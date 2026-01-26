Италию от домашнего провала спасёт проспект «Анахайма»? Чего ждать от хозяев ОИ-2026

Третий раз подряд Олимпиада пройдёт в далеко не самой хоккейной стране. И если четыре года назад в Пекине и восемь лет назад в Пхёнчхане за страну-хозяйку было не так страшно, всё-таки на Игры не приезжали хоккеисты из НХЛ, то в Милане-2026 будут все сильнейшие, за исключением ребят из России.

Как в таких обстоятельствах покажет себя сборная Италии? «Скуадра адзурра» в последний раз играла в элитном дивизионе чемпионатов мира четыре года назад, и даже недопуск России и Беларуси не помогал итальянцам квалифицироваться. Кажется, что Коннор Макдэвид накидает местным хоккеистам авоську шайб, но так ли всё плохо на самом деле?

Сборная Италии по хоккею Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

Для начала – важная ремарка. Стоит убрать высокомерную спесь насчёт «маленьких» хоккейных сборных, потому что разговоры о прогрессе нехоккейных держав – это не просто методички из предвыборной программы Люка Тардифа. Разрывы до сих пор значительные, но уже точно не такие чудовищные, какими были ещё лет 20 назад. И даже в такой команде, как Италия, найдутся заметные ребята. Например, вратарь Дамиан Клара. 21-летний голкипер сейчас играет за «Брюнес», но куда важнее, что в 2023-м его во втором раунде выбрал «Анахайм». Клара стал первым итальянским хоккеистом, в принципе выбранном на драфте НХЛ, так ещё и достаточно высокий по вратарским меркам пик говорит о перспективах Дамиана заиграть в первой команде. В сезоне-2024/2025 он даже приезжал в Северную Америку, сыграл два матча за фарм-клуб, однако в руководстве «уток» решили, что лучшего прогресса он достигнет в Швеции.

Путёвку в жизнь Кларе дала система «Ред Булл» из Зальцбурга, в целом многие итальянские хоккеисты с претензиями едут в соседние страны – ту же Австрию, Словению, Германию, Швейцарию. Важным шагом для итальянского хоккея стало принятие в открытый чемпионат Австрии двух команд из Италии. Альпийская хоккейная лига – это некая КХЛ на минималках для стран региона. Основа сборной из Больцано, в основном хоккеем интересуются именно выходцы из этого горного немецкоязычного региона. В Южном Тироле даже есть свои сепаратистские движения, и в целом провинция сильно отличается от остальной Италии. Помимо ХК «Больцано», в австрийской лиге играет и «Валь Пустерия». Два эти клуба – 80% состава сборной, остальные представляют швейцарский и другие европейские чемпионаты. Например, за «Швеннингер Уайлд Уингз» из немецкой DEL играет защитник Томас Ларкин. Возможно, вы его помните по «Медвешчаку» в КХЛ.

Томас Ларкин в составе «Медвешчака» Фото: photo.khl.ru

Играл в нашем чемпионате за «Слован» и другой итальянец Ник Пластино, но, вероятно, он уже завершил карьеру. Фил Пьетрониро родился в Канаде в итальянской семье, но после нескольких лет в североамериканских молодёжках поехал на родину своих родителей, а сейчас играет в чемпионате Чехии за «Кладно» вместе с самим Яромиром Ягром. Компанию Ларкину в «Швеннингере» составляет ещё один защитник – Алекс Тривеллато, так что, вероятно, это готовая первая пара обороны. В линии атаки выделяются Томмазо де Лука, выступающий за «Амбри-Пиотту» вместе с соотечественником Диего Костнером. За «Лугано» играет Джованни Морини, за «Цюрих» – Алессандро Сегафредо. Обратите внимание и на Алекса Петана, представляющего «Олимпию» из Любляны, между прочим, родную команду Анже Копитара. Но тут важнее другое: Алекс – старший брат Ника Петана, отыгравшего прошлый год в «Ак Барсе».

Алекс и Ник выросли в Канаде, только если младший сразу заинтересовал скаутов национальной команды, то Алекс ни разу в сборную кленового листа не вызывался. Поэтому от предложения сыграть за Италию, откуда родом его родители, отказываться не стал. В послужном списке Петана-старшего сезоны за фарм-клубы «Миннесоты» и «Коламбуса», а последние годы 33-летний центрфорвард гоняет по Европе. Выделим и второго вратаря Давиде Фадани, играющего за «Клотен» и готового подменить Клару без сильной потери в качестве. Остальные ребята – из уже упомянутых «Больцано» и «Валь Пустерии», очевидно, ставка делается на стабильность и сыгранность сочетаний. Из внутреннего итальянского чемпионата (Серии А) ни одного игрока. Не будем делать вид, что эта команда претендует на что-то большее, чем просто не опозориться, однако и совсем принижать итальянцев не стоит.

Ник Петан в составе «Ак Барса» Фото: ХК «Ак Барс»

Те же швейцарцы, вероятно, помнят конфуз Турина-2006, когда после побед над Чехией и Канадой «сырники» сгоняли с хозяевами ничью 3:3. Да и в российской истории был похожий матч на ЧМ-1993. Если Дамиан Клара захочет показать, что «Анахайму» пора звонить ему здесь и сейчас, опытная и сыгранная линия обороны забетонирует все подходы к синей линии, а лидеры в атаке из швейцарской лиги что-то да соорудят впереди – чёрт знает, чем всё это закончится. Тем более итальянцам благоволит формат турнира, где в четвертьфинал можно попасть по итогам одной игры – сборная Словении в Сочи во главе с Копитаром в своё время этим отлично сумела воспользоваться.