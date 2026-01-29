Топ-матчи пятницы: «Спартак» — СКА, Овечкин и Малкин в НХЛ, футбол, НБА и Australian Open

За чем следить 30 января: Примера, Лига 1 и Криштиану Роналду в Про-Лиге, полуфинал Джокович — Синнер и «Бруклин» Дёмина против «Денвера»!

🏒 3:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Чикаго Блэкхоукс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 30 января 2026, пятница. 03:00 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Чикаго Блэкхоукс Чикаго Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Питтсбург» оторваться от преследователей?

«Пингвинз» всё дальше уходят от конкурентов по Восточной конференции. Команда Евгения Малкина уже забралась на седьмое место и оторвалась от идущей восьмой «Флориды» на четыре очка. «Питтсбург» в этом сезоне не намерен вновь пропускать плей-офф, однако очки нужны и «Чикаго», который отстал от топ-8 уже на шесть очков.

🏒 3:30: «Детройт Ред Уингз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 30 января 2026, пятница. 03:30 МСК Детройт Ред Уингз Детройт Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сумеет ли «Вашингтон» выйти из кризиса?

«Столичные» потерпели пять поражений в последних шести встречах и опустились на 14-е место в конференции. От зоны плей-офф их отделяют уже шесть очков! И хоть Александр Овечкин продолжает забивать – на его счету уже 22 гола в 54 матчах – команде это не всегда помогает. А теперь ещё и придётся сыграть с третьим клубом Востока. «Детройт» на ходу, так что очки так просто не отдаст.

🏀 5:00: «Денвер Наггетс» — «Бруклин Нетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 30 января 2026, пятница. 05:00 МСК Денвер Наггетс Денвер Не начался Бруклин Нетс Нью-Йорк Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: смогут ли «Бруклин» и Егор Дёмин прервать серию поражений?

«Бруклин Нетс» потерпел шестое поражение подряд в матче с «Финикс Санз», но на этот раз команда выглядела конкурентоспособно, в отличие от предыдущих провалов. Российский защитник Егор Дёмин также порадовал хорошей игрой. «Денвер Наггетс», в свою очередь, продолжает держаться на третьей строчке на Западе, проводя удивительно качественный отрезок в отсутствие своего лидера Николы Йокича. Хоть «Бруклин» и нацелен на танкинг, такую серию поражений не хочется продолжать. Увидим ли мы равную борьбу?

🏀 5:30: «Миннесота Тимбервулвз» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

Интрига: кто выйдет вперёд в очной серии этого сезона?

«Миннесота Тимбервулвз» удерживает позицию в топ-6, но борьба за прямое попадание в плей-офф продолжается, каждый матч на счету. Тогда как «Оклахома-Сити Тандер» уже, скорее всего, точно не опустится ниже первого места, да и рекорд всех времён по победам уже команде недоступен. Обе команды по одному разу переигрывали друг друга в этом сезоне. «Оклахома» – фаворит, но «Миннесоте» эта победа важнее, так что, скорее всего, нас ждёт напряжённая игра до самого конца.

🎾 11:30*: Новак Джокович (Сербия, 4) — Янник Синнер (Италия, 2), Australian Open, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: прервёт ли Джокович победную серию Синнера на АО?

Янник Синнер в последние годы непобедим на Australian Open. Он стал чемпионом в 2024-м и 2025-м, а с учётом нынешнего турнира выиграл уже 19 матчей подряд. Соперником итальянца будет звёздный Новак Джокович, который не взял ни сета в четвёртом круге (соперник Меншик снялся до встречи) и в 1/4 финала (соперник Музетти при счёте 2:0 в свою пользу снялся из-за травмы). Янник и Новак ранее в официальных матчах играли 10 раз. Поначалу серб вёл в личных встречах 4-1, но последние пять поединков остались за итальянцем. В частности, в полуфиналах «Ролан Гаррос» — 2025 и Уимблдона-2025. Победитель нового матча сразится за титул АО-2026 с кем-то из пары Карлос Алькарас — Александр Зверев.

🏒 19:30: «Динамо» Москва — «Северсталь», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 января 2026, пятница. 19:30 МСК Динамо М Москва Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: вернётся ли «Северсталь» на первое место Запада?

Череповчане продолжают проводить сезон жизни. Команда оторвалась от минского «Динамо», оставаясь главным конкурентом «Локомотива» на Западе. От железнодорожников их отделяет всего одно очко. А сыграть предстоит с московским «Динамо». Сейчас команда Вячеслава Козлова в серьёзном кризисе, так что «Северсталь» может воспользоваться хорошим шансом.

🏒 19:30: «Спартак» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 января 2026, пятница. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: удастся ли СКА прервать кошмарную серию?

Санкт-петербургскую команду продолжает штормить. Армейцы потерпели пять поражений подряд и опустились на восьмое место в конференции. «Шанхайские Драконы», идущие девятыми, конечно, не дышат в спину – разрыв составляет восемь очков, однако, если всё продолжится в таком духе, СКА может подпустить соседей слишком близко. Теперь надо брать очки в каждом матче – даже со «Спартаком», который неплохо усилился перед дедлайном.

⚽️ 🎦 20:30: «Аль-Холуд» — «Аль-Наср», Про-Лига, 19-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: ждёт голов Криштиану?

У Криштиану Роналду уже 960 голов за карьеру. Заветная тысяча крайне близка, и в матче с «Аль-Холудом» есть неплохой шанс к ней приблизиться. За последние полтора года «Аль-Наср» нанёс этой команде восемь пробоин в трёх встречах (3:3, 3:1, 2:0), из них на счету Криша – только одна. Самое время исправляться, поскольку, во-первых, нужно ликвидировать пятиочковое отставание от «Аль-Хиляля» в чемпионской гонке, во-вторых, лично Роналду – обгонять Айвана Тони и становиться лучшим бомбардиром саудовской лиги: у англичанина 18 голов против 16 у Криштиану.

⚽️ 🎦 22:45: «Ланс» — «Гавр», Лига 1, 20-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: «Лансу» нужно возвращать лидерство

Совсем недавно именно «Ланс» шёл первым в Лиге 1, заставляя зрителей хотя бы немного сомневаться в бескомпромиссности «ПСЖ». Но дальше у лидеров случился неудачный выезд к «Марселю» (1:3), и парижане вновь запрыгнули на вершину. В 20-м туре «Ланс» играет раньше, поэтому можно хотя бы временно вновь почувствовать себя лучшим во Франции. С одной стороны, у «Гавра» всего одна победа за девять последних матчей чемпионата. С другой – пять ничьих на этом же отрезке показывают его неуступчивость. Просто фаворитам не будет.

⚽️ 23:00: «Эспаньол» — «Алавес», Примера, 22-й тур

Интрига: каталонцы пытаются держаться в еврокубковой зоне

В позапрошлом сезоне «Эспаньол» выступал в Сегунде, в прошлом – занял 14-е место в Ла Лиге. В нынешнем же он претендует на попадание в еврокубки и держится пятым! Правда, последние результаты команды удручают. Ладно, проиграть «Барселоне» в дерби совсем не зазорно (0:2). Но ведь уступили ещё и «Валенсии» (2:3) с «Жироной» (0:2). Плюс была ничья с «Леванте» (1:1). «Алавес» усугубит спад соперника? 2:1 с «Бетисом» показывают – парни Эдуардо Коудета способны удивлять.