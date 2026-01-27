Звезда НХЛ влип на деньги. Нюландер показал неприличный жест в телекамеру

Для «Торонто» нынешний регулярный чемпионат получается одним из худших за последние годы. После хорошего прошлого сезона «Мэйпл Лифс» с самого начала сезона попали в яму, из которой так и не могут выбраться, играя недолгими всплесками.

Мешают «листьям» и травмы: команда долго обходится без лидера обороны Криса Танева, а недавно потеряла ещё и Вильяма Нюландера. Швед пропустил уже пять игр.

Почти все эти встречи «Торонто» проиграл, потерпев четыре поражения кряду и усложнив себе задачу по попаданию в плей-офф. Но Нюландер из инфополя не выпал. Как оказалось, зря.

Во время матча с «Колорадо», когда «Мэйпл Лифс» проигрывали со счётом 0:3, телекамера выхватила Нюландера, сидящего в ложе. Вильям заметил, что на него направлен объектив, и не придумал ничего лучше, чем показать средний палец, широко улыбнуться и скрыться за бутылкой воды и стеной.

Что это было? Реакция на то, что у «Торонто» не складывается игра, особый шведский юмор или просто детская шалость? Неизвестно.

Впрочем, без внимания этот эпизод НХЛ не оставила – звёздный нападающий влип на $ 5 тыс. за то, что показал неприличный жест. Понятно, что эта ситуация не несёт в себе ничего страшного, однако в безобидной ситуации кошелёк шведа стал тоньше. Для остальных хороший пример, как не надо делать.