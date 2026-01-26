Чудо-камбэк «Сибири» на последней минуте, у дальневосточных клубов кризис. Итоги дня в КХЛ

26 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось семь матчей. Коротко подводим итоги каждой игры.

На пятой минуте нападающий «Авангарда» Эндрю Потуральски забил первый гол. На 12-й минуте форвард «Адмирала» Оскар Булавчук сравнял счёт. На 25-й минуте нападающий Степан Старков вывел дальневосточников вперёд. На 28-й минуте форвард омской команды Константин Окулов восстановил равенство в счёте.

На 29-й минуте нападающий Наиль Якупов вывел хозяев вперёд. На 46-й минуте Якупов забросил четвёртую шайбу в ворота гостей, оформив дубль. На 58-й минуте защитник Семён Чистяков забил пятый гол «Авангарда» и установил окончательный счёт — 5:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На восьмой минуте нападающий «Автомобилиста» Даниэль Спронг забросил первую шайбу. На 13-й минуте форвард Степан Хрипунов удвоил преимущество екатеринбургской команды. На 31-й минуте нападающий Олег Ли сократил отставание «Амура». На 35-й минуте форвард Александр Шаров забил третий гол в ворота хабаровчан. На 42-й минуте нападающий Евгений Свечников отыграл одну шайбу гостей. На последней минуте Спронг оформил дубль, установив окончательный счёт — 4:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На седьмой минуте нападающий «Торпедо» Егор Виноградов забил первый гол. На 18-й минуте форвард Амир Гараев удвоил преимущество нижегородцев. На 25-й минуте нападающий Сергей Широков сократил отставание «Сибири». На последней минуте защитник новосибирцев Егор Аланов сравнял счёт. За 21 секунду до конца матча форвард Архип Неколенко вывел гостей вперёд. За 17 секунд до завершения встречи защитник Тимур Ахияров забросил четвёртую шайбу в ворота хозяев, установив окончательный счёт — 4:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 26-й минуте нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков забил первый гол. На 33-й минуте форвард минского «Динамо» Даниил Липский сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал нападающий уфимцев Владислав Ефремов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На третьей минуте нападающий ЦСКА Павел Карнаухов забил первый гол. На 11-й минуте форвард Денис Гурьянов удвоил преимущество армейцев. На 16-й минуте нападающий Кирилл Танков сократил отставание «Северстали». На 56-й минуте форвард Иван Дроздов забросил третью шайбу в ворота череповчан. На 59-й минуте нападающий Виталий Абрамов забил четвёртый гол хозяев. На последней минуте Танков отыграл одну шайбу гостей, оформив дубль и установив окончательный счёт — 4:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

За южный клуб заброшенными шайбами отметились Сергей Попов и Дмитрий Кагарлицкий. В составе китайской команды отличились Трой Джозефс (дважды), Ник Меркли, Уилл Райлли, Кевин Лабанк и Гейдж Куинни.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На восьмой минуте защитник «Динамо» Игорь Ожиганов забил первый гол. На 25-й минуте нападающий Семён Дер-Аргучинцев удвоил преимущество бело-голубых. На 26-й минуте форвард Максим Мамин забросил третью шайбу в ворота «Лады». На 40-й минуте нападающий Павел Гоголев сократил отставание тольяттинцев, установив окончательный счёт — 3:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Матчи 27 января

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 27 января 2026, вторник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2