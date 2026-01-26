«Нам повезло, что мы всё ещё играем в НХЛ». Реакция русских звёзд на недопуск на Олимпиаду

Меньше чем через две недели стартуют Олимпийские игры в Италии. Хоккейный турнир начинается 11 февраля. Это будут первые за 12 лет Игры, в которых примет участие НХЛ. То есть мероприятие обещает высококлассный хоккей с лучшими из лучших.

Одна проблема — российские игроки не смогут стать частью этого праздника жизни. Национальную команду всё-таки не допустили до Олимпиады-2026, и это наверняка стало настоящим ударом для наших хоккеистов. У части нынешних российских звёзд даже никогда не было возможности ощутить вкус главного спортивного турнира человечества.

В преддверии старта ОИ-2026 ESPN взял интервью у ряда россиян. Что же думают российские игроки о недопуске на Олимпиаду? Будут ли они следить за Играми? И за что, по их мнению, могла бы побороться сборная России?

«Это политика и спорт»

Защитник «Сан-Хосе» Дмитрий Орлов — один из самых опытных и успешных российских хоккеистов в НХЛ. Ему уже 34 — на данный момент он шестой по возрасту среди действующих игроков из нашей страны в лиге. И Дмитрий наверняка смотрит на Олимпиаду иначе, чем большинство игроков.

Ему было всего пять месяцев, когда распался СССР. А когда Россия впервые стала отправлять игроков из НХЛ на Олимпиаду, Орлову было семь лет. Он наблюдал за игрой Павла Буре, Сергея Фёдорова, Сергея Гончара и Алексея Яшина в Нагано в 1998 году.

Став профессиональным хоккеистом, уже сам Дмитрий примерил джерси сборной России. Он успел провести свыше трёх десятков матчей как за молодёжную, так и за взрослую национальную команду. Попутно выиграл МЧМ и чемпионат мира. А ещё — Кубок Стэнли, причём бок о бок с соотечественником — Александром Овечкиным.

И хоть в его карьере было выступление на Кубке мира — 2016, на Олимпиаде сыграть ему так и не удалось. А учитывая возраст, скорее всего, уже и не удастся.

Дмитрий Орлов Фото: Martin Rose/Getty Images

«Недопуск сборной России на Олимпиаду? Это политика и спорт. Я ничего не могу сказать. Просто всё так, как оно есть. Это не наше решение. Поэтому мы просто принимаем всё как есть и продолжаем жить.

Нам повезло, что мы всё ещё играем в НХЛ, и это важно. Нам нравится наша работа, и мы просто стараемся не загоняться, не думать ни о чём слишком много. Остаётся только надеяться, что у нас будет шанс сыграть на следующей Олимпиаде.

Я никогда не играл на ОИ? В детстве мы смотрели матчи сборной России. Это всегда было весело. Мы играли вместе дома, когда были моложе. Мы играли друг против друга [в НХЛ], а потом оказывались в одной сборной, говорили на одном языке. Просто думаешь о том, как все говорят, что это здорово — быть частью такой команды, когда вся страна болеет за тебя. Об этом ты думал и в детстве… Тяжело, что мы не можем сыграть на Олимпиаде», — сказал Орлов.

«Нельзя зацикливаться на этом»

Защитник «Юты» Михаил Сергачёв значительно моложе своего коллеги по амплуа из «Сан-Хосе». Хоккеисту всего 27 лет. Хотя за время в НХЛ он уже успел отыграть больше 600 матчей и даже приблизиться к Орлову в списке лучших российских защитников-бомбардиров в истории лиги. Между ними разница всего в четыре очка.

В коллекции Сергачёва также два Кубка Стэнли. Но вот за сборную России Михаил почти и не успел поиграть. На его счету всего по одному МЧМ и ЧМ — оба, кстати, с бронзой. За взрослую сборную защитник сыграл лишь 10 матчей, но было это аж семь лет назад — в 2019-м.

«Очевидно, на Олимпиаде у нас была бы отличная сборная с величайшим голеадором всех времён. У нас также были бы лучшие вратари лиги. Бобровский феноменален и, вероятно, достоин места в Зале славы. Шестёркин — то же самое. Сорокин. Все они великолепны. Я люблю их всех. Все они мои хорошие друзья. Но для меня Вася [голкипер «Тампы» Андрей Василевский] — нечто особенное.

У нас была бы отличная сборная. Было бы здорово снова собраться вместе. Но говорить об этом сложно.

Россия хорошо бы выступила на Олимпийских играх. Вероятно, это был бы последний шанс для болельщиков увидеть таких игроков, как Бобровский, Малкин и Овечкин, на Олимпиаде. Это грустно… но что есть, то есть. Сейчас нельзя зацикливаться на этом или слишком много об этом думать. У нас каждый день матчи. К тому же ещё многое должно произойти в плане политики. По крайней мере, я не думаю об этом много. Но было бы здорово, если бы возвращение состоялось.

Буду ли я следить за Олимпиадой? Я люблю хоккей, лучшие будут играть против лучших. Конечно, России не будет на турнире, но это всё равно противостояние лучших из лучших. Я всё ещё хочу посмотреть, как Сидни Кросби сразится с Остоном Мэттьюсом или Коннор Макдэвид с Джеком Хьюзом. Хочется посмотреть на них. Хочется понять, что происходит на Олимпийских играх.

У меня было такое же отношение к Турниру четырёх наций, я и его матчи хотел посмотреть. На турнире-то по-прежнему выступали лучшие игроки мира, я видел в этом шанс узнать о них ещё больше», — отметил Сергачёв.

Михаил Сергачёв Фото: РИА Новости

«Все, кроме нас, с воодушевлением ожидают Олимпиаду»

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко имеет, пожалуй, лучшие шансы однажды поиграть на Олимпиаде. Форварду в этом году исполнится только 26, так что вероятность, что к следующему олимпийскому циклу он будет ещё в расцвете, велика.

В НХЛ Марченко проводит свой четвёртый сезон. Лишь в предыдущем чемпионате Кирилл наконец вышел на высокий уровень, став лидером «Коламбуса» и оформив 74 (31+43) очка в 79 матчах. В нынешней регулярке нападающий также идёт по графику почти балл за встречу.

Тем не менее у Марченко, как и у Сергачёва, международный опыт не особо велик. Форвард успел взять бронзу и серебро на молодёжных чемпионатах мира, а также поиграть на трёх ЧМ. Однако суммарно за взрослую сборную у него накопилось всего восемь матчей.

«Я знаю, что сейчас тяжёлая ситуация. Все с воодушевлением ожидают Олимпиаду, кроме нас. И, конечно, мы бы очень хотели быть на Играх. У России была бы отличная сборная, наш состав выглядел бы просто великолепно.

Кирилл Марченко Фото: Kevin Light/Getty Images

Я смотрел Турнир четырёх наций и буду смотреть некоторые матчи Олимпийских игр, потому что очень люблю хоккей — для меня это возможность понять, чему я могу научиться, наблюдая за игрой на максимально высоком уровне.

Да, я не буду смотреть каждый матч. Моя цель [на это время] — съездить куда-нибудь на пляж, где также есть каток, чтобы тренироваться и поддерживать форму, а также находить время, чтобы отдохнуть перед возобновлением сезона.

Но я хочу поддержать Зака Веренски [защитник «Коламбуса» и сборной США], буду смотреть все его игры. Он один из моих друзей, и он будет играть на турнире.

Я попал в возможный состав сборной России на ОИ от ESPN? Мне следовало бы играть вместо Ничушкина во втором звене, а не в третьем (улыбается)», — сказал Марченко.

«В конце концов, мы знаем, кто мы. Мы знаем, откуда мы родом»

Защитник «Бостона» Никита Задоров дал одно из самых ярких интервью. Впрочем, как и всегда. Весной хоккеисту исполнится 31, так что, вероятно, на Олимпиаде он всё же не сумеет сыграть. Хотя сейчас является одним из лучших российских защитников в НХЛ — если не лучшим.

Несмотря на то что Задоров уже 14 лет выступает в Северной Америке, у него есть некоторый опыт игры за сборную. Никита завоевал бронзу на МЧМ-2014 и на взрослом чемпионате мира — 2019. Правда, поучаствовал он всего в двух ЧМ — в 2019-м и в 2021-м. Во втором случае защитнику пришлось играть в джерси уже не сборной России, а команды ОКР. Суммарно же на счету Задорова лишь 17 матчей на взрослом международном уровне.

«[Игроки НХЛ] пропустили последние три Олимпиады. Мы надеялись, что в этот раз нас допустят, но, видимо, нет, и это тяжело. Однако, с другой стороны, я понимаю, почему они приняли такое решение. Понимаете? Идёт спецоперация (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ), есть санкции, всё такое».

Мне кажется, если бы НХЛ провела свой собственный турнир, как это было в феврале прошлого года, пригласила бы Россию и сказала нам: «Парни, вы можете сыграть на турнире. Но вы не можете использовать свой флаг или свой гимн», — я думаю, что 99% ребят в лиге согласились бы сыграть: «Окей, без проблем». В конце концов, мы знаем, кто мы. Мы знаем, что мы русские. Мы знаем, откуда мы родом. Наш гимн — это то, что мы можем петь в раздевалке. Но мы хотим играть на равных с лучшими. Хочется доказать это миру, если есть такая возможность.

Никита Задоров Фото: РИА Новости

Понимаю, что у некоторых парней могут быть обстоятельства, которые помешали бы им играть по предложенному варианту Турнира четырёх наций, но думаю, что большинство ребят, которых я знаю, точно бы приняли приглашение.

Я слышал опасения от других стран по поводу возможного участия российской сборной на Турнире четырёх наций. Но я также общался с игроками разных национальностей, которые говорили мне, что хотели бы сыграть с Россией.

Я никогда не играл на Олимпиаде? К началу следующего олимпийского цикла мне будет уже 34. Возможно, меня не вызовут в сборную для участия в Играх. С моими политическими взглядами и политической ситуацией не знаю, попал бы я вообще в эту команду. Потому что я тот парень, который, когда говорит, взрывает интернет своими цитатами.

Возможно, моё поколение российских игроков и вовсе может упустить шанс когда-либо представлять свою страну на Олимпийских играх. Куч выступал на Кубке мира, но не на Олимпиаде. Возможно, когда Никита завершит карьеру, он будет одним из лучших российских игроков в истории хоккея. Он входит в число претендентов на это звание. Или Панарин — но он тоже стареет», — заключил Задоров.