Панарину нужно перейти к Овечкину в «Вашингтон». Это был бы идеальный обмен для всех

Интерес к Артемию Панарину в НХЛ продолжает стремительно расти. Сначала среди главных претендентов на 34-летнего нападающего назывались «Вашингтон» и «Колорадо». Теперь, как отметил известный инсайдер Эллиотт Фридман, в Хлебушке заинтересован «Анахайм». А ещё — «Лос-Анджелес». «Столичные» же могут рассмотреть возможность перехода Панарина, если тот продлит контракт.

Чуть позже издание San Jose Hockey Now сообщило, что в гонку за Артемия включился ещё и «Сан-Хосе».

И теперь, судя по всему, Панарин точно не останется в «Рейнджерс». Нападающий не попал в состав команды на матч с «Айлендерс», и, как отметил всё тот же Фридман, он не будет выступать за «синерубашечников» до начала олимпийской паузы (до 4 февраля), если до этого времени ничего не поменяется. Видимо, хотят поберечь свой самый ценный актив.

Сам же Артемий, как сообщают в Северной Америке, готов рассмотреть обмен лишь при условии согласования продления контракта с новым клубом.

Так что сейчас настало время выбирать новую команду. И на самом деле обмен Артемия в «Кэпиталз» сейчас выглядит едва ли не идеальным вариантом для каждой из сторон.

Прямо сейчас «Вашингтон» критически нуждается в усилении нападения, а креативный Хлебушек может как создавать, так и забивать. «Столичные» отстали от зоны плей-офф уже на восемь очков, поэтому тянуть больше некуда. Необходимо идти на решительные меры, если клуб хочет в этом сезоне побороться за что-то — хотя бы за попадание в топ-8 конференции. Если этот чемпионат станет последним для Александра Овечкина, то фронт-офис наверняка сделает максимум, чтобы устроить своему капитану классный «последний танец».

Известный инсайдер Дэвид Паньотта подтверждает, что идея с Артемием нравится функционерам команды: «Знаю, что некоторые говорят об Артемии Панарине из-за Овечкина. Но я думаю, что вопрос больше в долгосрочном планировании, в парнях, которые готовы подписаться на длительный срок. Мне кажется, это скорее предпочтение [Криса] Патрика и [Брайана] Маклеллана».

Помимо этого, Панарин может воскресить умирающее большинство «столичных». «Кэпиталз» опустились на 26-е место в НХЛ по реализации численного преимущества — всего 16,9%. Это непозволительно мало для команды, в составе которой есть лучший голеадор в истории лиги при игре в большинстве.

К слову о голеадоре. Овечкин и в 40 лет остаётся лучшим снайпером «Вашингтона», на его счету 22 гола — правда, столько же у Тома Уилсона. И хоть в нынешнем сезоне Восьмёрка действительно несколько подсдал, часть проблемы заключается и в том, что у команды большие проблемы в атаке. У лидера нет достойной поддержки, кого-то, кто смог бы разделить с ним тяжёлую ношу.

Александр Овечкин в «Вашингтоне» Фото: DARRYL DYCK/AP Photo/ТАСС

Так что Панарин может продлить снайперскую долговечность главной звезды «Кэпиталз». А вместе с тем клуб заполучит звезду, которая привлечёт ещё больше внимания к команде. Тем более что «Вашингтон» может позволить себе контракт Артемия. По нынешнему соглашению, которое было подписано в 2019-м году на общую сумму $ 81,5 млн и подходит к концу в этом сезоне, нападающий получает $ 11,64 млн в год.

Кроме того, этот переход стал бы хорошим ходом и на перспективу. Помимо Овечкина, в «Вашингтоне» сейчас нет звёзд. Если Восьмёрка завершит карьеру после этого сезона, Панарин может взять на себя роль лица франшизы. Конечно, боль от ухода главного хоккеиста в истории организации останется, но благодаря такому манёвру её удастся немного притупить. Всё-таки лучше, чтобы в команде была хотя бы одна звезда, чем чтобы их не было вовсе.

Помощь Артемия будет заметна и на льду. Даже в нынешней — откровенно неудачной — регулярке нападающий уже набрал 57 (19+38) очков в 52 матчах. Конечно, Хлебушку в начале следующего сезона стукнет уже 35, но на пару сезонов его ещё точно хватит. Этого времени «столичным» может хватить, чтобы завершить перестройку и с новыми силами двинуться в эру без Ови.

Плюсы видны и для самого Панарина. Артемий будет на ведущих ролях, получит достаточно времени на льду и возможность поиграть вместе с Овечкиным. Это очень соблазнительно.

Конечно, сейчас Артемий будет искать в первую очередь вариант, при котором может попасть в клуб-контендер. А в нынешнем сезоне у «Вашингтона» шансы на Кубок Стэнли крошечные — для начала надо хотя бы в плей-офф заскочить. Однако если «столичные» всё-таки не выйдут в плей-офф, Панарин всё равно может извлечь из этого выгоду — например, выбить очень приятный последний контракт в НХЛ в команде, которая может предложить ему приятные условия. А судя по тому, что форвард хочет подписаться сразу, вопрос условий для него не менее важен, чем борьба за Кубок.

Остаётся только несколько вопросов.

Захочет ли Хлебушек поменять тонущих «Рейнджерс» на «Кэпиталз», которые также могут не выйти в плей-офф? Сумеют ли «столичные» предложить что-нибудь внушительное клубу из Нью-Йорка за его главный лот?

Что касается первого, как мы выяснили ранее, у Артемия есть основания перейти именно в «Вашингтон».

Теперь о втором вопросе. С одной стороны, у Панарина действует пункт о запрете на перемещение. «Рейнджеры» не сумеют обменять нападающего, если он не даст своё согласие. Так что в крайнем случае именно Артемий, как говорится, определяет реальность. Он может даже выкрутить руки руководству «синерубашечников», согласившись на обмен только в «Вашингтон». «Столичные» же способны предложить драфт-пики (в том числе в первом раунде) и несколько проспектов — в принципе, достойная плата.

С другой стороны, в таком случае сами «Рейнджерс» могут пойти на принцип и оставить Панарина у себя до конца контракта, если не получат взамен достойных активов. При таких раскладах вряд ли кто-то останется доволен — но бизнес есть бизнес. Тем не менее слабо верится, что «синерубашечники» будут так сильно настаивать на своём. Если бы там не считали, что останутся довольными хоть какой-то компенсацией, то вряд ли бы так открыто заявляли о предстоящих изменениях в команде и о том, что не будут продлевать контракт с Артемием, оставляя его в запасе.

В общем, будет интересно посмотреть, чем в итоге эта сага закончится. Но увидеть Панарина вместе с Овечкиным было бы мечтой, не так ли?