20 лет назад на Олимпиаде победили шведы. Но их скандальный успех заставил менять формат

С чем у вас ассоциируются Игры-2006 в Турине? С голом Александра Овечкина Канаде в четвертьфинале? Или с провалом команды Владимира Крикунова в полуфинале и матче за бронзу? Со скандинавским финалом и победной шайбой Никласа Лидстрёма? Или, может, с крутой сборной Швейцарии, обыгравшей Канаду и Чехию?

Всё это важные сюжеты, однако один был настолько значительным, что заставил ИИХФ и МОК поменять формат олимпийского хоккейного турнира. Речь о матче Швеция — Словакия в группе, где будущие олимпийские чемпионы как минимум не приложили все усилия для победы. Был ли «договорняк» на самом деле и почему сейчас он уже невозможен?

Матч Швеция — Словакия на ОИ-2006 Фото: Clive Rose/Getty Images

Представьте, что у вас есть возможность выбора соперника по олимпийскому четвертьфиналу. На выбор – Финляндия с нестареющими Теэму Селянне и Саку Койву, Канада с Дэни Хитли и Мартеном Сан-Луи, Чехия с Яромиром Ягром и Алешем Гемски, а также Швейцария, где на тот момент был всего один игрок НХЛ среди полевых – Марк Штрайт. Уже засматриваетесь на страну сыров, банков и шоколада? Шведы, видимо, тоже настолько любят Tissot и Toblerone, что принципиально хотели сыграть именно со швейцарцами, а не с какими-то канадцами или финнами. В Турине-2006, как будет и в Милане-2026, на Олимпиаде было 12 хоккейных сборных. Их разделили на две группы по шесть команд. В плей-офф выходили по четыре и играли крест-накрест – первая с четвёртой, вторая с третьей и так далее.

В группе А, помимо Финляндии, Канады, Чехии, Швейцарии, были немцы и хозяева – итальянцы. По логике вещей именно швейцарская команда если и должна была выходить в плей-офф, то с четвёртого места в своей группе. Соответственно, играть с первой, самой сильной по итогам группового этапа командой из параллельной группы. И поначалу Швейцария, которая на тот момент была далека от той грозной силы, что мы видим сейчас с двумя финалами ЧМ подряд, не выглядела угрозой позициям фаворитов. В стартовой встрече с Финляндией ей указали место в иерархии хоккея – 5:0. Однако сначала Давид Эбишер, обладатель Кубка Стэнли с «Колорадо», выдал матч жизни с Канадой, а затем Мартин Гербер, в карьере которого, помимо 200+ матчей в НХЛ за «Каролину», «Оттаву», «Торонто» и «Эдмонтон», были 30 игр за мытищинский «Атлант», остановил не менее грозную Чехию.

Мартин Гербер Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Вот и выходило так, что перед последним туром Финляндия и Швейцария практически гарантировали себе два первых места в группе А. Канаде с Чехией предстояло решить, кто займёт третье, а кто – четвёртое. За этими сенсациями не без интереса наблюдали в группе В, где компанию Швеции составили Россия, США, Словакия, Казахстан и Латвия. У двух последних шансов на плей-офф объективно не было, хотя Латвия чудом зацепила ничью с США – 3:3. А вот распределение мест в четвёрке получилось занятным. Всех удивил спурт Словакии, которая собрала в Турине яркую атакующую команду с Петером Бондрой, Паволом Демитрой, Марианом Габориком, Мирославом Шатаном, Рихардом Зедником и Йозефом Штумпелом и братьями Марианом и Марцелом Госсами. Они уверенно обыграли Россию и США, не оступились с Казахстаном и Латвией.

В последнем туре предстояло встретиться со сборной Швеции. И теоретически у шведов оставались шансы занять даже первое место – нужна была победа в матче со Словакией, желательно с крупным счётом. Если в параллельном матче Россия уступила бы команде США, то Швеция обошла бы словаков за счёт личной встречи, а в случае успеха команды Крикунова у трёх команд было бы по восемь очков, и пришлось бы считать разницу забитых и пропущенных. Так или иначе, шведы могли занять любое место, кроме четвёртого, но напомним, что в группе А второй стала команда Швейцарии. Чехия с Канадой на тот момент ещё не сыграли и места не распределили, однако в любом случае для шведов встреча с какой-либо из этих сборных уже на стадии четвертьфинала не выглядела как хороший план.

Микаэль Телльквист Фото: Роман Кручинин, photo.khl.ru

Дальше мы увидели один из самых странных матчей в истории хоккея. Минимальная активность в зоне атаки от шведов, 17 бросков в створ, реальную опасность из которых несли, возможно, два или три. В воротах – Микаэль Телльквист, от которого через пару лет в ужасе избавится «Ак Барс». Полное отсутствие эмоций, в том числе сожаления из-за пропущенных голов. Сомнения в настрое Швеции были и в моменте, однако спустя годы их подтвердил Петер Форсберг. Когда про него снимали документальный фильм, Фоппа выдал откровение.

«Мы намеренно не играли в полную силу в матче со словаками. Нам было бы намного сложнее в плей-офф, если бы мы играли на победу. Не думаю, что кто-то хотел, чтобы в четвертьфинале нашим соперником была Канада», – рассказал член «Тройного золотого клуба» в 2011 году. И хоть потом он попытался развернуть всё назад – первую мысль запомнили все.

Шведы свели друг с другом главных конкурентов — Финляндию и США, Россию и Канаду, Чехию и Словакию. А сами без напряжения обыграли Швейцарию, чьё время чудес завершилось, затем разобрались с вымотанными чехами в полуфинале и добили в решающей игре финнов. И кто осудит чемпионов? ИИХФ даже пыталась начать расследование, которое, разумеется, ни к чему не привело. Но главное, что сказал Форсберг – виноваты не шведы, а регламент турнира, позволяющий выкидывать такие фокусы. Уже в Ванкувере он был изменён, и мы увидели схему с тремя группами по четыре команды, где четыре сборные выходят в четвертьфинал напрямую, а остальные играют квалификацию. Турнирное значение теперь имеет каждая игра, и подгадать соперника невозможно. Чего не скажешь про чемпионат мира, где до сих пор остаются регламентные дыры, так как команды могут предполагать, с кем встретятся в плей-офф.

Петер Форсберг на ОИ-2006 Фото: Robert Laberge/Getty Images

К примеру, на ЧМ-2011 шведы вновь свели друг с другом в четвертьфинале Россию и Канаду, в то время как сами играли первый раунд плей-офф с Германией. Или можно вспомнить ЧМ-2015, когда сборная Австрии вылетела из элитного дивизиона, потому что их главные соперники Франция и Латвия расписали красивую историю с победой Латвии за пределами основного времени – ровно как и нужно было для того, чтобы своё место среди сильнейших сохранили обе сборные.