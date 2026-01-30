«Тигры в клетке не сидят: мы будем идти вперёд». Интервью с новичком «Амура»

В 2022-м Иван Воробьёв переходил в «Торпедо» из «Югры» и вполне мог стать одним из заметных игроков новой молодой команды, которую собирали в Нижнем. Однако в видение Игоря Ларионова Воробьёв не вписался и свою кахаэловскую карьеру запустил уже в «Витязе» спустя полтора года. Подмосковный клуб традиционно вели за собой иностранцы, но 22-летний Воробьёв набрал 26 очков и стал четвёртым бомбардиром команды. Однако «Витязь» летом прекратил существование.

Летом ходили слухи, что задрафтованный «Сент-Луисом» форвард может продолжить карьеру в системе «Блюз», однако права на Воробьёва выкупил «Спартак». В разветвлённой красно-белой системе игрок в основном выступал за «Химик», но недавно перешёл в «Амур», где снова может оказаться на ведущих ролях. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Воробьёв вспомнил детство в ХМАО, сухпайки в поездках в ВХЛ и рассказал, что в лагере развития «Сент-Луиса» дозволялось только ему.

«В питерском «Ледовом» всегда забиваю»

— Как вообще узнал об обмене в «Амур»?

— Всё спонтанно получилось. Позвонил с утра агент, разбудил, сказал, что еду в Хабаровск, нужно собирать вещи. Новость ошарашила, потому что это был конец дедлайна, времени оставалось не так много. Я был приятно удивлён, скажем так.

— Завирусилась цитата «Тигры в клетке не сидят» из «сториз». Что за реакция у тебя была в этот момент?

— Очень хотелось играть. Наверное, последние месяцев шесть-семь морально дались мне очень тяжело. Благодарен «Спартаку» за пройденный этап жизни, он мне был нужен. Повторюсь, тяжёлое время для меня было в моральном плане: то был в первой команде, то спускался в ВХЛ. Всё никак не мог получить шанс, хороший шанс в основе, и я очень рад, что в итоге такой шанс у меня появился в этом сезоне. Надеюсь, здесь я буду более полезен.

Иван Воробьёв Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Не хочется сказать что-то в обиду «Спартаку» — это великий клуб, многие мечтают туда попасть и играть за эту эмблему, хотел бы сказать спасибо за этот опыт, его нужно пройти. Но сейчас у меня новый этап карьеры в Хабаровске, и я очень рад здесь оказаться. Тигры в клетке не сидят — это значит, что мы будем идти вперёд, не будем отсиживаться. Амурские тигры — это хищники, так что мы будем идти в атаку, в нападение.

— Какие уроки дало то, что в «Спартаке» очень высокая конкуренция, слегка переполненная система?

— Да, там собраны хорошие ребята, все мастеровитые, не хочется никого обделять. Если собрать их всех в одну систему, то можно сформировать шесть-семь звеньев очень сильных парней — и молодых ребят, и мастеровитых игроков.

Наверное, по своей игре не скажу, что меня как-то это волновало. Я знаю, какой путь прошёл, и думаю, что прошлый сезон это показал. Но жалко, что не представилась хорошая возможность проявить себя.

— Был один гол в этом сезоне за основу, но очень яркий — победный в ворота СКА в концовке гостевого матча. Вспомни этот момент.

— Да, меня как раз подняли в «Спартак», начал давать результат, хочу поблагодарить «Химик» за игровую практику. Что касается игры: у СКА хороший стадион, мне всегда нравилось играть в «Ледовом», получается всегда там забивать. Помню, что меня поставили на матч со СКА, я даже звонил друзьям и говорил, что это моя арена, я чувствую, что сегодня забью.

Эмоции от гола… Были последние минуты, и партнёр вкидывал в зону, получилось сыграть на принятии. Дальше уже поговорка есть такая — «Глаза боятся, а руки делают» – всё получилось на автомате. Очень рад, что забил и принёс пользу команде, тем более в дерби двух принципиальных соперников, двух грандов, помог победить в таком матче.

«В «Витязе» до последнего не сообщали, что команда закроется»

— Вернёмся в прошлое лето. Как вообще команда узнала, что «Витязь» прекращает существование?

— Из «Витязя» толком ни с кем никто не связывался. К нам никто не выходил из руководства на связь, чтобы рассказать, что клуб прекращает своё существование. Были разговоры, что клуб могут закрыть, но были и разговоры, что всё будет нормально. Нам предлагали контракты, с нами разговаривал генменеджер. Однако получилось так, как получилось.

На самом деле, очень жаль, ведь болельщики «Витязя» прошли тернистый путь. Всё время переезжали: через всю Москву из Подольска ездили в Балашиху, и в Балашихе очень любили хоккей. Грустно, что такие подмосковные клубы закрыли, как «Витязь», что «Куньлунь» переехал в Санкт-Петербург. Я думаю, что в таких подмосковных городах всегда было круто, приятно прийти детишкам посмотреть на звёзд. Это давало мальчишкам повод: можно расти, добиваться высоких целей.

— Что-то на такой исход по ходу сезона намекало или это всё стало неожиданностью?

— Да, это было неожиданностью. Как сейчас помню, никто до последнего ничего не сообщал, никто не звонил. Были только разговоры, что, скорее всего, закроют из-за долгов. Наверное, до последнего никто так и не знал — будет существовать клуб или нет.

Так Иван отмечал голы в «Витязе» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— Сами из медиа фактически узнали об исходе?

— Мы, скажем так, были заложниками ситуации, тоже смотрели всё в медиа.

— «Витязь» старался ставить современный хоккей: с контролем, с пасом, с прессингом. Как вам игралось при Павле Десяткове?

— Хороший тренер, современный. Очень нравятся такие тренеры, которые могут передать старый опыт и сопоставить его с современным хоккеем. По составу у нас был очень хороший коллектив, много хороших, мастеровитых ребят, у которых было много разных предложений.

Единственное, что расстраивало – не было нужного результата. Всё время не хватало какого-то фарта, везения. Может быть, мы где-то не выкладывались до конца. Но всегда, я думаю, любой команде не давались легко матчи с «Витязем». Соперники понимали, что, даже если клуб идёт внизу турнирной таблицы, на льду команда не отбывает номер.

— Можешь сравнить стиль работы и тактику у Десяткова и Дмитрия Рябыкина, при котором заходил в КХЛ?

— Они скорее похожи по стилю — стараются играть ответственно, чтобы была дисциплина как в атаке, так и в зоне обороны. Наверное, у них был похожий стиль: все впереди и все сзади. Дмитрий Анатольевич тем более пришёл по ходу сезона, я думаю, ему тяжело было картинку изменить. Но при обоих тренерах всегда был энергозатратный и атакующий хоккей.

«Праворуких хоккеистов называют окаянными»

— Наверняка детство в Сургуте и ХМАО — это суровые зимы, непростые выезды. Каким оно запомнилось?

— Север, холод. Приехал в Хабаровск и вспомнил сразу свою молодость, но я северянин, закалённый парень, мне не так должно быть здесь холодно. Про Сургут я уже, наверное, не помню, это было до 11 лет. В Хантах я прожил свою одну из главных ступеней хоккеиста. У меня появилось очень много друзей, товарищей, знакомых, просто правильных людей.

Но мы все знаем, что «Югры» сейчас нет в КХЛ, и все понимали, что нужно доказывать, чтобы тебя заметили другие клубы. Нам немножечко тяжелее, наверное, было выбираться оттуда, потому что мы не находились в системе большого клуба. Однако мы в детстве тоже приходили на матчи «Югры», когда она играла в КХЛ, маленькими мальчишками мечтали попасть.

Хочется, чтобы таких клубов, как «Югра», «Лада», «Витязь», было побольше. Это даёт развитие российскому хоккею, много мальчишек развивается. Не все живут в Москве, в каких-то больших городах. В таких городах, как Ханты-Мансийск или Балашиха, это даёт рост обычным мальчишкам.

Иван Воробьёв в детстве Фото: МХК «Мамонты Югры»

— Школа «Югры» даёт иного хороших ребят, и она не только по региону работает, но и по соседним областям.

— В целом это хорошие детские школы. В Челябинске и в Ханты-Мансийске в моё время были собраны хорошие сильные тренеры — например, Олег Таубер или Руслан Стрекалов. Хочу отметить и Дмитрия Бурлуцкого, много ребят играет сейчас в «Мамонтах Югры».

Много было тренеров, которые не просто жили работой, а жили именно ребятами и пытались дать им то, что поможет в будущем. Это касалось не только хоккейных вещей: они передавали свой опыт, чтобы парни не только вырастали хорошими хоккеистами, но и были хорошими людьми в жизни. Тренеры становились как бы вторыми отцами, благодаря чему получался хороший результат.

— Правый хват даже в сборной сейчас редко встречается. Как выбрал его?

— Отец у меня тренер. Он как-то дал мне клюшку, деревяшку обычную, и спрашивает: «Как удобно?» Ну я и взял под правую. Нестандартный хват, да, и все называют нас «окаянными людьми». Многие праворукие ребята — это, скажем так, художники на льду, посмотрите на Гусева или Ткачёва. У людей с правым хватом как будто вообще нестандартное мышление — что на льду, что в жизни.

— Какой-то смысл в твоих игровых номерах заложен?

— Вообще, получилось так, что в детстве всегда играл под 88-м номером. Хороший номер, и получалось всегда под ним, где бы я ни был, всегда его брал. Когда пришёл в «Югру», этот номер был занят, и я подумал, что нужно взять 86-й — в честь региона, тем более недалеко от «восьмёрки». Когда переходил в «Торпедо», был 88-й занят, а я думаю: ну и под 86-м начало что-то получаться. Когда оказался в «Витязе», был опять занят 88-й, и думаю: раз 86-й свободен, надо брать, начало сразу получаться. В общем, на заметке оставил себе два номера: если какой-то будет занят — воспользуюсь другим.

«В ВХЛ очень сильно наелся сосисками в тесте»

— Ты немало поиграл в «вышке» до захода в КХЛ. Чем лига запомнится сильнее всего в плане быта?

— Не буду лукавить, наверное, это переезды. Логистика ВХЛ очень тяжёлая, очень муторная, много времени проводится в дороге. При этом ты можешь посмотреть мир, не только такие города, как Москва, Екатеринбург или Санкт-Петербург, а такие, как условный Воронеж. Сейчас появилось много команд, Кирово-Чепецк тот же, интересно посмотреть, как люди в других городах живут.

— Самый такой сложный выезд – наверное, всё-таки Норильск.

— Скажу, что мне приятно, что я туда съездил. Но одного раза достаточно, там своя жизнь, своя романтика. Приезжаешь, допустим, в сентябре поиграть в хоккей, у тебя в Москве осеннее настроение, там ни снега, ничего, идут дожди. А в Норильске тем временем детишки уже катаются на горках, на ледянках, это реально забавляло. Наверное, я получал небольшое удовольствие, глядя на это: нужно жить, радоваться жизни и каждому её моменту, несмотря на то, где ты находишься.

Иван Воробьёв в составе «Химика» из ВХЛ Фото: vhlru.ru

— Филипп Долганов в интервью говорил, что все вкусы доширака выучил за это время. Чем-то таким тоже приходилось перебиваться?

— Я был в хороших командах ВХЛ, та же «Югра» считается грандом лиги. Был в «Академии Михайлова», был в «Зауралье». В Кургане мы вообще обедали на заводе вместе с обычными рабочими людьми. Больше запомнились не поездки на автобусах, а вот этот «сухпаёк». Наелся очень сильно сэндвичами, сосисками в тесте, соками пакетированными. Скажем так, в этом есть своя романтика.

— Что за завод такой в Кургане, где вы питались?

— Это был завод «Курганстальмост», у нас там была своеобразная база, кушали там же на заводе. И я скажу, это давало больше мотивации в плане того, что ты понимал, что люди здесь такие же, как и ты. Было приятно поближе к обществу находиться, я такой же простой человек, только с другой профессией. Эти моменты даже больше закаляли, показывали, что нужно всегда работать, развиваться, добиваться чего-то.

— Не раз возникало ощущение, что в ВХЛ хоккей более быстрый, но более прямолинейный, чем в КХЛ?

— Не сказал бы, что более быстрый, быстрее шайбы ещё никто не бегал. Даже Макдэвид, самый быстрый хоккеист сейчас, вряд ли быстрее шайбы побежит. Наверное, в КХЛ на две-три секунды быстрее принятие решений, чем в ВХЛ. Могу сравнить мой последний сезон в «вышке» и в КХЛ: ты приезжаешь в ВХЛ и чувствуешь себя немного вальяжно. Если поднять голову, то есть время посмотреть на трибуны, пока шайба идёт, кто на хоккей пришёл. А в КХЛ, если посмотреть на трибуны, то это может чревато закончиться для тебя.

«Был единственным человеком, который выходил в лагере «Блюз» с телефоном на лёд»

— Как в своё время узнал о факте драфта в НХЛ? Церемонию смотрел или уже постфактум получилось?

— Вообще не думал, что меня выберут. Я разговаривал только с «Сент-Луисом», с Алексеем Старовойтовым (русский скаут клуба. — Прим. «Чемпионата»). Поговорили с ним, наверное, один-два раза всего. Знал, что Вася Атанасов, Егор Черников разговаривали с тремя-четырьмя клубами, заполняли какие-то анкеты, а я вообще ничего не заполнял.

Было волнительно, я понимал, что меня могут выбрать только «Блюз». Посмотрел первые три-четыре раунда и лёг спать — было уже поздно, а я на сборах был. Проснулся, наверное, часиков в семь утра от того, что звонит телефон. Мне позвонил сразу Алексей, поздравил, что меня выбрали на драфте. Я вообще был удивлён, спросонья думаю: какой драфт, кто меня выбрал?

Это счастье для каждого мальчишки, что ты попал в топ игроков своего года по России, это очень престижно. Это добавило мотивации в жизни, что нужно работать больше и усерднее. Запоминающийся момент был, он дал мне лишний толчок в жизни, спасибо «Сент-Луису», всё делается не зря.

— Ты был в лагере развития, работал там. Расскажи, как там всё устроено?

— Очень сильно развил язык там. Я приезжал вообще без какого-либо знания английского, не мог разговаривать. Кроме того, увидел отношение людей к работе, нам удалось пересечься со многими игроками основы. Там были такие парни, как Колтон Парэйко, Брэйден Шенн, Джордан Кайру. Было круто увидеть, как и над чем они работают.

Ты приезжаешь в «Сент-Луис», и там собраны вообще все лучшие ребята со всего мира. Ты видишь их отношение к делу, видишь, как ребята катаются, готовятся, заминаются, что и как едят, это профессиональное отношение к своей работе.

— Как думаешь, что в первую очередь хотели видеть от тебя тренеры?

— Думаю, они ждали, что я с ними начну хоть чуть-чуть по английски говорить! (Смеётся.) Я был единственным человеком, которому разрешали брать телефон на лёд. Чтобы вы понимали — телефоном даже в раздевалке пользоваться нельзя. Я был исключением, брал телефон и всё переводил через переводчик. Благо был там Вадим Жеренко, где-то он мне подсказывал, помогал. В основном тренеры говорили: «Enjoy it», наслаждайся моментом, показывай свой максимум, не пытайся делать какие-то правильные вещи, а делай то, что умеешь.

— Был ли вообще вариант отъезда в систему «Сент-Луиса» летом до появления варианта со «Спартаком»?

— Да, был вариант, но по определённым обстоятельствам у меня не получилось уехать. Эту дверь не закрыл, прикрыл на защёлку.

«Если начинаешь зацикливаться, то это потом сказывается»

— Кого из нынешнего коллектива «Амура» хорошо знаешь?

— Очень хорошо Макса Дорожко. Это мой друг, мой товарищ по жизни, хороший парень, он меня очень тепло принял первым в «Витязе». Ваню Чеховича хорошо знаю, Егора Воронкова тоже, как раз в первый мой сезон в «Витязе» мы сидели рядышком. Мы много беседовали, он хороший парень, скромный, трудолюбивый. Егора Рыкова, Ярослава Дыбленко знаю — вообще, мы с ним оба из Сургута, он даже начинал у моего отца.

Знаю Ярослава Лихачёва, Кирилла Слепца, Олега Ли, Кирилла Уракова вообще по «Торпедо» ещё знаю. И ребятам хочу сказать спасибо: на первой тренировке мне подсказывали, помогали, спрашивали, как я заселился, снял ли квартиру, где живу. Сразу рассказали про Хабаровск, где можно поужинать, где провести время, про систему клуба — мне сказали, что это хорошая организация с хорошими игроками. Надеюсь, за оставшиеся 19 игр мы сумеем перевернуть текущее положение.

Джерси Воробьева Фото: ХК «Амур»

— К тяжёлым выездам уже готов?

— Как мне сказал Ярослав Дыбленко: «Ты молодой парень, организм привыкнет». Вообще, надеюсь, что перелёты сильно не скажутся. После обмена посмотрел на график и обрадовался, что мне не придётся очень много летать, у нас будет выезд на Восток один — это Магнитогорск – Омск. Кроме того, последний выезд будет Москва — Сочи, это приятные выезды, так что, я думаю, не должно сказаться.

— В целом сейчас команда играет хорошо, но шайба словно не идёт в ворота. Попадал в такие ситуации, когда просто не идёт? Как выбираться из этого?

— Скажу банально: надо работать. Как мне сказали: если есть моменты, это уже хорошо. Значит, она 100% будет там рано или поздно, хочешь ты или не хочешь. Где-то немножко надо расслабиться, где-то успокоиться, не зацикливаться на этом. Когда начинаешь зацикливаться, то это всё потом сказывается.

Нужно всем немножечко выдохнуть, и сегодня тренерский штаб это озвучил, что нужно немножечко расслабиться всем, все всё понимают. Тут собран хороший коллектив, хорошие ребята. Завтра играем дома, при своих болельщиках (интервью записано до матча с «Автомобилистом». — Прим. «Чемпионата»), я наслышан о том, как они любят хоккей. Завтра и на протяжении оставшихся игр они будут помогать нам как шестой игрок.