Ставок больше нет. Кто выиграл и кто проиграл на трансферном дедлайне КХЛ?

Прошлый дедлайн переходов показал, что команды КХЛ умеют веселиться на трансферном рынке — а нынешний как будто доказал, что это была скорее разовая акция. Не помогло и решение лиги перенести срок переходов на месяц вперёд, так как посреди сезона аутсайдеры вряд ли бы стали устраивать распродажу. Однако, как оказалось, в январе такого желания у них тоже не появилось.

В результате немалая часть клубов вообще ничего на этом дедлайне не сделала, поэтому подводить итоги в целом для всех смысла не имеет. Так что сегодня мы поговорим про тех, кто выиграл, и тех, кто проиграл.

Проигравшие: клубы-аутсайдеры

В свежем выпуске программы «Круглый стол» руководство западных аутсайдеров назвали недоговороспособным — причём не журналисты, а агенты и менеджеры, которые во всём этом варятся каждый день. Восток стоит немного особняком: «Барыс», пусть и вымучивает шайбы по чайной ложке, всё-таки шансы ещё сохраняет, в Хабаровске вообще неплохо усилились. А вот «Сочи» и «Лада» их утратили давно, однако фактически никого не продали.

Никакой реальной мотивации делать это с отставанием в полтора десятка очков от зоны плей-офф нет. Ну «Сочи», допустим, может сказать, что у них молодая команда и ей будет полезнее бороться до конца. Но у «Лады» огромное количество возрастных НСА, причём разноплановых, многие из которых в клубе не останутся: можно было бы наполнить клубный бюджет, явно похудевший от бесконечных трансферных пертурбаций. Нет, в Тольятти отпустили только Виктора Антипина в Хабаровск. Из-за такого поведения сложно оценивать и многих топов, которые ничего не сделали.

Победитель: Даниэль Спронг

С одной стороны, сложно было называть человека проигравшим, когда он получает большие деньги, при этом не работая — никто из читателей не отказался бы пожить так месяцок. С другой стороны, почти любой хоккеист хочет играть, и в Екатеринбурге Спронг, уже окрещённый Денисом Казанским «уральским пельменем», проводит первые матчи очень живо и задорно. Правда, с креативом на фланге у «Автомобилиста» проблем и так не было, а вот провисающие позиции клуб не укрепил.

Даниэль Спронг Фото: Алексей Колчин, photo.khl.ru

Проигравший: «Адмирал»

Обмен Даниила Гутика — это парадокс. С одной стороны, клуб не получил от «Спартака» ни одного хоккеиста, который как-то мог бы компенсировать такую потерю. С другой стороны, ни один другой реальный претендент на игрока не дал бы компенсацию лучше. Впрочем, зачем вообще надо было менять Гутика, а ещё раньше – увольнять Леонида Тамбиева, уже вопрос другой. По крайней мере, до Степана Старкова и Павла Шэна, которых уже отправляли в Москву и Петербург, руки пока не дошли — но не дойдут ли летом?

Победитель: «Сибирь»

В Новосибирске провели если не образцовую для КХЛ перестройку, то как минимум очень хорошую. Всего за пару месяцев возрастная и несбалансированная команда, где тренера просто не слушали, радикально обновилась и снова заиграла с душой и сердцем. Косолапов, Абрамов, Валитов, Баклашёв, Федотов, Талалуев — да, большинство этих парней лидерами команды не будет, однако летом их уже можно дополнять опытными лидерами и думать о будущем. Даже казавшееся спорным приобретение Бердина в последних матчах себя оправдывает: голкипер помог украсть две победы в Магнитогорске и Казани.

Победитель: Райан Спунер

Загадка, конечно, как канадец после своих многочисленных фокусов в разных клубах находит работу, но ведь находит! В Минск он уже едет третий раз, и сложно угадать, что это значит: то ли рынок в КХЛ теперь настолько грустный и кого-то нового посреди сезона сложно привезти, то ли менеджеры «Динамо» так склонны к ностальгии. Мастерство у Спунера, несомненно, есть, но Минск думает в первую очередь про плей-офф, а там у канадца история неоднозначная.

Проигравший: Дмитрий Яшкин

За последний месяц можно было встретить бесконечное количество вариаций потенциального обмена Яшкина: и на Спронга, и на Марата Хайруллина, и на Михаила Григоренко, и сразу на Григоренко с Джошем Ливо вместе. Ничего не случилось, и на фоне отписки и быстрой обратной подписки в соцсетях Яшкин остался в Казани, выпустив жизнеутверждающий пост в телеграм-канале.

Дмитрий Яшкин Фото: РИА Новости

Однако понятно, что отношения игрока и клуба, мягко говоря, дали трещину. Конечно, можно вспомнить пример «Коламбуса»-2019, где все ждали обмен Панарина и Бобровского, Боб открыто скандалил с тренером, а потом вся банда собралась и грохнула «Тампу», подарив главную сенсацию плей-офф в этом веке. Однако для этого все стороны теперь должны вести себя максимально профессионально и думать только о хоккее — а получится ли? Этот фактор явно будет влиять на клуб даже с учётом явно успешного обмена Нэйтана Тодда.

Пока непонятно: «Спартак» и «Трактор»

Очень сложно было отнести эти клубы, которые были весьма активны, к проигравшим или выигравшим — а на самом дедлайне они ещё и отметились сделкой. «Спартак» долго не отпускал Дмитрия Николаева, а на флажке продал за вменяемую денежную компенсацию: кажется, здесь дело в хороших отношениях спонсоров клуба.

И «Спартак» вроде бы сделал всё правильно с точки зрения активов: выгодно купил Гутика, выгодно приобрёл Игната Коротких, отдав двух не заигравших в клубе игроков, за Нэйтана Тодда получил сразу двух игроков и добавил глубины защите. Но помогут ли эти трансферы стать команде лучше конкретно сейчас и повзрослеть в плей-офф, где в последние годы «Спартаку» мешало странное принятие решений?

Пока же политика «Спартака» напоминает бесконечное накопление активов ради светлого будущего — а когда будущее наступает, эти активы тоже продают ради ещё более отдалённого будущего. Всё это немного напоминает Football Manager, только в реальной жизни и с хорошими финансовыми условиями.

Вокруг «Трактора» в последние недели всплывало бесконечное количество имён — и надо сказать, что Николаев не лучше и не хуже их. Это в благословенные времена без санкций и с долларом по 30 можно было на дедлайне подсуетиться и привезти в Россию человека из НХЛ. Николаев явно не хуже кого-то из череды Трушков – Бочаров – Маттссон – Кульбаков, но и не на голову выше. С другой стороны, есть ощущение, что Челябинску просто нужен человек, который ловил бы своё и давал шанс полевым побеждать.

Чайковски — вариант проверенный, опытный, но «Трактору» скорее был нужен чистый домосед. Кроме того, «-12» за шесть игр в Швейцарии крайне смущают даже с учётом того, что словак играл в аутсайдере лиги. Здесь, как и в случае со «Спартаком», можно задаться вопросом: поможет ли команде этот конкретный трансфер прямо сейчас?

Проигравший: ЦСКА

Год назад на дедлайне ЦСКА отметился эпичным трансферным хет-триком Галиев — Шартье — Кэсселс, которые на троих забили четыре гола в регулярке (все на счету Станислава) и 0 2 – в плей-офф. Кроме того, за Кэсселса расплатились Константином Окуловым, который перезапустил карьеру в Омске. На этом дедлайне история частично повторилась.

Кирилл Долженков в своей текущей форме как минимум не хуже Клима Костина, который показал, что бирочка «играл в НХЛ» в КХЛ-2026 уже перестала что-то означать. А ведь сверху омичи ещё и получили права на Егора Афанасьева, который этим летом вполне может вернуться из-за океана. Даже если Долженков реально сорвётся в систему «Коламбуса», как утверждают армейские рупоры, «Авангард» этот обмен выиграл.

Ник Эберт вернулся в КХЛ Фото: РИА Новости

Кроме того, клуб пригласил не игравшего с апреля Ника Эберта. Сторона защитника была готова вернуться в Екатеринбург, однако обратного интереса не было. Эберт провёл блестящий первый сезон в «Авто», но потом сильно сдал на фоне травм. Атакующие защитники, которые сдали в атаке, порой приносят своим командам больше вреда — а функционал выбывшего из-за травмы Провольнева Эберт вообще не закрывает.

Победитель: «Авангард»

Год назад омичи якобы готовы были отдать «Северстали» 100 млн за Кирилла Пилипенко в его пиковой форме — в итоге фактически отдали 30 млн уже на моменте большого спада. Есть ощущение, что Ги Буше уже после третьей смены форварда будет в… лёгком шоке, однако Омск опять воспользовался дырой в регламенте и относительно дёшево получил форварда, который может пригодиться, а если и не пригодится, то большой беды не наделает.

Про обмен с ЦСКА уже написано выше — и «Авангард» получает форварда под свой хоккей, при этом более мотивированного, более молодого и более подходящего под тренды современной КХЛ. Глубина атаки была главной проблемой омичей, и в результате они укрепляют её, при этом как будто не разрушая уже имеющийся в команде баланс.