Развязка близка! Панарина вывели из состава «Рейнджерс» с целью обмена

Потенциальный обмен Артемия Панарина из «Рейнджерс» — главная тема обсуждений в последнее время. После слов Криса Друри о том, что с россиянином не будет продлён контракт, все начали биться в обсуждениях, а куда может перейти Хлебушек?

Претендентов на него много – называется от двух до десяти, в зависимости от источника информации. Но в этом году заполучить такого бомбардира с тяжёлым контрактом будет сложно. Начиная с этого сезона, потолок зарплат будет действовать и в плей-офф. НХЛ отреагировала подобным образом на фокусы южных команд, которые в последнее время оккупировали финал Кубка Стэнли.

На игру самого Панарина нескончаемые разговоры вокруг его персоны не очень-то и повлияли – в пяти матчах он набрал шесть очков.

А перед матчем с «Айлендерс» россиянин был выведен из состава. Авторитетный инсайдер Эллиотт Фридман написал в соцсетях:

«Артемий Панарин не сыграет за «Рейнджерс» в грядущем матче с «Нью-Йорк Айлендерс» по причинам, связанным с ротацией состава. Ожидается, что он не будет выступать за клуб до начала олимпийской паузы, если до этого времени ничего не поменяется».

Речь тут идёт об обмене, к которому готовятся обе стороны, рисковать ценным активом в преддверии сделки «Рейнджерс» нет никакого смысла, вдруг игрок получит травму.

Чуть позже стало известно, без какого условия Панарин не покинет Нью-Йорк. Дело в том, что у Артемия действует запрет на перемещение, и снять его он может только в случае, если его устраивает вариант трейда. Так вот, это условие — моментальное согласование нового контракта с клубом, который выменяет Панарина.

Без гарантий будущего трудоустройства Хлебушек никуда дёргаться не собирается. И это логично для семейного человека с двумя маленькими детьми. Не время устраивать приключения, особенно когда есть возможность этого избежать.