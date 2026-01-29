«Авангард» засушил «Трактор», «Амур» прервал жуткую серию. Итоги дня в КХЛ

29 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре матча. Коротко подводим итоги каждой игры.

Голами в составе «Амура» отметились Алекс Гальченюк, Никита Евсеев, Артём Шварёв, Алекс Бродхёрст и Евгений Свечников. Голы за «Автомобилист» забили Джесси Блэкер и Александр Шаров. «Амур» взял реванш за поражение от «Автомобилиста» в прошлой встрече в Екатеринбурге со счётом 2:4. «Амур» прервал свою девятиматчевую серию поражений.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

В составе «Сибири» голы забили Алексей Яковлев, Фёдор Гордеев, Семён Кошелев, Энди Андреофф. Единственную шайбу в составе белорусского клуба забросил защитник Даррен Диц.

Для новосибирского клуба данная победа стала четвёртой подряд и первой – над «Динамо» в текущем сезоне КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

На 15-й минуте третьего периода Майкл Маклауд с передач Дамира Шарипзянова и Эндрю Потуральски забросил единственную шайбу во встрече. Для омского клуба данная победа стала шестой подряд и четвёртой – над «Трактором» в текущем сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

На седьмой минуте первого периода Илья Сушко открыл счёт во встрече. В начале второго периода Павел Дедунов удвоил преимущество гостей. На 17-й минуте периода Ник Меркли забросил шайбу в составе «Шанхайских Драконов». После сегодняшней победы ХК «Сочи» прервал серию поражений из четырёх матчей.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 30 января

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 января 2026, пятница. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 января 2026, пятница. 19:30 МСК Шанхайские Драконы Шанхай Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 января 2026, пятница. 19:30 МСК Динамо М Москва Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2