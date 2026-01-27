Руководство СКА — загадка. Решения не объясняются, а вопросов становится всё больше

Накануне матча СКА с «Локомотивом» в социальных сетях развернулось сравнение двух эпох армейцев – под руководством Романа Ротенберга и Игоря Ларионова. Не в первый раз в истории такие обсуждения об армейцах начинаются после их неудачных серий. А сейчас момент для этого практически идеальный: четыре поражения подряд, последнее из которых для петербуржцев вышло крайне болезненным – впервые в истории КХЛ они проиграли со счётом 0:6.

После фиаско в Нижнем Новгороде от работы с основой отстранили сразу двух помощников Ларионова – Владимира Филатова и Максима Семёнова, которые работали в Северной столице с начала нынешнего сезона и отвечали за нападение и защиту соответственно.

И если отстранение Филатова можно понять, то решение отодвинуть от дел Семёнова кажется преждевременным, необязательным и импульсивным. Игра в обороне по ходу сезона у армейцев была далеко не так плоха, как могло показаться по матчу с «Торпедо».

Заметно спрогрессировать Сергею Сапего и Маркусу Филлипсу Семёнов никак не помешал. А в том, что более опытные игроки не успевают за соперниками, вряд ли виноват тренер. К тому же при предыдущем тренерском штабе всё было куда хуже, но тогда изменения произошли только по окончании сезона.

Тем, кто всерьёз сравнивает последние эпохи СКА, хочется напомнить, что единственное, в чём предыдущий этап истории клуба был немного лучше, чем нынешний – общение с прессой и болельщиками.

Здесь имею в виду высшее руководство армейцев – раньше (так уж совпало) одно из главных ответственных лиц появлялось перед журналистами после каждого матча команды. Оно могло от имени фронт-офиса прокомментировать те или иные трансферы, изменения в тренерском штабе, проговорить, куда и при помощи каких средств движется клуб.

Игорь Ларионов Фото: ХК СКА

А над ним было ещё одно довольно публичное лицо, которое периодически высказывало доверие главному тренеру, могло выступить за или против той или иной инициативы лиги и отреагировать на события вокруг клуба. Если вы вдруг не поняли, речь о Романе Ротенберге и Александре Медведеве.

Сегодня человек с самой высокой должностью в СКА, который хоть как-то держит удар перед общественностью, это главный тренер с полномочиями гораздо меньшими, чем у его предшественника. И это не попытка выступить в защиту Игоря Ларионова, претензий к которому хватает. А скорее, желание ещё раз обратить внимание на то, что у болельщиков вообще нет понимания, в каком направлении движется их любимый клуб.

Единственный раз, когда кто-то из нового совета директоров вышел в свет, был в начале июня – и в нём, помимо общих слов, от Виталия Маркелова были буквально две строчки с объяснением назначения Игоря Ларионова на пост главного тренера.

Полная цитата: Председатель Совета директоров СКА прокомментировал назначение Ларионова главным тренером

Всё. Ни от генерального, ни от спортивного (которого клуб даже не объявил) – назовём его так – директоров клуба мы в этом сезоне не услышали ни слова. И вряд ли услышим в ближайшее время.

А ведь было бы очень интересно узнать, по какому принципу клуб подписывал тех или иных новичков, расставался с одними тренерами и назначал новых и вообще какой стратегии придерживается. Потому что про цели стать лучше и завоевать Кубок Гагарина вам и так расскажут 99% руководителей. А 1% работает в главном клубе Петербурга и не озвучит даже этого.

Кстати, о новых тренерах – СКА уже объявил о назначении помощником Ларионова Бориса Миронова, который работал на аналогичной должности и в сентябре был уволен из «Лады». И всё громче и громче становятся внезапно возникшие слухи о переезде в Санкт-Петербург экс главного тренера «Адмирала» Леонида Тамбиева.

Комментировать подписание в тренерский штаб Миронова снова придётся самому Профессору, поскольку официальное сообщение клуба не включило в себя никакого приветственного слова от руководства. Интересно, придётся ли фронт-офису вновь выйти на свет после предполагаемого прихода Тамбиева – а это, кажется, зависит от того, какую должность займёт Леонид Григорьевич.

