Топ-события вторника: Australian Open, СКА против «Локомотива» в КХЛ, НБА и футбол

Насыщенное 27 января: матчи Алькараса и Соболенко, Кубок Италии, «Зенит» — «Автодор», «Тампа-Бэй» — «Юта», а ещё Бундеслига! Не пропустите!

🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Юта Мамонт», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: Кучеров продлит серию с очками?

Никита Кучеров прямо сейчас борется за свой четвёртый «Арт Росс», но в конкурентах у него два канадских гения – Маккиннон и Макдэвид. «Тампа» параллельно сражается за первое место в конференции, однако сейчас «Каролина» и «Детройт» обгоняют «молний». Победа над «Ютой» вернёт подопечных Купера на вершину, получится ли у «Лайтнинг» набрать два очка?

🎾 3:30*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Ива Йович (США, 29), Australian Open, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: что противопоставит Соболенко перспективной американке?

18-летняя Ива Йович до нынешнего Australian Open дальше второго круга на ТБШ не доходила, а сейчас уже уверенно вышла в 1/4 финала и останавливаться не собирается. Но сделать следующий шаг американке с югославскими корнями будет непросто, ведь её соперницей станет первая ракетка мира Арина Соболенко. Теннисистки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница сразится в полуфинале с кем-то из пары Кори Гауфф — Элина Свитолина.

🏀 5:30: «Миннесота Тимбервулвз» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 27 января 2026, вторник. 05:30 МСК Миннесота Тимбервулвз Миннеаполис Не начался Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: матч НБА на фоне протестов и гражданских волнений

«Миннесота» и «Голден Стэйт» снова выйдут на паркет — второй раз за 48 часов. Изначально между их встречами планировался суточный перерыв, но расписание изменили из-за протестов в Миннеаполисе, вызванных гибелью Рене Макклин Гуд, застреленной 7 января. Ситуация в городе ещё сильнее накалилась после того, как сотрудники федеральной иммиграционной службы США (ICE) застрелили, по данным властей, вооружённого мужчину. После первой игры тренер «Голден Стэйт» Стив Керр признался, что давно не видел на матче НБА такой мрачной, гнетущей атмосферы. Посмотрим, что он скажет после второй встречи.

Подробнее о ситуации: Матч НБА перенесли из-за стрельбы и протестов

🎾 12:30*: Карлос Алькарас (Испания, 1) — Алекс де Минор (Австралия, 6), Australian Open, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сохранит ли Алькарас «0» в графе «поражения» в матчах с де Минором?

Карлос Алькарас всё ближе и ближе к своей мечте — завоеванию карьерного «Шлема». Он уже добрался до 1/4 финала Australian Open — 2026. Но чтобы сделать ещё один шаг вперёд, необходимо будет справиться с шестой ракеткой турнира — разыгравшимся австралийцем Алексом де Минором, на стороне которого будет вся 15-тысячная Род Лэйвер Арена. Теннисисты ранее играли уже пять раз, и во всех случаях сильнее был Алькарас, в том числе в их двух поединках сезона-2025 — в финале Роттердама и четвертьфинале Барселоны. Победитель нового матча далее сразится в полуфинале АО-2026 с кем-то из пары Александр Зверев — Лёнер Тьен.

🏒 17:00: «Металлург» Магнитогорск — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 27 января 2026, вторник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Трактор» сможет одержать первую победу в сезоне над «Металлургом»?

«Металлург» в этом сезоне сносит почти всех соперников. «Трактор» исключением не стал – челябинцы проиграли все три матча принципиальному сопернику. Но сейчас подопечным Корешкова победа нужнее – борьба за высокие места на Востоке отчаянная. Владимир Ткачёв немного сбавил темп результативности и уже отстал от Сэма Энаса на пять очков. Нагонит ли российский бомбардир американца?

Тренер «Магнитки» оценил игру таланта своей команды: Разин — о Канцерове: Ромке нужно убрать все околохоккейные вещи, он переживательный парень

🏀 19:30: «Зенит» — «Автодор», Единая лига ВТБ

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 27 января 2026, вторник. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Автодор Саратов Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: начало победной серии для «Зенита»

У «Зенита» сейчас непростое время. Клуб расстался с бывшим главным тренером Александром Секуличем — официально его «отстранили». Одну встречу командой руководил Максим Учайкин, а после этого к тренерскому штабу присоединился Ростислав Вергун. Официально он помощник, но фактически теперь главный. Первый матч Вергун проиграл ЦСКА всего в три очка, но теперь у «Зенита» есть шанс начать победную серию — ближайшие соперники им по силам, и команда может набрать форму под руководством нового тренера.

🏒 19:44: СКА — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 27 января 2026, вторник. 19:44 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как увольнение двух тренеров скажется на СКА?

СКА потерпел четыре поражения подряд, после последнего в клубе из Санкт-Петербурга рвануло – руководство отправило двух помощников Ларионова в отставку. Сам главный тренер пока не пострадал. «Локомотив» попал в небольшую яму, однако в последних двух играх победил прямых конкурентов. Ярославцы вновь выиграют?

СКА выменял Уилсона у «Сибири»: Официально СКА обменял нападающего Андрея Локтионова в «Сибирь»

🎦 ⚽️ 22:30: «Вердер» — «Хоффенхайм», Бундеслига, 16-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: «Хоффенхайм» продолжит удивлять?

«Хоффенхайм» занимает третье место в таблице Бундеслиги! Так здорово клуб не выступал со времён работы Юлиана Нагельсмана. А в случае победы в следующем туре над «Вердером» команда приблизится к идущей второй «Боруссии» на расстояние в три очка. Бременцы же бьются за спасение, и каждый успешный результат для них невероятно важен. Но получится ли остановить команду-сенсацию?

⚽️ 23:00: «Фиорентина» — «Комо», Кубок Италии, 1/8 финала

Интрига: битва команды Фабрегаса с экс-тренером «Спартака»

«Комо» — главное открытие сезона в Италии. В Серии А команда идёт шестой и борется за место в ЛЧ. «Фиорентина» же неожиданно борется за выживание. Но есть возможность порадовать болельщиков в Кубке Италии. Тем более в последних матчах дела у команды экс-тренера «Спартака» Паоло Ваноли начали исправляться.