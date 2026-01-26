Скидки
Результаты матчей КХЛ 26 января, обзоры, видео голов, турнирная таблица, расписание всех игр КХЛ

Чудо-камбэк «Сибири» на последней минуте, у дальневосточных клубов кризис. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
ХК «Сибирь»
ЦСКА обыграл «Северсталь», «Шанхай» впервые победил при новом тренере.

26 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось семь матчей. Коротко подводим итоги каждой игры.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2026, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
5 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Потуральски (Маклауд, Чистяков) – 04:11 (5x5)     1:1 Булавчук (Шулак, Усманов) – 11:06 (5x5)     1:2 Старков (Шэн, Чезганов) – 24:50 (5x5)     2:2 Окулов (Рашевский, Шарипзянов) – 27:28 (5x5)     3:2 Якупов (Маклауд, Чистяков) – 28:36 (5x5)     4:2 Якупов (Рашевский, Пономарёв) – 45:29 (5x4)     5:2 Чистяков – 57:57 (4x4)    

На пятой минуте нападающий «Авангарда» Эндрю Потуральски забил первый гол. На 12-й минуте форвард «Адмирала» Оскар Булавчук сравнял счёт. На 25-й минуте нападающий Степан Старков вывел дальневосточников вперёд. На 28-й минуте форвард омской команды Константин Окулов восстановил равенство в счёте.

На 29-й минуте нападающий Наиль Якупов вывел хозяев вперёд. На 46-й минуте Якупов забросил четвёртую шайбу в ворота гостей, оформив дубль. На 58-й минуте защитник Семён Чистяков забил пятый гол «Авангарда» и установил окончательный счёт — 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2026, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Спронг (Мэйсек, Воробьёв) – 08:20 (5x5)     2:0 Хрипунов (Бусыгин, Бывальцев) – 12:47 (5x5)     2:1 Ли (Грачёв, Гальченюк) – 30:09 (6x5)     3:1 Шаров (Мэйсек, Спронг) – 34:12 (5x5)     3:2 Свечников (Дыбленко, Бродхёрст) – 41:20 (5x5)     4:2 Спронг (Воробьёв) – 59:43 (en)    

На восьмой минуте нападающий «Автомобилиста» Даниэль Спронг забросил первую шайбу. На 13-й минуте форвард Степан Хрипунов удвоил преимущество екатеринбургской команды. На 31-й минуте нападающий Олег Ли сократил отставание «Амура». На 35-й минуте форвард Александр Шаров забил третий гол в ворота хабаровчан. На 42-й минуте нападающий Евгений Свечников отыграл одну шайбу гостей. На последней минуте Спронг оформил дубль, установив окончательный счёт — 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2026, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 4
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Виноградов (Ткачёв, Силаев) – 07:25 (5x5)     2:0 Гараев (Конюшков, Летунов) – 17:37 (5x4)     2:1 Широков (Андреофф, Косолапов) – 24:32 (5x4)     2:2 Андреофф (Аланов, Широков) – 59:14 (6x5)     2:3 Неколенко (Зайцев, Орлов) – 59:39 (5x5)     2:4 Ахияров (Андреофф) – 59:43 (en)    

На седьмой минуте нападающий «Торпедо» Егор Виноградов забил первый гол. На 18-й минуте форвард Амир Гараев удвоил преимущество нижегородцев. На 25-й минуте нападающий Сергей Широков сократил отставание «Сибири». На последней минуте защитник новосибирцев Егор Аланов сравнял счёт. За 21 секунду до конца матча форвард Архип Неколенко вывел гостей вперёд. За 17 секунд до завершения встречи защитник Тимур Ахияров забросил четвёртую шайбу в ворота хозяев, установив окончательный счёт — 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2026, понедельник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 2
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Сучков (Панин, Алалыкин) – 25:21 (5x5)     1:1 Липский (Галиев, Шипачёв) – 32:20 (5x4)     1:2 Ефремов – 62:00 (3x3)    

На 26-й минуте нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков забил первый гол. На 33-й минуте форвард минского «Динамо» Даниил Липский сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал нападающий уфимцев Владислав Ефремов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2026, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 2
Северсталь
Череповец
1:0 Карнаухов (Дроздов, Патрихаев) – 02:37 (5x5)     2:0 Гурьянов – 10:51 (5x5)     2:1 Танков (Аймурзин, Ильин) – 15:37 (5x5)     3:1 Дроздов (Патрихаев) – 55:36 (5x5)     4:1 Абрамов (Зернов, Дроздов) – 58:23 (en)     4:2 Танков (Ильин, Аймурзин) – 59:17 (5x5)    

На третьей минуте нападающий ЦСКА Павел Карнаухов забил первый гол. На 11-й минуте форвард Денис Гурьянов удвоил преимущество армейцев. На 16-й минуте нападающий Кирилл Танков сократил отставание «Северстали». На 56-й минуте форвард Иван Дроздов забросил третью шайбу в ворота череповчан. На 59-й минуте нападающий Виталий Абрамов забил четвёртый гол хозяев. На последней минуте Танков отыграл одну шайбу гостей, оформив дубль и установив окончательный счёт — 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2026, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 6
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Джозефс (Рендулич, Вагнер) – 06:08 (5x5)     0:2 Меркли (Брынцев, Лабанк) – 13:04 (5x5)     1:2 Попов (Эллис, Николаев) – 21:47 (5x4)     1:3 Джозефс (Сомерби, Рендулич) – 30:07 (5x5)     1:4 Райлли (Саттер, Сюсиз) – 30:28 (5x5)     1:5 Лабанк (Джозефс) – 35:15 (5x4)     1:6 Куинни (Рендулич, Фу) – 51:49 (5x4)     2:6 Кагарлицкий (Эллис, Николаев) – 54:18 (5x4)    

За южный клуб заброшенными шайбами отметились Сергей Попов и Дмитрий Кагарлицкий. В составе китайской команды отличились Трой Джозефс (дважды), Ник Меркли, Уилл Райлли, Кевин Лабанк и Гейдж Куинни.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2026, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Ожиганов (Гусев, Адамчук) – 08:43 (5x5)     2:0 Дер-Аргучинцев (Мамин) – 24:17 (5x5)     3:0 Мамин (Ожиганов, Уил) – 25:26 (5x4)     3:1 Гоголев (Чивилёв, Земчёнок) – 39:04 (5x5)    

На восьмой минуте защитник «Динамо» Игорь Ожиганов забил первый гол. На 25-й минуте нападающий Семён Дер-Аргучинцев удвоил преимущество бело-голубых. На 26-й минуте форвард Максим Мамин забросил третью шайбу в ворота «Лады». На 40-й минуте нападающий Павел Гоголев сократил отставание тольяттинцев, установив окончательный счёт — 3:1.

