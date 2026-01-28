«Салават» переиграл «Ак Барс», московское «Динамо» продолжает падение. Итоги дня в КХЛ

Представляем дайджест главных событий в КХЛ за 28 января 2026 года.

«Адмирал» прервал серию поражений из девяти матчей, победив в гостях «Барыс»

В Астане (Казахстан) на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Барысом» и дальневосточным «Адмиралом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе «Адмирала» шайбы забросили Дмитрий Завгородний, Дмитрий Тимашов, Кайл Олсон, Степан Старков, Вячеслав Основин. У «Барыса» голы на счету Тайса Томпсона, Джейка Масси.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

После сегодняшней победы «Адмирал» прервал свою серию поражений из девяти матчей.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Барыс» встретится в гостях с «Амуром» 31 января. «Адмирал» в этот же день примет на своём льду «Автомобилист».

Жамнов отсутствовал на тренерском мостике «Спартака» в матче с «Ладой» из-за рождения сына

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов пропустил матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Ладой» из-за рождения сына, сообщает пресс-служба красно-белых.

«Поздравляем главного тренера «Спартака» Алексея Юрьевича Жамнова и его супругу Екатерину с рождением сына. Мальчика назвали Лев! Желаем счастья, любви и благополучия всей семье!» — сказано в сообщении «Спартака».

Напомним, исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» в игре являлся Александр Барков. В текущем сезоне красно-белые провели 48 матчей, в которых набрали 56 очков. «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

«Салават Юлаев» одержал третью победу подряд, одолев в гостях «Ак Барс»

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Ак Барсом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Салавата Юлаева» голы забили Шелдон Ремпал, Денис Ян, Владислав Ефремов, Егор Сучков. У «Ак Барса» шайбы на свой счёт записали Александр Барабанов, Илья Сафонов (дубль).

Это было заключительное, шестое «зелёное дерби» сезона. «Ак Барс» одержал четыре победы над уфимским клубом, «Салават Юлаев» записал на свой счёт две победы.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» встретится дома с «Нефтехимиком» 31 января. «Салават Юлаев» в этот же день примет на своём льду «Торпедо».

Шайба Скоренова в овертайме принесла «Северстали» победу над «Торпедо»

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Торпедо» и череповецкой «Северсталью». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

На девятой минуте второго периода Александр Яремчук открыл счёт во встрече. На 13-й минуте периода Давид Думбадзе восстановил равенство в счёте. В середине третьего периода команды обменялись голами – у «Северстали» забил Илья Чефанов, у «Торпедо» — Егор Виноградов. В овертайме Александр Скоренов принёс гостям победу.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» сыграет в гостях с «Салаватом Юлаевым» 31 января. «Северсталь» 30 января встретится в Москве с местным «Динамо».

ЦСКА одержал гостевую победу над «Динамо» в московском дерби КХЛ

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе победителей голы забили Николай Коваленко, Мак Холлоуэлл, Иван Патрихаев, Иван Дроздов. У «Динамо» шайбы на счету Сергея Артемьева, Макса Комтуа.

Для армейского клуба данная победа стала третьей подряд и третьей над «Динамо» в текущем сезоне КХЛ.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Динамо» встретится дома с «Северсталью» 30 января. ЦСКА 1 февраля примет на своём льду СКА.

«Спартак» дома крупно победил «Ладу», забросив шесть шайб

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Спартаком» и тольяттинской «Ладой». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

В составе «Спартака» голы забили Никита Коростелёв (дубль), Павел Порядин, Герман Рубцов, Люк Локхарт, Александр Беляев. У «Лады» шайбы на счету Андрея Алтыбармакяна и Артёма Земчёнка.

«Спартак» одержал вторую победу над «Ладой» в сезоне. У команд запланировано ещё две встречи в регулярке.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Спартак» сыграет дома со СКА 30 января. «Лада» в этот же день встретится в гостях с «Локомотивом».

Матчи 29 января

