыграли две шайбы. «Кэнакс» имели прекрасную возможность увести встречу в овертайм, однако Стюарт Скиннер просто спас команду.

«Питтсбург» одержал четвёртую победу подряд и привозит с дальнего выезда максимум. Однако «пингвины» едва не потеряли Евгения Малкина в безобидной ситуации.

ВИДЕО

Уже после финальной сирены Энтони Манта толкнул в плечо Малкина, а тот почти мгновенно рухнул на лёд, держась за плечо, которое уже было травмировано. Болельщики «Питтсбурга» успели испугаться, но обошлось — в «Пингвинз» заявили, что с Джино всё в порядке.