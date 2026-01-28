НХЛ сильно усложнила жизнь менеджерам. Теперь Панарину труднее перейти в топ-клуб

В КХЛ теперь любят пошутить про натяжной потолок зарплат, и поводы есть. Правда, в НХЛ в плей-офф он становился не менее натяжным — в общем-то, ничего плохого в этом нет. Работа менеджера с регламентом в идеале заключается в том, чтобы максимально использовать все возможности и дыры в хоккейных законах для своей пользы, при этом их не нарушая.

При этом распространить систему потолка зарплат на плей-офф долгое время казалось очень сложным. В регулярном сезоне каждая команда проводит одинаковое количество матчей и имеет одинаковое количество дней в сезоне — с учётом постоянных изменений в составе итоговая сумма потолка зарплат считается на ежедневной основе. В плей-офф, конечно же, все команды в неравных условиях и никто не может сказать заранее, кто и сколько матчей проведёт.

Однако НХЛ после долгих лет жалоб болельщиков и некоторых менеджеров на обходные пути всё-таки ужесточила правила — и теперь командам, которые и так собрали очень сильные составы, будет нереально усиливаться ещё сильнее. Новые правила вступают в жизнь уже в этом сезоне и сильно затруднят жизнь менеджерам.

Гэри Беттмэн и его лига меняют законодательство Фото: Keith Birmingham/Getty Images

Ключевое правило: потолок зарплат в плей-офф вводится по заявке на матч. Сумма кэпхитов 18 полевых игроков и двух вратарей не должна превышать верхний лимит, установленный в регулярке. С одной стороны, это чуть легче, чем в гладком сезоне, где потолок обычно приходится растягивать на 23 хоккеиста. С другой стороны, и в таких расчётах будут учитываться «мёртвые» деньги: штрафы за выкуп контрактов, удержанная зарплата хоккеистов, которые играют в совсем других командах. На каждую игру заявка подаётся отдельно, и если клубы захотят внести в состав важные изменения, то не должны проспать дедлайн.

Это, выражаясь типичным для американского законодательства языком, можно назвать «поправкой Кучерова — Стоуна». «Тампа» в 2021-м хладнокровно провела весь сезон без Никиты, который был помещён в список долгосрочно травмированных игроков, а перед плей-офф усилилась на свободные деньги и в плей-офф де-факто превысила потолок со здоровым Кучеровым. Ну а травмы лидера «Вегаса» перед дедлайном стали чуть ли не ежегодными и вызывали у нейтральных болельщиков саркастичные комментарии — ведь «Вегас» параллельно здорово усиливался.

Например, в этом году это било бы по «Флориде», если бы действующие чемпионы не получили такой удар от отсутствия одновременно и Мэттью Ткачука, и Александра Баркова. Можно было бы снова поколдовать со LTIR и выходить в плей-офф со здоровым Барковым, параллельно усилившись. Теперь никого в списке травмированных не спрячешь.

Вторая, не менее важная поправка — усложнение манёвра с двойным удержанием зарплат. В короткую эпоху «плоского» потолка, который не рос из-за последствий ковида, часто наблюдался хитрый манёвр. Игрок команды А, который интересовал сильную команду Б, сначала менялся в команду В, у которой было много места под потолком. Команда А удерживала половину зарплаты, меняла игрока в клуб В, который тоже удерживал половину оставшейся зарплаты, получая за это невысокий драфт-пик, и уже 25% кэпхита игрока уезжало в новый клуб Б.

Например, в прошлом году «Тампа» так вернула в состав Янни Гурда. «Сиэтл» удержал половину зарплаты и на бумаге отправил Гурда в «Детройт». Стив Айзерман по старой дружбе принял на свой клуб половину оставшегося кэпхита и получил за это пик четвёртого раунда. В реальности же «Тампа» получила Гурда даже не за 25% стоимости, а примерно за 6-7%, так как около 75% сезона уже было сыграно.

Теперь же такое не запрещено, однако максимально усложнено. Сейчас второе удержание возможно лишь спустя 75 дней после того, как произошло первое. В реалиях дедлайна это означает, что командам уже за два с половиной месяца до его срока надо придумывать трансферные многоходовочки, а в условиях неопределённости в сезоне на такое никто не пойдёт.

Но даже если клуб выменяет игрока за 50% в концовке сезона, то в регулярке и в плей-офф будут действовать разные правила. Да, в регулярном чемпионате при расчёте потолка будут использованы 50% от остатка сезона, однако при расчёте потолка в плей-офф будет считаться 50% от полной суммы контракта, как будто бы игрок провёл весь чемпионат в своей новой команде.

Знает ли сам Панарин своё будущее направление? Фото: Adam Hunger/AP Photo/ТАСС

И всё это усложняет трюки а-ля Кейн в «Рейнджерс» или Маршан во «Флориду». Зная «пантер», они бы и сейчас претендовали на Панарина: по старому коллективному соглашению можно было бы сделать двойное удержание. Тогда на момент дедлайна вместо $ 11,6 млн под потолок шло бы примерно $ 900 тыс.: однако на льду бы находились все 100% Панарина. А как теперь вписать его потенциальные $ 5,8 млн в новый плей-оффный потолок?

Конечно, тот же «Колорадо», с которым Панарина связывают слухи, вполне может это сделать — но тогда придётся отдавать кого-то из действующих игроков, того же Росса Колтона, который зарабатывает $ 4 млн. Правда, если тот же Габриэль Ландескуг из-за травмы пропустит плей-офф, «лавинам» придётся чуть легче в плане потолка зарплат. Однако те же «Флорида» или «Тампа» с большой вероятностью теперь на Артемия претендовать не смогут, иначе им тоже придётся расстаться с кем-то важным.

С другими заметными лицами дедлайна таких проблем возникнуть не должно: они получают раза в два (а иногда и в 2,5-3) раза меньше, чем Артемий. Однако теперь круг претендентов на Панарина выглядит значительно уже, чем мог бы ещё год назад, — впрочем, это тема для отдельного разговора.