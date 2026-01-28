Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
АК Барс — Салават Юлаев. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Почему Швеция специально проиграла Словакии на Олимпиаде, был ли договорняк, какие за это были санкции

20 лет назад на Олимпиаде победили шведы. Но их скандальный успех заставил менять формат
Рустам Имамов
Легендарный «договорняк» Швеция — Словакия
Комментарии
Вспоминаем легендарный «договорняк».

С чем у вас ассоциируются Игры-2006 в Турине? С голом Александра Овечкина Канаде в четвертьфинале? Или с провалом команды Владимира Крикунова в полуфинале и матче за бронзу? Со скандинавским финалом и победной шайбой Никласа Лидстрёма? Или, может, с крутой сборной Швейцарии, обыгравшей Канаду и Чехию?

Всё это важные сюжеты, однако один был настолько значительным, что заставил ИИХФ и МОК поменять формат олимпийского хоккейного турнира. Речь о матче Швеция — Словакия в группе, где будущие олимпийские чемпионы как минимум не приложили все усилия для победы. Был ли «договорняк» на самом деле и почему сейчас он уже невозможен?

Матч Швеция — Словакия на ОИ-2006

Матч Швеция — Словакия на ОИ-2006

Фото: Clive Rose/Getty Images

Представьте, что у вас есть возможность выбора соперника по олимпийскому четвертьфиналу. На выбор – Финляндия с нестареющими Теэму Селянне и Саку Койву, Канада с Дэни Хитли и Мартеном Сан-Луи, Чехия с Яромиром Ягром и Алешем Гемски, а также Швейцария, где на тот момент был всего один игрок НХЛ среди полевых – Марк Штрайт. Уже засматриваетесь на страну сыров, банков и шоколада? Шведы, видимо, тоже настолько любят Tissot и Toblerone, что принципиально хотели сыграть именно со швейцарцами, а не с какими-то канадцами или финнами. В Турине-2006, как будет и в Милане-2026, на Олимпиаде было 12 хоккейных сборных. Их разделили на две группы по шесть команд. В плей-офф выходили по четыре и играли крест-накрест – первая с четвёртой, вторая с третьей и так далее.

Подробный разбор хоккейного турнира в Турине-2006:
Олимпийский хоккей. Часть 21. Турин–2006
Олимпийский хоккей. Часть 21. Турин–2006

В группе А, помимо Финляндии, Канады, Чехии, Швейцарии, были немцы и хозяева – итальянцы. По логике вещей именно швейцарская команда если и должна была выходить в плей-офф, то с четвёртого места в своей группе. Соответственно, играть с первой, самой сильной по итогам группового этапа командой из параллельной группы. И поначалу Швейцария, которая на тот момент была далека от той грозной силы, что мы видим сейчас с двумя финалами ЧМ подряд, не выглядела угрозой позициям фаворитов. В стартовой встрече с Финляндией ей указали место в иерархии хоккея – 5:0. Однако сначала Давид Эбишер, обладатель Кубка Стэнли с «Колорадо», выдал матч жизни с Канадой, а затем Мартин Гербер, в карьере которого, помимо 200+ матчей в НХЛ за «Каролину», «Оттаву», «Торонто» и «Эдмонтон», были 30 игр за мытищинский «Атлант», остановил не менее грозную Чехию.

Мартин Гербер

Мартин Гербер

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Вот и выходило так, что перед последним туром Финляндия и Швейцария практически гарантировали себе два первых места в группе А. Канаде с Чехией предстояло решить, кто займёт третье, а кто – четвёртое. За этими сенсациями не без интереса наблюдали в группе В, где компанию Швеции составили Россия, США, Словакия, Казахстан и Латвия. У двух последних шансов на плей-офф объективно не было, хотя Латвия чудом зацепила ничью с США – 3:3. А вот распределение мест в четвёрке получилось занятным. Всех удивил спурт Словакии, которая собрала в Турине яркую атакующую команду с Петером Бондрой, Паволом Демитрой, Марианом Габориком, Мирославом Шатаном, Рихардом Зедником и Йозефом Штумпелом и братьями Марианом и Марцелом Госсами. Они уверенно обыграли Россию и США, не оступились с Казахстаном и Латвией.

Четвертьфинал с Канадой для России спасёт Александр Овечкин:
«Этот сумасшедший гол». Великий Бродо никогда не забудет, как Овечкин остановил Канаду
«Этот сумасшедший гол». Великий Бродо никогда не забудет, как Овечкин остановил Канаду

В последнем туре предстояло встретиться со сборной Швеции. И теоретически у шведов оставались шансы занять даже первое место – нужна была победа в матче со Словакией, желательно с крупным счётом. Если в параллельном матче Россия уступила бы команде США, то Швеция обошла бы словаков за счёт личной встречи, а в случае успеха команды Крикунова у трёх команд было бы по восемь очков, и пришлось бы считать разницу забитых и пропущенных. Так или иначе, шведы могли занять любое место, кроме четвёртого, но напомним, что в группе А второй стала команда Швейцарии. Чехия с Канадой на тот момент ещё не сыграли и места не распределили, однако в любом случае для шведов встреча с какой-либо из этих сборных уже на стадии четвертьфинала не выглядела как хороший план.

Микаэль Телльквист

Микаэль Телльквист

Фото: Роман Кручинин, photo.khl.ru

Дальше мы увидели один из самых странных матчей в истории хоккея. Минимальная активность в зоне атаки от шведов, 17 бросков в створ, реальную опасность из которых несли, возможно, два или три. В воротах – Микаэль Телльквист, от которого через пару лет в ужасе избавится «Ак Барс». Полное отсутствие эмоций, в том числе сожаления из-за пропущенных голов. Сомнения в настрое Швеции были и в моменте, однако спустя годы их подтвердил Петер Форсберг. Когда про него снимали документальный фильм, Фоппа выдал откровение.

«Мы намеренно не играли в полную силу в матче со словаками. Нам было бы намного сложнее в плей-офф, если бы мы играли на победу. Не думаю, что кто-то хотел, чтобы в четвертьфинале нашим соперником была Канада», – рассказал член «Тройного золотого клуба» в 2011 году. И хоть потом он попытался развернуть всё назад – первую мысль запомнили все.

Подробнее о признаниях Форсберга об игре со Словакией на ОИ-2006:
«Это был наш последний шанс выиграть Олимпиаду». Швеция «сдала» матч на ОИ-2006?
«Это был наш последний шанс выиграть Олимпиаду». Швеция «сдала» матч на ОИ-2006?

Шведы свели друг с другом главных конкурентов — Финляндию и США, Россию и Канаду, Чехию и Словакию. А сами без напряжения обыграли Швейцарию, чьё время чудес завершилось, затем разобрались с вымотанными чехами в полуфинале и добили в решающей игре финнов. И кто осудит чемпионов? ИИХФ даже пыталась начать расследование, которое, разумеется, ни к чему не привело. Но главное, что сказал Форсберг – виноваты не шведы, а регламент турнира, позволяющий выкидывать такие фокусы. Уже в Ванкувере он был изменён, и мы увидели схему с тремя группами по четыре команды, где четыре сборные выходят в четвертьфинал напрямую, а остальные играют квалификацию. Турнирное значение теперь имеет каждая игра, и подгадать соперника невозможно. Чего не скажешь про чемпионат мира, где до сих пор остаются регламентные дыры, так как команды могут предполагать, с кем встретятся в плей-офф.

Петер Форсберг на ОИ-2006

Петер Форсберг на ОИ-2006

Фото: Robert Laberge/Getty Images

К примеру, на ЧМ-2011 шведы вновь свели друг с другом в четвертьфинале Россию и Канаду, в то время как сами играли первый раунд плей-офф с Германией. Или можно вспомнить ЧМ-2015, когда сборная Австрии вылетела из элитного дивизиона, потому что их главные соперники Франция и Латвия расписали красивую историю с победой Латвии за пределами основного времени – ровно как и нужно было для того, чтобы своё место среди сильнейших сохранили обе сборные.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android