«Шанхай» не намерен сдаваться. У Митча Лава — вагон работы, но это должно быть ему в кайф

Когда новый тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав говорил о том, что сейчас у команды есть возможность около 20 матчей отыграть с чистого листа, он не шутил. У команды довольно мизерные шансы на плей-офф, но, учитывая, как «драконы» сыграли в Сочи, всё-таки есть возможность на хромой кобыле влезть в восьмёрку лучших. Безусловно, все следят за раскладом в Западной конференции, и там не всё так просто, как на Востоке.

Сейчас рано говорить о том, что канадский специалист что-то сильно поменял в игре китайской команды, однако есть ряд событий, которые могут немного вернуть ребят в чувство и дать надежду менеджерам «драконов». Во-первых, «Шанхайские Драконы» очень выгодно избавились от Райана Спунера, который только калечил игру команды, а во-вторых, подписали нового вратаря после того, как стало известно травме Патрика Рыбара. Кстати говоря, много шума наделали комментарии Дмитрия Квартальнова о подписании Спунера в минское «Динамо», он негативно отозвался о таком приобретении, спровоцировав резкий ответ генерального менеджера клуба.

Если со Спунером в «Шанхайских Драконах» возились долго, давали ему игровое время, какое-то доверие и, видимо, ожидали, что он заиграет, то вратаря «драконы» подписали очень быстро. Дмитрий Шикин долго оставался без работы после того, как «Витязь» закончил своё пребывание в КХЛ, но неудивительно, что именно Игорь Варицкий вспомнил о голкипере в трудный час. О Шикине нельзя сказать что-то плохое или хорошее, единственное, что будет точным – у него золотой возраст для вратаря и очень хороший опыт за плечами, который он набрал за долгое время игры в лиге. Самое главное для него сейчас — успеть войти в ритм и попробовать не просто заменить Андрея Тихомирова и Андрея Кареева, которые не привыкли действовать стабильно, а реально стать первым номером. Неизвестно, когда Дмитрий сможет выйти на лёд, быть может, это случится в каком-то из двух матчей с «Сочи». Шикин из тех хоккеистов, которые знают, как вливаться в игру, да и голкиперы сами по себе – одиночки, им нужно меньше времени на адаптацию, чем полевым.

Если регулярно бывать на «СКА Арене» и наблюдать за шоу, которое устраивает клуб, то можно понять, насколько всё может поменяться при Митче Лаве. Вся новогодняя домашняя серия была посвящена бывшему главному тренеру Жерару Галлану и Майку Келли, было выпущено очень много роликов: и рекламных, и смешных, иногда даже с самоиронией, а теперь клуб будто перелистывает страницу и готовит публику к чему-то новому. Тактика делать всё красиво и эстетично хорошо работает в шанхайском клубе, ведь для пресс-конференции Лава был выбран новый партнёр-союзник в виде Дома Книги в Санкт-Петербурге, прошла яркая беседа с журналистами, а уже вечером того же дня весь клуб, включая верхи и низы, смотрел вживую игру в Нижнем Новгороде. Можно много говорить о том, что город на Неве всё-таки занят хоккейным СКА и футбольным «Зенитом», тем более что болельщиков у них, разумеется, намного больше, но красивее ведут небольшую интригующую войну за зрителя именно «драконы». Красивые акции, смешные шутки, яркие новости публика любит, и каждая игра на «СКА Арене» похожа на концерт. Если команда не выигрывает, то клуб пичкает зрителей дорогим дофамином в виде развлечений.

Торопить события и говорить, что Митч Лав что-то внёс от себя в последней игре с «Сочи», сейчас нельзя, потому что ребята играют нестабильно. Причём их нестабильность выражается даже в том, что две шайбы смог забросить ранее травмированный Трой Джозефс, не являвшийся при Галлане каким-то бомбардиром. Возможно, дух, который несёт Митч, передался парням, и получилось наконец-то сыграться, ведь канадец упрямо твердил на собраниях, что ему нужно, чтобы команда стала наконец-то командой, а не просто играющими в хоккей личностями, которым плевать на конечный результат.

«Шанхайские Драконы» Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

С приездом нового тренера выдохнул Майк Келли, который не любил ходить на пресс-конференции и отвечать на вопросы журналистов. Всем понятно, что он очень высококлассный специалист, но быть лицом клуба Келли не желает, о чём не стесняется говорить, так что серию поражений он пережил с тяжёлым сердцем. Каждый должен быть на своём месте, и Келли как раз тот тип тренера, который находится в тени и подносит главному идеологические снаряды. Если Майк выдержит до конца этот сезон, то сможет стать очень неплохим напарником для Митча Лава, хотя, учитывая его привязанность к родне и тому же Галлану, боюсь, «драконы» могут скоро с ним попрощаться.

Если рассуждать на тему тренерства, нельзя не выделить Илью Каблукова. То, как он даёт интервью, переживает за свою команду сейчас, а также позволяет себе сцепиться словами со старожилами бывшего «Куньлуня», а сейчас «Шанхайских Драконов», говорит о том, что его, возможно, скоро ждёт очень перспективная карьера тренера. Каблуков сейчас находится в очень интересном положении, особенно если видеть, как он со стороны общается с товарищами на лавке и с журналистами в раздевалке. Когда у клуба всё плохо, Илья очень спокоен, а не прячет, как страус, голову в песок — отвечает конкретно на поставленные вопросы и не тушуется. На данный момент он и вправду умная голова и быстрые ноги в китайском клубе.

Илья Каблуков Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Если в минском «Динамо» уже всем ясно и понятно, кто покупает и одобряет новых игроков, то в «Шанхайских Драконах» это тайна за семью печатями, потому что некоторые быстрые расставания, как, например, с играющим сейчас в «Сочи» Максом Эллисом, были весьма странными. В своё время Галлан всегда говорил на пресс-конференциях, что все решения по кадрам не его, а менеджеров, но если покупку Каблукова и Рассказова можно приписать тому же Варицкому, то другие трансферы вызывают вопросы, и хочется посмотреть, как всё будет идти при Митче Лаве. С канадскими специалистами не получишь такие яркие комментарии, как с Андреем Разиным, Игорем Гришиным или Квартальновым, но Лав дал понять, что в целом на вопросы он собирается отвечать, а не смеяться и улыбаться, как Жерар Галлан, если они будут неудобными.

У «драконов» впереди довольно муторный сериал с ХК «Сочи», одна из его серий уже принесла китайцам два очка, а что будет в следующих двух играх, пока очень сложно предположить. У болельщиков большие надежды именно на то, что два матча пройдут на «СКА Арене», то есть они встретят своих хоккеистов как родных, а соперника после перелёта с юга ждут холода и питерский артхаус. Ещё примечательно, что одну игру с «Сочи» перенесли на 30 января, и между матчами вообще не будет никакой паузы. На данный момент шансов остаться незамеченными нет ни у кого, кто находится в системе «драконов»: новый тренер имеет хорошую возможность окунуть команду в оазис после долгой засухи, менеджеры — не трястись над тем, сколько тонн денег было потрачено на всё это красивое безобразие, а игроки — задать себе цену. И дело даже не в том, чтобы набить себе в будущем карманы, а чтобы попробовать доказать самим себе, что они в первую очередь игроки не какой-то флорбольной команды, а коньки надевают, потому что умеют играть в настоящий хоккей.

Удивительный факт, но сейчас в команде с негативной стороны выделяется только Калинюк, остальные игроки находятся в достаточно хорошей для КХЛ физической форме, и тренерскому штабу нужно собрать все силы в кулак, чтобы из минуса сделать плюс. Самое страшное в хоккее, когда нельзя придраться к кому-то одному и сказать, что он виноват. У «Шанхайских Драконов» многие хоккеисты не используют все свои сильные стороны и навыки.

У Кевина Лабанка, например, нет нормально подобранного ассистента, потому что он как игрок творческий иногда так перебарщивает технически, что не только товарищи по команде его не понимают, но и он сам себя путает. Другой интересный персонаж в команде – Остин Вагнер, у которого ноги быстрее головы, и, когда он подлетает к воротам, из-за набранной скорости уже нет места для манёвра клюшкой. Рендулич и Попугаев просто как в Калифорнии сидят и ждут волны, которая бы их захватила. Они либо прут как танки и постоянно набирают очки, либо их обороты падают, и они катят на нейтральной скорости.

Вишенка на торте — Адам Кленденинг. Очень сложно представить его отсутствие в этой команде, потому что как защитник он очень хорош, пока не словит небольшое помутнение. Все журналисты и игроки знают, какие реакции и эмоции выдаёт Адам, когда его всё раздражает, и в таком раздражении он очень устаёт – именно моральная усталость на льду бывает заметна. Сейчас команда напоминает красивую одноразовую пластиковую тарелку, которая очень удобна в использовании, потому что ей можно воспользоваться и выкинуть, а Митчу Лаву нужно слепить канадский фарфор. Все кусочки пазла у него на руках, ведь собрать эту команду ещё возможно, единственное, что дороже денег – это только время. Собирать команду нужно мгновенно, и, судя по ближайшей пресс-конференции, в которой примет участие не только Митч Лав, но и Варицкий, «драконы» не хотят сдаваться и сделают всё что можно и что нельзя, для того чтобы напомнить, что этот клуб не так уж давно шёл первым в Западной конференции.

Из небольших неурядиц в игре с «Сочи» была устранена пока лишь первая, но жирная проблема «драконов» — играть больше чем один период. Другие команды уже хорошо знали: хочешь взять очки у «Шанхайских Драконов» – дай им выдохнуться в первые 20 минут, а потом добивай как хочешь. «Драконы» обладают маленьким, но хорошим скиллом – это игра в меньшинстве – и отвратительной реализацией большинства. Его просто нет. Работы – вагон и маленькая тележка, однако для соскучившегося по ней Митча Лава это должно быть в кайф. По разговорам он такой же по-хорошему злой, как Боб Хартли. Нам же остаётся только следить за китайским триллером на индийский манер с песнями и танцами на «СКА Арене».