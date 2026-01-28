Скидки
Сиэтл — Вашингтон — 5:1, обзор матча НХЛ, Овечкин забил 996-й гол в НХЛ, видео, что происходит с Вашингтоном

996! Овечкин забил после идеальной передачи, но «Вашингтон» терпит катастрофу
Лев Лукин
Отчёт «Сиэтл» — «Вашингтон» — 5:1
Русский суперснайпер всё ближе к 1000 голов в НХЛ, а вот его команда – всё дальше от плей-офф.

Вторая половина января у «Вашингтона» выдаётся провальной. В пяти последних матчах «столичные» одержали лишь одну победу – в Калгари, и в турнирной таблице у команды Александра Овечкина всё не очень. «Кэпиталз» идут только пятыми в Столичном дивизионе и место в розыгрыше Кубка Стэнли находится под большим вопросом.

Турнирная таблица НХЛ

Сегодня «Вашингтон» продолжил западное турне матчем с «Сиэтлом», который в своём дивизионе тоже выступает не слишком убедительно, так что победа была необходима обеим командам.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 января 2026, среда. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Макканн (Эберле, Стивенсон) – 21:15 (pp)     2:0 Макканн (Бенирс, Линдгрен) – 30:09     3:0 Эберле (Макканн, Ларссон) – 37:54     3:1 Овечкин (Леонард, Чикран) – 42:30 (pp)     4:1 Эванс (Годро) – 53:12     5:1 Бенирс (Макканн, Монтур) – 56:27    

Но «Вашингтон» вновь выглядел крайне слабо. За всю игру «Кэпиталз» лишь 20 раз потревожили бросками в створ Филиппа Грубауэра, а единственным, кто забил немцу, стал, конечно, Александр Овечкин. 40-летний российский лидер «Вашингтона» замкнул идеальную передачу Райана Леонарда на пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Лишь четвёртый гол Овечкина в большинстве в этой регулярке, однако уже 22-й в сезоне, 919-й в регулярных чемпионатах НХЛ и 996-й, если брать в расчёт и регулярки, и матчи Кубка Стэнли. До 1000 голов Александру осталось всего ничего, а там и очередной рекорд Гретцки (1016) обязательно падёт.

Но гол Ови сегодня так и остался единственной радостью для «Вашингтона». «Сиэтл» разобрался со «столичными» уверенно. Открыли счёт «кракены» во втором периоде, когда Макканн точно бросил в большинстве, в середине игры Джаред оформил дубль, а подвёл черту под неудачным для гостей отрезком гол Джордана Эберле, причём в том эпизоде Макканну не хватило сантиметров до хет-трика.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В результате канадец провёл абсолютно лучший матч в сезоне, добавив ещё одну голевую передачу в третьем периоде и набрав 4 (2+2) очка за игру. «Вашингтон» после шайбы Овечкина не сподобился на камбэк, и «Сиэтл» просто добил «столичных». 5:1, а ведь это у «кракенов» ещё не засчитали два гола. Положение «Кэпиталз» в таблице пока не плачевное, но с такими результатами, как в последние пару недель, «Вашингтону» о плей-офф даже мечтать не приходится.

