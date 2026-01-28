Большой обмен в НХЛ! «Айлендерс» отдали россиянина за двукратного обладателя Кубка Стэнли

Игровой день в НХЛ ещё не успел толком начаться, как в лиге объявили о довольно крупном обмене, да ещё и с участием россиянина: Максим Цыплаков едет из «Айлендерс» в «Нью-Джерси». Переезжать нападающему придётся недалеко – «Пруденшиал-центр», в котором свои домашние матчи проводят «дьяволы», находится от «Ю-Би-Эс-Арены», где играют «островитяне», всего в 38 км.

Интересно, что Цыплаков стал частью сделки по обмену на Лонг-Айленд двукратного обладателя Кубка Стэнли – новым подопечным Патрика Руа стал Ондржей Палат, в 2020 и 2021 годах бравший чемпионство вместе с «Тампой». А вместе с чешским форвардом запасы «Айлендерс» пополнили два драфт-пика – в третьем раунде церемонии, которая состоится в этом году, и в шестом раунде через год.

Удивляться тому, что «островитяне» получили дополнительные активы, не стоит – зарплата Палата при одинаковой длине контракта гораздо больше, чем у Цыплакова ($ 6 млн против $ 2,25 млн), поэтому «Дэвилз» пошли на такой шаг, чтобы не удерживать часть денег чеха под собственным потолком.

Ондржей Палат Фото: Sarah Stier/Getty Images

Избавление от Ондржея – один из тех шагов, которых от генерального менеджера Тома Фитцджеральда болельщики «дьяволов» не просто ждали, а требовали. Подписание контракта с Палатом не принесло абсолютно ничего хорошего – в своё время он переходил в «Нью-Джерси» как нападающий, который набрал 21 очко в 23 матчах чемпионского плей-офф и провёл лучший сезон в карьере.

Однако без Никиты Кучерова в звене чешский форвард оказался уже не так продуктивен – ни в одном из трёх полноценных сезонов в Ньюарке Ондржей не совершил больше 31 результативного действия (даже если считать вместе с плей-офф), а в нынешней регулярке в его активе абсолютно худшие за всё время не только после перехода из «Лайтнинг», но и в карьере в целом 10 очков в 51 матче. Далеко не то, чего ожидали от игрока с чемпионским опытом.

Теперь на этот опыт рассчитывают «островитяне», которые активно борются за попадание в восьмёрку сильнейших команд Восточной конференции. Приобретением Палата занимался Мэтью Дарше, который работал в «Тампе» во времена её чемпионских походов в качестве директора по хоккейным операциям. Возможно, он сможет найти ключ к спрятавшимся где-то в глубине навыкам форварда, а тот, в свою очередь, применит их на благо своей новой команды.

Для обитателей Лонг-Айленда этот переход особенно актуален в свете потери другого проверенного кубкового бойца – Кайла Палмьери, который получил травму ещё в конце ноября, в этом сезоне на лёд он больше не выйдет. А переоценить его влияние на команду в кубковых матчах довольно сложно.

Цыплакову тоже требуется встряска, возможно, даже более серьёзная, чем Ондржею – если в первом сезоне после перехода из «Спартака» Максим был очень заметен и полезен для «Айлендерс», оформив 10+25 за 77 матчей регулярки, то вот после продления контракта, которое едва не потребовало судебного разбирательства, всё пошло наперекосяк.

Патрик Руа был недоволен игрой россиянина в этом сезоне – Цыплаков очень часто оказывался вне заявки «островитян», не имея при этом никакой травмы, а сам главный тренер заявлял, что ждёт от него более простой игры: «Мне не нужно, чтобы он возился с шайбой. Да, он это может сделать, и порой я нормально к этому отношусь. Но я хочу видеть его перед воротами, хочу видеть его умение отлично работать в обороне и тому подобные вещи. Знаю, что он может это делать», – рассказывал Руа чуть больше недели назад.

После того комментария Максим провёл три матча, в которых совершил одно результативное действие – и та голевая передача, которую он сделал в игре с «Филадельфией», стала для него первой в сезоне за 27 матчей. Что касается голов, то к моменту стартового вбрасывания во встрече с «лётчиками» он тоже был всего один – ещё в конце октября Цыплаков поразил ворота… «Флайерз».

Соответствовать стандартам Руа Максим, очевидно, перестал – довольно обидный регресс для игрока, чья игра в прошлом сезоне периодически заставляла верить, что он там находится всерьёз и надолго.

Ондржей Палат и Максим Цыплаков в борьбе за шайбу Фото: Elsa/Getty Images

Возможно, переход в «Нью-Джерси» станет для Цыплакова столь необходимой перезагрузкой. Но если вы вдруг успели подумать, что пробиться в состав «дьяволов» ему будет легче, чем в «Айлендерс», то спешу вас слегка расстроить: в ближайшее время долгосрочный список травмированных команды покинет важный ролевик Стефан Ноэсен, а в последнее время в третьем звене с Коди Глассом и Арсением Грицюком, который стал бы отличным партнёром для соотечественника, себя неплохо проявляет молодой финн Ленни Хямеэнахо.

К тому же Фитцджеральд наверняка ещё не сказал своего последнего слова на рынке до дедлайна – клуб всё ещё готов выслушать предложения по Даги Хэмилтону, которым ещё недавно «Дэвилз» торговали очень активно, но после его результативной серии слегка задумались. Какой в таком случае будет компенсация, остаётся только предполагать.

Цыплакову в любом случае повезло вырваться из клуба, которому он стал откровенно не нужен. Теперь ему предстоит доказать «Нью-Джерси», что в клубе на него обратили внимание не просто так. Но с «Филадельфией» «дьяволы» в следующий раз будут играть только в начале апреля – поэтому Максиму стоит начать набирать очки и в матчах с другими командами.

Телеграм-канал автора о российском и зарубежном хоккее.