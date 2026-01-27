Борьба за плей-офф в КХЛ окончена. Виновники — разошедшаяся «Сибирь» и погасший «Амур»

Ближе к концу января в регулярном чемпионате КХЛ можно наблюдать примерно следующую картину: группа лидеров в обеих конференциях спокойно делит места в топ-4 между собой, параллельно ведя подготовку к кубковой весне, а несколько команд вступают в самую ожесточённую стадию борьбы за место в восьмёрке.

Но вот проблема – с каждым годом эта тенденция меняется, причём не в лучшую сторону. Связать этот факт можно с тем, что количество команд в лиге уменьшается, а в плей-офф попадают почти все. Однако это тема для отдельного разговора. Лучше посмотрим, что сейчас происходит на Западе и Востоке на границах зоны плей-офф.

Начнём с Запада. Пару месяцев назад казалось, что нас в кои-то веки ожидает интересная развязка – СКА и ЦСКА, завсегдатаи игр на вылет и претенденты на чемпионство/высокие места, были в ужасном состоянии и боролись с собственными демонами, «Шанхайские Драконы» же тогда ещё не пали так низко, причём речь не о месте в таблице, а об игре.

Но китайская команда так и не смогла пересобраться, стала проигрывать сериями, а Жерар Галлан покинул команду по состоянию здоровья, загодя уступив место на тренерской скамье Майку Келли.

Самое интересное, что петербуржские китайцы сейчас отстают от зоны плей-офф на восемь очков, сыграв на несколько игр больше, год назад отставание было шесть очков при равном количестве матчей с «Торпедо», шедшим восьмым. Вот так карета превратилась в тот самый «Куньлунь» прямо на наших глазах.

А теперь перейдём к Востоку, где почти каждый год плотность на каждом углу таблицы высочайшая. Возьмём отметку – 30 декабря, последний игровой день ушедшего года. От находящейся на 10-м месте «Сибири» до расположившегося на шестой строчке «Трактора» было всего четыре очка, а «Адмирал», замыкавший таблицу, был в одном очке от восьмой строчки (по потерянным очкам).

Однако в течение января вся интрига развалилась – «Нефтехимик» сохранил блестящую форму и не почувствовал потерю Долганова, «Трактор» стал более структурированным при Корешкове и перестал играть в подобие дворового хоккея с разноцветной атакой и слабой обороной, Козлов нашёл рычаги управления в сильно изменившемся «Салавате», а «Адмирал» устроил распродажу и откровенно забил на этот сезон.

Остались три команды – «Сибирь», «Амур» и «Барыс», которые должны были поделить последнее место под весенним солнцем. Но резкие катаклизмы вмешались в игру астанчан и хабаровчан. Команда Михаила Кравца проиграла восемь из девяти матчей в январе и приближается к краху надежд. Пока неясно, как в Астане будут исправлять ситуацию – команда почти не забивает, лидеры скрылись в непробудной тьме, а состав никак в дедлайн не усилили.

Михаил Кравец Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Да, «Барыс» не устроил распродажу в дедлайн, да, будет ещё восемь игр с «Амуром» и «Адмиралом» — конкурентами по таблице – но в пробуждение по взмаху волшебной палочки уже не верится. Слишком многое упущено, а главное – время.

У «Амура» дела ещё хуже – Хабаровск в новом году ещё ни разу не побеждал. Более того, даже не набрал ни одного очка. Если «Барыс» в уныние впал ещё в конце года, то у хабаровчан всё было хорошо, но несколько близких поражений подряд будто бы выпустили воздух из дальневосточной команды – сейчас «Амур» выглядит крайне неуверенно.

Повлиял на подопечных Андриевского и индивидуальный спад – речь о Максиме Дорожко, который до января играл на уровне лучших голкиперов лиги, но к решающим матчам будто бы «поднаелся». Игра без замен на Дальнем Востоке бесследно не проходит.

Максим Дорожко Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

Назло для «Барыса» и «Амура» разошлась «Сибирь», которая в январе выиграла пять матчей и набрала 11 очков, оторвавшись от конкурентов на восемь очков. Причём этот вдохновляющий отрезок с победами над лидерами и сумасшедшими камбэками был выдан после того, как новосибирцы выиграли почти все матчи у прямых конкурентов. Прямо-таки джекпот по-сибирски.

В текущем состоянии команды перестают быть конкурентами друг другу: «Амур» потерял козырь в виде стоящего на голове Дорожко, а «Барыс» — в результативности легионеров. «Сибирь» в это время обзавелась двумя достойными голкиперами, глубоким нападением, исправно работающим большинством, а также стала гибкой командой, которая может играть почти со всеми.

Но, может быть, рано хоронить «Барыс» и «Амур»? Отставание в восемь очков же не выглядит настолько страшным? Да, однако на фоне формы команд, где одни проигрывают всем подряд, а другие кусают всех фаворитов, тяжело взглянуть на ситуацию под другим углом.

Но мы попробуем. И зайдём через календарь.

«Амур» — «Автомобилист» (д), «Барыс» (д), «Барыс» (д), «Торпедо» (д), «Трактор» (д), «Авангард» (д), «Адмирал» (г), «Сибирь» (г), «Металлург» (г), «Авангард» (г), «Нефтехимик» (д), «Нефтехимик» (д), «Салават Юлаев» (д), «Салават Юлаев» (д), «Барыс» (д), «Спартак» (г), «Сочи» (г), «Лада» (г), «Торпедо» (г).

«Барыс» — «Адмирал» (д), «Амур» (г), «Амур» (г), «Адмирал» (г), СКА (д), «Лада» (д), «Металлург» (д), «Шанхайские Драконы» (д), «Северсталь» (д), «Спартак» (г), СКА (г), «Шанхайские Драконы» (г), «Амур» (г), «Адмирал» (г), «Адмирал» (г), «Адмирал» (д), «Сибирь» (г).

«Сибирь» — «Динамо» Минск (д), «Трактор» (д), «Ак Барс» (д), «Нефтехимик» (д), «Сочи» (д), «Лада» (д), «Амур» (д), «Авангард» (г), «Нефтехимик» (г), «Салават Юлаев» (г), «Шанхайские Драконы» (г), «Ак Барс» (г), «Авангард» (г), «Металлург» (д), ЦСКА (д), СКА (д), «Барыс» (д).

У «Амура» всё напрямую зависит от ближайшей домашней серии – если здесь не выиграть больше половины матчей, то с шансами можно попрощаться официально. И если хабаровчане не начнут забивать (меньше заброшенных шайб на Востоке только у «Адмирала»), то всё станет совсем печально. Тут даже становится жаль, что до Хабаровска не доехал Пилипенко – он бы точно помог.

У «Барыса» календарь выглядит наиболее щадящим – восемь игр с дальневосточными клубами. Но в той действительности, в которой находится команда из Астаны, сделать рывок с помощью этих матчей будет сложно. Скорее «Амур» и «Барыс» нарвутся на то, что самоустранят с помощью этих встреч друг друга. Если только вдруг не будет сыграно несколько овертаймов.

У «Сибири» сложнее календарь с точки зрения соперников, но легче в плане логистики: 11 матчей дома и всего шесть – в гостях. При этом игры не раздроблены, как это иногда бывает, а идут подряд. Благоприятная среда для подопечных Люзенкова.

Естественно, случиться может что угодно, пример «Нефтехимика» образца концовки прошлого сезона показательный, но нейтральному зрителю должно быть обидно, что главная интрига регулярки тухнет уже в январе.