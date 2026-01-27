У Игоря Ларионова новый ассистент, а Александр Радулов вошёл в историю.

СКА опять проиграл, «Автомобилист» расстался с легионером. Итоги дня в КХЛ

27 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялись два матча. Подводим их итоги и рассказываем о главных новостях из мира хоккея.

«Металлург» в четвёртый раз в сезоне обыграл «Трактор»

В составе «Металлурга» голы забили Макар Хабаров, Дерек Барак, Никита Михайлис. У «Трактора» шайбы на свой счёт записали Александр Рыков и Григорий Дронов. «Металлург» четвёртый раз в сезоне одолел челябинский клуб.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

СКА уступил «Локомотиву» и продлил серию поражений

На 28-й секунде первого периода Максим Шалунов открыл счёт во встрече. На 14-й минуте второго периода Александр Радулов удвоил преимущество ярославского клуба. На последней минуте встречи Максим Шалунов и Никита Недопёкин установили окончательный счёт в игре. СКА потерпел пятое поражение подряд. Последний раз армейский клуб побеждал 14 января в игре с «Шанхайскими Драконами» (5:2).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Призёр Олимпийских игр Борис Миронов пополнил тренерский штаб СКА

В тренерский штаб СКА вошёл Борис Миронов, сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

Миронов — воспитанник ЦСКА, за взрослую команду москвичей дебютировал в 17 лет в сезоне-1988/1989. В НХЛ выступал за «Чикаго Блэкхоукс» и «Нью-Йорк Рейнджерс», за 11 сезонов в НХЛ провёл 741 матч и набрал 323 (81+242) очка. Завершил карьеру хоккеиста в 2010 году в статусе серебряного и бронзового призёра Олимпийских игр, победителя молодёжного и юниорского чемпионатов мира, а также серебряного призёра МЧМ и ЮЧМ, чемпиона СССР и обладателя Кубка Шпенглера.

В 2015 году вошёл в тренерский штаб «Красной Армии». В сезоне-2016/2017 возглавил фарм-клуб ЦСКА, привёл команду к Кубку Харламова и был признан лучшим тренером сезона в МХЛ. Следующий год провёл во главе чеховской «Звезды» в ВХЛ.

В Континентальной хоккейной лиге работал в штабе «Нефтехимика», полтора сезона возглавлял «Спартак», был помощником главного тренера в «Тракторе» в сезоне-2024/2025: помог челябинцам выйти в финал Кубка Гагарина и выиграть серебряные медали КХЛ. Летом 2025-го возглавил «Ладу», однако покинул клуб на старте нынешнего регулярного чемпионата.

Нападающий Кёртис Волк покинул «Автомобилист» по собственному желанию

Кёртис Волк покинул «Автомобилист» по собственному желанию, сообщает пресс-служба уральского клуба.

«Нападающий обратился в команду с просьбой о прекращении сотрудничества. «Автомобилист» решил пойти навстречу игроку, в результате 32-летний форвард покидает нашу команду. Соглашение с хоккеистом расторгнуто по взаимному согласию сторон без взаимных финансовых выплат.

Кёртис отыграл в Екатеринбурге три с половиной года и за это время успел полюбиться уральским болельщикам, в 2024 году завоевав вместе с нашей командой бронзовые медали чемпионата КХЛ и чемпионата России. В общей сложности Волк провёл 185 матчей за «Автомобилист». В этих встречах нападающий набрал 101 очко, забросив 36 шайб и отдав 65 результативных передач. В том числе в текущем сезоне в активе Кёртиса 30 матчей, шесть шайб, пять голевых передач.

Хоккеист изначально сообщил, что не хотел выступать ни за какую другую команду КХЛ и свою дальнейшую карьеру связывает с одной из европейских лиг.

Мы благодарим Кёртиса за игру в составе «Автомобилиста», множество ярких моментов и побед. Желаем долго и успешно продолжать свою спортивную карьеру и обходиться без травм!» — сказано в сообщении клуба.

В минском «Динамо» отреагировали на конфликтную ситуацию в клубе вокруг форварда Спунера

Генеральный директор минского «Динамо» Артём Каркоцкий прокомментировал ситуацию, касающуюся подписания нападающего Райана Спунера. Главный тренер Дмитрий Квартальнов остался недоволен трансфером форварда, а генменеджер клуба Олег Антоненко посоветовал специалисту сосредоточиться на команде.

«Могу успокоить всех наших многочисленных болельщиков. Все на своих местах, все вопросы решены, состав сформирован, тренерский штаб понимает, какие задачи перед нами стоят и как использовать хоккеистов из всего нашего ростера. Всё под контролем! Спунер уже скоро присоединится к команде, а Дмитрий Вячеславович понимает, как его использовать. Идём дальше к намеченной цели!» — цитирует Каркоцкого пресс-служба клуба.

Радулов повторил рекорды Дацюка и Зубова по результативности игроков старше 39 лет в КХЛ

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов в победной встрече со СКА забросил шайбу и отдал две результативные передачи. Всего на счету 39-летнего форварда в текущем сезоне стало 42 (20+22) очка в 50 матчах регулярки.

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, Радулов набрал 42 очка и повторил рекорды Павла Дацюка и Сергея Зубова по результативности для игроков старше 39 лет за один регулярный чемпионат.

Напомним, в прошлом сезоне Радулов с «Локомотивом» стал обладателем Кубка Гагарина.

Матчи 28 января

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 января 2026, среда. 17:00 МСК Барыс Астана Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 января 2026, среда. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 января 2026, среда. 19:30 МСК Динамо М Москва Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 января 2026, среда. 19:30 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2