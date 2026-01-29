Скидки
Результаты матчей КХЛ 29 января, обзоры, видео голов, турнирная таблица, расписание игр КХЛ 30 января

«Авангард» засушил «Трактор», «Амур» прервал жуткую серию. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ 29 января
Комментарии
«Сибирь» разобралась с минским «Динамо», «Сочи» обыграл «Шанхай».

29 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре матча. Коротко подводим итоги каждой игры.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2026, четверг. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
5 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Гальченюк (Лихачёв, Ли) – 24:39 (5x5)     1:1 Блэкер (Бусыгин, Горбунов) – 27:50 (5x4)     2:1 Евсеев (Петьков, Гальченюк) – 36:04 (5x5)     3:1 Шварёв (Лихачёв, Евсеев) – 43:03 (5x4)     4:1 Бродхёрст (Кузьмин, Дыбленко) – 44:12 (5x5)     5:1 Свечников (Бродхёрст, Балдаев) – 52:13 (5x5)     5:2 Шаров (Спронг, Да Коста) – 59:33 (6x4)    

Голами в составе «Амура» отметились Алекс Гальченюк, Никита Евсеев, Артём Шварёв, Алекс Бродхёрст и Евгений Свечников. Голы за «Автомобилист» забили Джесси Блэкер и Александр Шаров. «Амур» взял реванш за поражение от «Автомобилиста» в прошлой встрече в Екатеринбурге со счётом 2:4. «Амур» прервал свою девятиматчевую серию поражений.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2026, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Яковлев (Ахияров, Климович) – 07:59 (5x5)     2:0 Гордеев (Широков, Приски) – 25:47 (5x5)     3:0 Кошелев (Неколенко, Лещенко) – 36:02 (5x5)     4:0 Андреофф (Косолапов, Бек) – 43:29 (5x4)     4:1 Диц (Шипачёв, Липский) – 54:24 (5x4)    

В составе «Сибири» голы забили Алексей Яковлев, Фёдор Гордеев, Семён Кошелев, Энди Андреофф. Единственную шайбу в составе белорусского клуба забросил защитник Даррен Диц.

Для новосибирского клуба данная победа стала четвёртой подряд и первой – над «Динамо» в текущем сезоне КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 0
Трактор
Челябинск
1:0 Маклауд (Шарипзянов, Потуральски) – 54:35 (5x5)    

На 15-й минуте третьего периода Майкл Маклауд с передач Дамира Шарипзянова и Эндрю Потуральски забросил единственную шайбу во встрече. Для омского клуба данная победа стала шестой подряд и четвёртой – над «Трактором» в текущем сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2026, четверг. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
1 : 2
ХК Сочи
Сочи
0:1 Сушко (Хафизов, Попов) – 06:03 (5x5)     0:2 Дедунов (Хафизов, Волков) – 21:53 (5x5)     1:2 Меркли (Калинюк, Саттер) – 36:02 (5x5)    

На седьмой минуте первого периода Илья Сушко открыл счёт во встрече. В начале второго периода Павел Дедунов удвоил преимущество гостей. На 17-й минуте периода Ник Меркли забросил шайбу в составе «Шанхайских Драконов». После сегодняшней победы ХК «Сочи» прервал серию поражений из четырёх матчей.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 30 января

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2026, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Лада
Тольятти
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2026, пятница. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2026, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Северсталь
Череповец
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2026, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
