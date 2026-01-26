«Ак Барс» сохранил Яшкина и выменял лидера «Спартака». Казань теперь фаворит плей-офф?

Многие ждали активных действий в последний трансферный день именно от офиса «Ак Барса», всё-таки в списках на переход у казанцев значились весомые активы – Дмитрий Яшкин, Владимир Алистров, Григорий Денисенко. Только вот попавшие в опалу лидеры в клубе остались, зато Марат Валиуллин ловко разменял игроков ротации.

У Брэндона Биро и Артемия Князева было не так много шансов пробиться в состав, и тот факт, что за резервистов «Спартак» отдаёт своего второго бомбардира – Нэйтана Тодда – на первый взгляд удивляет. Но почему эта сделка может быть выгодной для обеих сторон и где могли оказаться Яшкин с Алистровым?

Нэйтан Тодд Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Анвар Гатиятулин – человек, который до последнего верит в своих игроков и даёт им шансы на исправление ситуации. Поэтому тот факт, что Дмитрий Яшкин у него попал в глубокую опалу, удивляет и говорит о том, что речь не только о хоккее. События в личной жизни действительно мешают русскому чеху нормально играть в хоккей, казалось, что и команда устала уже от экс-капитана, и сам Яшкин настойчиво думает об обмене. Однако в Казани не намерены были отпускать Дмитрия без существенной компенсации. Прорабатывались разные сделки, дальше всего переговоры заходили с «Трактором». Фигурировали варианты с Джошуа Ливо, с Михаилом Григоренко – но по разным причинам по рукам менеджеры клубов так и не ударили. Интересовались Яшкиным и минчане, только вот «Динамо» сразу вышло из переговоров, когда поняло, сколько придётся за него отдавать.

По этой же причине не удалось договориться с Минском и по поводу перехода Владимира Алистрова. «Ак Барс» забрал Владимира с рынка после того, как он попал под масштабную чистку Игоря Ларионова в СКА, и поначалу это выглядело как кража. Только после резвого старта наступило голевое затишье в два месяца. С 22 октября на счету Алистрова только две заброшенные шайбы, неудивительно, что белоруса стали выводить из состава. Дальше, по слухам, уже сама сторона игрока запросила обмен. Логичной была бы сделка с «Торпедо», куда изначально из Санкт-Петербурга и должен был отправиться хоккеист, однако его в последний момент перехватили казанцы. Евгений Забуга не забыл этот финт Владимира и отказался от игрока. Зато интересовался Артемием Князевым, правда, в Нижний Новгород его соглашались отдавать лишь в аренду.

Владимир Алистров Фото: ak-bars.ru

Казалось, что Марат Валиуллин провалил трансферный дедлайн, однако тут на сцену выходит «Спартак». И предлагает Нэйтана Тодда, у которого 36 (13+22) очков в 44 встречах, за Князева и Брэндона Биро, которые играют в последнее время по большим праздникам. Сказка, а не сделка, ведь именно эти ребята точно выглядели перед плей-офф для «Ак Барса» балластом, в обмен на который Казань получает отличного плеймейкера. Удивляет, конечно, зачем это нужно «Спартаку», но, судя по всему, слухи про конфликт с главным тренером москвичей Алексеем Жамновым – гораздо больше, чем просто слухи. Тодд стал ещё одним хоккеистом, не сработавшимся с Жамновым и использовавшим зарплатную схему «Спартака» против самого клуба. Красно-белые никому не платят больше 50 млн, зато дают щедрые бонусы за статистику. Нэйтан быстро их выбил, после чего (по мнению Алексея Юрьевича) опустил руки.

Говорят, что последней каплей стал матч с «Локомотивом», в котором Тодд упустил на «пятачке» Байрона Фрейза и позволил ему забросить победную шайбу в овертайме. Позвонили в Казань, поскольку в «Спартаке» давно интересуются Биро и верят, что смогут реанимировать карьеру экс-проспекта «Баффало». Проблема Брэндона была в том, что он категорически не подходил под философию игры казанцев, ему нужны чистый лёд и игра в пас – а на «Татнефть-Арене» не особо жалуют такой хоккей. Тодда один в один он, конечно, не заменит, однако свой шанс в первых тройках он должен получить. Не помешает Жамнову и ещё один защитник, к тому же Князев в своё время был весьма перспективным, и у него даже была игровая практика в НХЛ за «Сан-Хосе» и «Виннипег» – не совсем его вина, что Гатиятулин в него не поверил, предпочитая, например, Константина Лучевникова.

Артемий Князев Фото: ak-bars.ru

Главное для Казани, что решилась проблема третьего центра, ведь ранее приходилось либо переводить с края Александра Хмелевски, либо ставить в третье звено ребят уровня Михаила Фисенко и Дениса Комкова. С Тоддом получится собрать полноценный топ-9, равных которому в лиге будет немного. Главное – хоть как-то реанимировать Яшкина с Алистровым, ведь мотивация игроков, стоявших на обмен, однако оставшихся в команде, может настораживать. Дмитрий в этом случае – отдельная история, ведь он всеми способами открещивался от команды. Отписался в запрещённой соцсети, подписался и отписался вновь. А сразу после часа X, когда стало понятно, что Яшкин никуда из «Ак Барса» до конца сезона не уйдёт, выдал неоднозначный пост в своём телеграм-канале. «Одно шоу закончилось, но наше будет продолжаться», – написал Дмитрий под фотографией со своего фирменного Яшкин-шоу после домашних победных игр.

Настораживает и ментальное состояние Григория Денисенко. За воспитанника «Локомотива» пришлось отдать Ярославлю важные активы и потратить на переговоры несколько месяцев, но игрок так и не оправдывает вложенные усилия. А в последнее время стал терять доверие тренерского штаба. Из-за проблем с дисциплиной его вывели из состава перед игрой с «Сибирью», а Гатиятулин шутил о «вирусе опозданий», который Григорий подхватил у Яшкина. Если Алистров, Яшкин и Денисенко вернутся на свои проектные мощности, то глубина состава у Казани действительно будет впечатляющая, ведь в ротации будут такие люди, как Семён Терехов и Алексей Пустозёров – отличные снайперы с элитным броском. Но если история конфликта с Дмитрием затянется и станет сиквелом сериала «ЦСКА против Даниэля Спронга», то «Ак Барс» не ждёт ничего хорошего.