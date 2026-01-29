«Авангард» засушил «Трактор», «Амур» прервал жуткую серию. Итоги дня в КХЛ

29 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре матча. Коротко подводим итоги каждой игры.
Голами в составе «Амура» отметились Алекс Гальченюк, Никита Евсеев, Артём Шварёв, Алекс Бродхёрст и Евгений Свечников. Голы за «Автомобилист» забили Джесси Блэкер и Александр Шаров. «Амур» взял реванш за поражение от «Автомобилиста» в прошлой встрече в Екатеринбурге со счётом 2:4. «Амур» прервал свою девятиматчевую серию поражений.
В составе «Сибири» голы забили Алексей Яковлев, Фёдор Гордеев, Семён Кошелев, Энди Андреофф. Единственную шайбу в составе белорусского клуба забросил защитник Даррен Диц.
Для новосибирского клуба данная победа стала четвёртой подряд и первой – над «Динамо» в текущем сезоне КХЛ.
На 15-й минуте третьего периода Майкл Маклауд с передач Дамира Шарипзянова и Эндрю Потуральски забросил единственную шайбу во встрече. Для омского клуба данная победа стала шестой подряд и четвёртой – над «Трактором» в текущем сезоне.
На седьмой минуте первого периода Илья Сушко открыл счёт во встрече. В начале второго периода Павел Дедунов удвоил преимущество гостей. На 17-й минуте периода Ник Меркли забросил шайбу в составе «Шанхайских Драконов». После сегодняшней победы ХК «Сочи» прервал серию поражений из четырёх матчей.
Матчи 30 января
