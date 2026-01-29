«Хочется продолжать карьеру! Что-то так втянулся». Беседа с 40-летним капитаном «Салавата»

В «зелёных дерби» между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» есть как минимум один хоккеист, без которого эти матчи представить себе трудно – Григорий Панин. Защитник сначала провёл семь лет в Казани, которые вместили в себя два Кубка Гагарина, а затем, после небольшой командировки в ЦСКА, оказался в стане принципиальных соперников из Уфы.

За «Салават Юлаев» капитан команды играет с 2017-го, и текущий сезон мог стать для Панина последним в карьере, а значит, и недавний матч с «Ак Барсом» — последним «зелёным дерби». По крайней мере, в летних интервью Григорий намекал, что не уверен, стоит ли ему продолжать играть в хоккей.

Однако, несмотря на возраст, а ведь спортсмену уже 40 лет, он всё ещё молод телом и душой. В интервью «Чемпионату» сразу после победы во встрече с казанцами в овертайме Панин заявил, что окончательного решения по своему будущему не принял, да и проблем в общении с молодым уфимским коллективом у него нет, хотя тот же Александр Жаровский Григорию вполне себе годится в сыновья.

Григорий Панин Фото: ak-bars.ru

«Рад что Тодду нравится в «Ак Барсе», у нас дружеские отношения, он классный парень»

– Виктор Николаевич Козлов отдельно отметил, насколько важна победа на выезде в «зелёном дерби» для всей Уфы, всего Башкортостана. Действительно это был особый матч?

– Разумеется, это важная победа для всех нас, для республики, для болельщиков, для турнирной таблицы, для команды в целом. Такой матч вытащить, получить положительные эмоции. Думаю, в Башкортостане теперь мини-праздник, всех хочу поздравить с успехом, спасибо за поддержку.

– Теоретически это было ваше последнее «зелёное дерби» в карьере. С какими эмоциями выходили на лёд?

– Вы правильно сказали – только теоретически.

– И всё-таки: будете продолжать карьеру в следующем сезоне или нет?

– Хочется! Что-то я так втянулся.

– Летом была информация, что это ваш последний сезон.

– Это тема для отдельного большого разговора, какие мысли и эмоции меня посещали, почему вообще появилась такая информация.

– На эмоциях сказали? А сейчас втянулись в процесс?

– Прошлый сезон был очень тяжёлым эмоционально. Меня подвымотало банально, тяжело было.

– Есть шанс, что команды встретятся друг с другом в плей-офф. Как смотрите на эту перспективу?

– Мы не загадываем, всё зависит от положения в турнирной таблице, как сформируются пары. Сложится ситуация нужным образом – значит, увидимся, не сложится – где-то всё равно встретимся. Хотелось бы, наверное, не сразу на старте плей-офф встречаться.

– Вижу, как тепло пообщались с Нэйтаном Тоддом после матча. Были рады встрече с ним?

– Конечно, он классный парень и отличный хоккеист. У нас у всех ребят дружеские отношения с ним, не на площадке, конечно, но за пределами льда всегда общаемся, дружим. И сейчас он подошёл к нам, поговорили немного, обменялись новостями.

– Не стали подшучивать над Нэйтаном, что он не очень удачно выбрал команду для перехода?

– Нет, мы не шутим на этот счёт. Я прекрасно понимаю, и сам такой переход осуществлял, из Казани в Уфу, это жизнь хоккеиста. Разные ситуации бывают, не всегда от тебя что-то зависит, рады видеть его улыбающимся, что ему нравится в «Ак Барсе», надеюсь, найдёт себя в этой команде и всё у него здесь будет хорошо.

– Виктор Козлов пошутил также, что Уфа растит связки для «Ак Барса» – следом за Александром Хмелевски в команду приходит ещё и Тодд…

– Не знаю, не знаю… Если так и происходит, то какими-то высшими силами, складывается таким образом ситуация.

Нэйтан Тодд в составе «Ак Барса» Фото: ak-bars.ru

«Невооружённым взглядом видно, какой Ремпал мастер, помогает всем нам, а мы – ему»

– Какое в целом настроение в команде? Был небольшой спад, но сейчас мы видим победную серию, две победы подряд в матчах с лидерами КХЛ – минским «Динамо» и казанским «Ак Барсом».

– Видите ли, мы смотрели, разбирали неудачные матчи, много разговаривали. И эта выездная серия была достаточно непростая, ключевое значение имели общекомандные действия.

Те игры, которые мы проигрывали – в них не было ощущений командной игры, а сейчас все ребята включились, выполняли часть своей работы. Ни больше, ни меньше, а ровно ту часть, которая обязательно нужна для победы. Отсюда и результат.

– Если брать большие временные отрезки, «Салават Юлаев» начинал этот сезон со спада – и морального, и по результатам, многие уже успели списать Уфу, а сейчас, наоборот, опасаются выходить на вас в плей-офф. За счёт чего такой прогресс?

– Это работа по всем фронтам. По вертикали, руководству клуба; тренерский штаб и мы сами, хоккеисты – все включились. Мы выходим делать результат, нужно играть и доказывать делом.

– На вас как на капитане в этот момент была дополнительная ответственность? Собрать коллектив ментально.

– Моя роль была, скажем так, не обосраться.

– Хорошо, но какая-то мотивационная речь в раздевалке после длительной серии поражений имела смысл?

– Да какие там мотивационные речи, мы же не в кино. Всё через работу приходит, главное — показывать своим примером. Много ребят у нас также примером показывают всё, доказывают. Только работой на площадке можно что-то изменить.

Григорий Панин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

– Приход Шелдона Ремпала дал команде эмоциональный толчок? Знак, что можно бороться за высокие места.

– Вы сами видите, думаю, какой он мастер. Невооружённым взглядом это видно. Он очень хорошо помогает всем нам, а мы стараемся ему помочь.

– Когда смотрите на его результативность, хочется к ней тянуться?

– Шелдон делает свою работу, другие ребята – свою, не менее важную. Егор Сучков сегодня, в прошлой игре – Влад Ефремов. У нас не команда одной звезды, есть хорошие ребята, кто себя проявляет, доказывает, играют. Если каждого взять – у всех своя роль, своё дело, и каждый качественно свою роль выполняет.

Это как раз таки и важно, чтобы как коллектив мы хорошо играли и все включались в процесс. Кто-то выбрасывает шайбу, кто-то ловит на себя броски, кто-то сталкивается, кто-то ещё по мелочам работает. Много разных моментов есть, это как часовой механизм, где каждый «винтик» важен.

Шелдон Ремпал Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

«От ребят словечки «кринж» и «сигма» не слышал – это больше мой сын использует»

– Ваша роль в этом и нескольких сезонах уже скорее как играющего тренера? Передавать опыт молодёжи, которую надо встраивать.

– Я кайфую играть с этой молодёжью. Реально кайфую, так могу сказать. Не хочу разделять кого-то по категориям, но получаю огромное удовольствие от нахождения в таком коллективе молодом и со всеми ребятами, молодые, старые, со всеми хорошо общаемся.

– Но ведь тот же Александр Жаровский теоретически мог бы быть вашим сыном. Легко идёт общение?

– А может быть – он и есть (смеётся). Кто знает. Теоретически. Но, конечно, мы общаемся, никаких проблем.

– Окей, а сложности в связи с разницей в возрасте присутствуют?

– Никаких, я достаточно открытый в плане коммуникации, никаких трудностей. И для них так проще влиться в коллектив.

Александр Жаровский Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

– Разница в поколениях чувствуется?

– В каких-то аспектах – безусловно, когда они приходят и на своих телефонах играют в какие-то свои зумерские игры. А когда выходят на площадку, то там уже со всех спрос идёт одинаковый.

– Какие-то словечки зумерские выучили? Александр Радулов рассказывал, что учился молодёжному сленгу у Егора Сурина.

– Нет, не учат. Они не особо используют такие словечки, что там популярно? «Кринж», «сигма»? Это больше мой сын, которому 14 лет, он такие слова использует. А от наших ребят такого не слышал.