Капитан «Авангарда» или плеяда вратарей? 15 лучших игроков месяца в КХЛ

«Чемпионат» совместно с «Кинопоиском», который показывает абсолютно все матчи КХЛ, предлагает читателям выбрать, кто из хоккеистов лиги, блеснувших в этом месяце регулярного сезона КХЛ, понравился больше всего. В рейтинге рассматривается период с 30 декабря по 28 января.
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Дамир Шарипзянов
Капитан «Авангарда» в этом году сияет как никогда – в девяти матчах календарного 2026-го Шарипзянов набрал 16 (!!!) очков! Защитник «ястребов» не уходил без результативных действий ни в одной из этих игр и оформил 8+8. На счету Дамира – хет-трик в ворота «Трактора», дубль и результативный пас во встрече с «Салаватом», ассист и победный гол в матче с «Ак Барсом». Достижений хватает на любой вкус – выбирайте любое. Или берите все сразу.
Никита Серебряков
Один из лучших голкиперов КХЛ последних лет подтверждает свой высочайший уровень и в нынешнем сезоне. За последний месяц он вряд ли может занести себе в актив только матч с «Барысом» 30 декабря, однако в новом году Никита очень хорош – пусть в общем да семь игр у него нет шат-аутов, но общие показатели 93,7% отражённых бросков и коэффициент надёжности 1,73 остаются одними из лучших в лиге на этом отрезке.
Константин Окулов
Один из лидеров гонки бомбардиров КХЛ матч за матчем доказывает, что его обмен был огромной ошибкой ЦСКА – за последние 10 игр Константин забросил три шайбы (две из них – в ворота родной «Сибири») и отдал восемь результативных передач. В спину Окулову как в клубе, так и в общей гонке дышит Дамир Шарипзянов, но пока нападающий сохраняет небольшое преимущество.
Денис Костин
Если бы не игра с «Северсталью», в которой он пропустил шесть голов за 40 минут, статистика Костина за последний месяц была бы близка к идеальной. Даже с учётом того неудачного дня у Дениса отличные показатели в последних 10 матчах – 94,3% отражённых бросков и коэффициент надёжности 2,1. И, конечно, три шат-аута – благодаря им общее количество «сухарей» Костина в этом сезоне достигло пяти, что позволяет ему делить первое место в лиге с Владиславом Подъяпольским, Заком Фукале и Александром Самойловым.
Вадим Шипачёв
В этом списке не могло не оказаться игрока, который в январе первым в истории КХЛ добрался до рубежа в 1000 результативных действий. Матч минского «Динамо» с «Адмиралом» навсегда войдёт в историю лиги, но Шипачёв набирал очки не только там – в его активе два гола и семь ассистов в последних 11 играх.
Шелдон Ремпал
Канадец вернулся в Уфу, чтобы править: с момента шестиматчевого отсутствия в декабре Ремпал провёл 11 игр и лишь в одной ушёл со льда без набранных очков – то была выездная встреча с минским «Динамо». В остальном Шелдон практически безупречен – его 5+11 на этом отрезке стали важным фактором успеха подопечных Виктора Козлова.
Егор Виноградов
Егор был выбран журналистами на предстоящий Матч звёзд КХЛ в Екатеринбурге и, определённо, не просто так. Оправданность такого решения СМИ молодой нападающий доказывает чуть ли не в каждом матче – в последних 12 играх он забросил семь шайб и отдал 10 результативных пасов. Вчерашняя игра с «Северсталью» стала пятой подряд, в которой Виноградов набрал очки – и эта серия ещё может продлиться.
Руслан Абросимов
Один из лучших снайперов КХЛ и новый лидер череповчан не сбавляет обороты – с конца декабря Руслан провёл 11 матчей, в которых забросил пять шайб и совершил девять результативных передач. Во многом благодаря ему на «Северсталь» никак не повлияла потеря Кирилла Пилипенко – Абросимов взял на себя роль голеадора и лидера команды.
Ярослав Озолин
Долгое время главным вратарём «Нефтехимика» считался Филипп Долганов, но выяснилось, что и за его спиной есть ещё одна стена. Озолин провёл просто невероятный месяц – девять матчей (все подряд), 96,1% отражённых бросков, коэффициент надёжности 1,1, два шат-аута и один клубный рекорд по продолжительности «сухой» серии.
Сэм Энас
Американский нападающий, на днях официально продливший контракт с минским «Динамо», продолжает свой лучший сезон с момента переезда в КХЛ. Лидер «зубров» упрочил своё преимущество в гонке бомбардиров – несмотря на всего один гол, Энас оформил сразу 14 ассистов за 10 матчей и вплотную подобрался к отметке 60 очков.
Адам Лишка
Капитан «Северстали» после вызова в сборную Словакии на Олимпиаду играет выше всяких похвал – в 11 последних матчах Адам забросил девять шайб, включая хет-трик в игре с конкурентами из минского «Динамо», и отдал четыре голевые передачи. Личный результат прошлого сезона Лишка уже преодолел, а до общего рекорда ему осталось набрать семь очков.
Евгений Аликин
Если не считать неудачного матча в конце декабря с «Ладой», где он пропустил два гола с четырёх бросков и был заменён уже через восемь с половиной минут, Аликин был великолепен – в январе он провёл семь встреч, в которых отразил 95,8% бросков при коэффициенте надёжности 1,3 и оформил один «сухарь». Выбор первого номера – приятная головная боль для Николая Заварухина.
Сергей Толчинский
Ренессанс Толчинского, похоже, произошёл – в январе нападающий, которому 3 февраля исполнится 31 год, провёл 10 матчей и набрал 14 очков. Шесть голов и восемь ассистов – почти половина от общего количества его результативных действий в этом сезоне. А ведь Сергей ещё и в меньшинстве играет – в таком амплуа его не видели со времён дебютного сезона в КХЛ.
Дмитрий Гамзин
Молодой голкипер ЦСКА вырвался на первое место в лиге как по проценту отражённых бросков, так и по коэффициенту надёжности. И январские матчи провёл на том же высоком уровне – 94,3% ОБ, 1.6 КН и один «сухарь» в шести играх за последний месяц. Здесь работает и система Игоря Никитина, но заслуг Гамзина это умалять не должно – он уверенно забрал себе статус первого номера команды.
Райли Савчук
В январе «Лада» впервые в сезоне одержала три победы подряд, и роль Савчука в этом переоценить довольно сложно – в его активе победный гол в ворота «Сочи», ассисты на оба гола в игре с «Барысом» и передача в матче с «Динамо». Всего на счету 26-летнего канадца 13 (6+7) очков за последние 12 встреч – даже странно, что ни один из претендентов на попадание в плей-офф не выменял Савчука у тольяттинцев.