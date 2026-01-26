Скидки
Состав сборной Италии по хоккею на Олимпиаде в Милане, какие в Италии есть игроки КХЛ и НХЛ, как команда сыграет на ОИ

Италию от домашнего провала спасёт проспект «Анахайма»? Чего ждать от хозяев ОИ-2026
Рустам Имамов
Состав сборной Италии по хоккею на Олимпиаде
Разбор состава самой слабой сборной хоккейного турнира.

Третий раз подряд Олимпиада пройдёт в далеко не самой хоккейной стране. И если четыре года назад в Пекине и восемь лет назад в Пхёнчхане за страну-хозяйку было не так страшно, всё-таки на Игры не приезжали хоккеисты из НХЛ, то в Милане-2026 будут все сильнейшие, за исключением ребят из России.

Как в таких обстоятельствах покажет себя сборная Италии? «Скуадра адзурра» в последний раз играла в элитном дивизионе чемпионатов мира четыре года назад, и даже недопуск России и Беларуси не помогал итальянцам квалифицироваться. Кажется, что Коннор Макдэвид накидает местным хоккеистам авоську шайб, но так ли всё плохо на самом деле?

Сборная Италии по хоккею

Сборная Италии по хоккею

Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

Для начала – важная ремарка. Стоит убрать высокомерную спесь насчёт «маленьких» хоккейных сборных, потому что разговоры о прогрессе нехоккейных держав – это не просто методички из предвыборной программы Люка Тардифа. Разрывы до сих пор значительные, но уже точно не такие чудовищные, какими были ещё лет 20 назад. И даже в такой команде, как Италия, найдутся заметные ребята. Например, вратарь Дамиан Клара. 21-летний голкипер сейчас играет за «Брюнес», но куда важнее, что в 2023-м его во втором раунде выбрал «Анахайм». Клара стал первым итальянским хоккеистом, в принципе выбранном на драфте НХЛ, так ещё и достаточно высокий по вратарским меркам пик говорит о перспективах Дамиана заиграть в первой команде. В сезоне-2024/2025 он даже приезжал в Северную Америку, сыграл два матча за фарм-клуб, однако в руководстве «уток» решили, что лучшего прогресса он достигнет в Швеции.

Путёвку в жизнь Кларе дала система «Ред Булл» из Зальцбурга, в целом многие итальянские хоккеисты с претензиями едут в соседние страны – ту же Австрию, Словению, Германию, Швейцарию. Важным шагом для итальянского хоккея стало принятие в открытый чемпионат Австрии двух команд из Италии. Альпийская хоккейная лига – это некая КХЛ на минималках для стран региона. Основа сборной из Больцано, в основном хоккеем интересуются именно выходцы из этого горного немецкоязычного региона. В Южном Тироле даже есть свои сепаратистские движения, и в целом провинция сильно отличается от остальной Италии. Помимо ХК «Больцано», в австрийской лиге играет и «Валь Пустерия». Два эти клуба – 80% состава сборной, остальные представляют швейцарский и другие европейские чемпионаты. Например, за «Швеннингер Уайлд Уингз» из немецкой DEL играет защитник Томас Ларкин. Возможно, вы его помните по «Медвешчаку» в КХЛ.

Томас Ларкин в составе «Медвешчака»

Томас Ларкин в составе «Медвешчака»

Фото: photo.khl.ru

Играл в нашем чемпионате за «Слован» и другой итальянец Ник Пластино, но, вероятно, он уже завершил карьеру. Фил Пьетрониро родился в Канаде в итальянской семье, но после нескольких лет в североамериканских молодёжках поехал на родину своих родителей, а сейчас играет в чемпионате Чехии за «Кладно» вместе с самим Яромиром Ягром. Компанию Ларкину в «Швеннингере» составляет ещё один защитник – Алекс Тривеллато, так что, вероятно, это готовая первая пара обороны. В линии атаки выделяются Томмазо де Лука, выступающий за «Амбри-Пиотту» вместе с соотечественником Диего Костнером. За «Лугано» играет Джованни Морини, за «Цюрих» – Алессандро Сегафредо. Обратите внимание и на Алекса Петана, представляющего «Олимпию» из Любляны, между прочим, родную команду Анже Копитара. Но тут важнее другое: Алекс – старший брат Ника Петана, отыгравшего прошлый год в «Ак Барсе».

Алекс и Ник выросли в Канаде, только если младший сразу заинтересовал скаутов национальной команды, то Алекс ни разу в сборную кленового листа не вызывался. Поэтому от предложения сыграть за Италию, откуда родом его родители, отказываться не стал. В послужном списке Петана-старшего сезоны за фарм-клубы «Миннесоты» и «Коламбуса», а последние годы 33-летний центрфорвард гоняет по Европе. Выделим и второго вратаря Давиде Фадани, играющего за «Клотен» и готового подменить Клару без сильной потери в качестве. Остальные ребята – из уже упомянутых «Больцано» и «Валь Пустерии», очевидно, ставка делается на стабильность и сыгранность сочетаний. Из внутреннего итальянского чемпионата (Серии А) ни одного игрока. Не будем делать вид, что эта команда претендует на что-то большее, чем просто не опозориться, однако и совсем принижать итальянцев не стоит.

Ник Петан в составе «Ак Барса»

Ник Петан в составе «Ак Барса»

Фото: ХК «Ак Барс»

Те же швейцарцы, вероятно, помнят конфуз Турина-2006, когда после побед над Чехией и Канадой «сырники» сгоняли с хозяевами ничью 3:3. Да и в российской истории был похожий матч на ЧМ-1993. Если Дамиан Клара захочет показать, что «Анахайму» пора звонить ему здесь и сейчас, опытная и сыгранная линия обороны забетонирует все подходы к синей линии, а лидеры в атаке из швейцарской лиги что-то да соорудят впереди – чёрт знает, чем всё это закончится. Тем более итальянцам благоволит формат турнира, где в четвертьфинал можно попасть по итогам одной игры – сборная Словении в Сочи во главе с Копитаром в своё время этим отлично сумела воспользоваться.

