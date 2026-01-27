Публичный конфликт генменеджера и главного тренера! Что случилось в минском «Динамо»?

Вчерашний игровой день в КХЛ точно войдёт в историю. Как минимум благодаря первой победе Митча Лава у руля «Шанхайских Драконов» и, естественно, суперкамбэку «Сибири» на последней минуте гостевого матча с «Торпедо».

Однако запомнился понедельник событиями не только на льду, но и за его пределами. А если конкретнее, то в зале для пресс-конференций в Минске. Там «Динамо» проиграло «Салавату Юлаеву», однако самая резонансная цитата дня касалась не результата или процесса игры, а определённого хоккеиста. Который совсем недавно пополнил состав «зубров».

На флажке окна переходов минчане приобрели двух игроков – из «Торпедо» в обмен на денежную компенсацию и права на защитника Александра Яценко в столицу Беларуси отправился нападающий Кирилл Воронин, а за несколько минут до дедлайна клуб объявил о переходе на правах свободного агента ещё одного форварда Райана Спунера.

Оба хоккеиста уже выступали за «Динамо» – россиянин впервые оказался в составе «зубров» перед началом сезона-2020/2021 и именно из Минска позже переехал в Нижний Новгород, а канадец и вовсе вернулся в команду уже во второй раз: Спунер начинал свою карьеру в КХЛ именно в белорусском клубе, где играл с 2019 по 2021 год, а затем снова подписал контракт с минчанами после сезона в «Автомобилисте» в 2022-м.

Пути главного тренера «Динамо» Дмитрия Квартальнова и Кирилла Воронина уже пересекались: до первого захода в Минск форвард пополнил состав «Ак Барса», который тогда как раз тренировал нынешний наставник «зубров», однако не пригодился команде и был отпущен в Беларусь. И, комментируя возвращение Воронина в команду, Дмитрий Вячеславович сказал: «Кирилл Воронин мне понятен совершенно. Он будет свою роль выполнять, мне нравится его движение».

Кирилл Воронин Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

А вот переход Спунера, который ранее никогда не играл под руководством Квартальнова, тренер не оценил: «По Спунеру ничего говорить не буду, вообще говорить ничего не буду. У нас романтиков в команде очень много. И ещё один романтик к нам присоединился, нам нужны другие хоккеисты, не знаю, что он будет у нас делать».

Из одних только слов Дмитрия Вячеславовича очевидно, что решение о подписании контракта с канадским форвардом принималось без его ведома. И, как показывает практика в других клубах КХЛ (вспомним кейс Ларионов – Дюбе), такие истории не сказываются на участнике конфликта положительно. Более того, от них нередко страдают и сами клубы.

И точно такая же ситуация сейчас может произойти в «Динамо». Белорусская команда проводит один из лучших сезонов в своей истории и считается одним из главных фаворитов Западной конференции – об этом говорят и результаты команды, и её игра. Прямо сейчас «зубры» борются за первое место в таблице с «Локомотивом» и «Северсталью», но противоречия вокруг перехода Спунера создают крайне напряжённую обстановку во всём клубе.

О том, что слова Квартальнова противоречат позиции руководства, говорит факт их отсутствия на официальном сайте «зубров» – в стандартной расшифровке послематчевой пресс-конференции есть цитата про Воронина, однако продолжения про Спунера там нет. Хотя Дмитрия Вячеславовича спросили и о том, и о другом одним вопросом.

Развития конфликта, вероятно, можно было бы избежать, однако с заявлением выступил генеральный директор менеджер «Динамо» Олег Антоненко. И сказать, что своими словами он только подлил масла в огонь, значит не сказать ничего:

«Дмитрию Вячеславовичу уже давно следует понять, что личное и родственное в «Динамо» должно уходить на второй план. Всем этим агентским историям с участием сына или племянника‑хоккеиста давно положен конец.

Главный тренер очень хотел перед дедлайном подписать Данилу Квартальнова, но руководство приняло решение остановить выбор на Райане Спунере, поскольку для клуба это более эффективное решение, чем подписание племянника главного тренера.

Сейчас — и это не только моё мнение — «Динамо» располагает сильнейшим составом за всю историю клуба. В этом отношении Дмитрию Вячеславовичу может позавидовать большинство его предшественников. Таких благоприятных условий для подбора исполнителей не было ни у одного главного тренера.

На данном этапе главному тренеру необходимо оставить в стороне личные предпочтения и родственные связи и полностью сосредоточиться на игре команды», – сказал Антоненко «Чемпионату».

Такой выпад в адрес одного из лучших главных тренеров в истории клуба совершенно точно не красит руководство. Да и сам Квартальнов известен как человек, который за словом в карман не полезет – и этот конфликт бьёт в первую очередь не по нему, а по самому «Динамо».

Дмитрий Квартальнов Фото: Александр Коркка, photo.khl.ru

Состав-то у «зубров», возможно, и сильнейший за всю историю. Но немалая заслуга в этом принадлежит и самому главному тренеру: под его руководством семимильными шагами развиваются молодые игроки, он поставил команде ту игру, которая позволяет ей идти в числе лидеров как минимум Запада, и он же помог изменить отношение к клубу – от просто стабильного участника плей-офф, не претендующего на большие достижения, до одного из самых опасных возможных соперников для любого клуба лиги.

Этот конфликт может перечеркнуть всё, над чем Квартальнов и «Динамо» трудились в последние два с половиной года. И если, опять же, Дмитрий Вячеславович обладает репутаций одного из самых ярких тренеров КХЛ, которому для полного комплекта не хватает только победы в Кубке Гагарина, то Минск без него рискует откатиться до того состояния, когда потолком команды был первый раунд плей-офф.

И такой расклад не идёт на пользу ни самому клубу, ни всей лиге.

