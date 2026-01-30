У Овечкина очередной крупный юбилей в НХЛ! А «Вашингтон» ещё борется за место в плей-офф

«Вашингтону» кровь из носу нужны победы. «Кэпиталз» с середины января попали в довольно крутое пике – из последних семи матчей подопечные Спенсера Карбери проиграли шесть, из-за чего их отставание от зоны плей-офф до начала масштабного игрового дня в НХЛ составляло шесть очков.

У сегодняшних соперников «столичных» из «Детройта», несмотря на поражение в предыдущей игре с «Лос-Анджелесом», общая картина была довольно-таки неплохой – второе место в Атлантическом дивизионе, большой отрыв от девятого места на Востоке и отличные шансы впервые с 2016 года появиться в розыгрыше Кубка Стэнли.

Начали «Ред Уингз» по-хозяйски – уже на третьей минуте Алекс Дебринкэт открыл счёт в большинстве. В роли одного из ассистентов выступил Патрик Кейн, которого отделяло одно результативное действие от звания лучшего американского бомбардира в истории НХЛ.

И по итогам этого эпизода рекорд так и не был побит – по итогам просмотра выяснилось, что во время атаки «крыльев» один из игроков вошёл в зону раньше шайбы, из-за чего взятие ворот было отменено.

Празднование исторического достижения было отложено на один период – в середине второй двадцатиминутки Кейн всё-таки набрал историческое 1375-е очко в карьере и обошёл легендарного Майка Модано. Голевая передача Патрика помогла «Детройту» сравнять счёт – и на лёд «Литтл Сизарс-арены» моментально выскочили все игроки команды.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Кэпиталз» решили, что они могут позволить хозяевам немного попраздновать, но в середине третьего периода вспомнили, что им необходимо устроить праздник и на своей улице.

Именно тогда «столичные» во второй раз в матче вышли вперёд – Дилан Строум украл шайбу из-под ловушки Джона Гибсона, объехал ворота и поразил оставшиеся незащищёнными ворота «крыльев».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

По пути к Гибсону шайба задела Александра Овечкина – капитан «Вашингтона» набрал очки в пятом из шести последних матчей, а эта голевая передача стала для него 24-й в нынешнем сезоне и 750-й в НХЛ.

На этом «Кэпиталз» не остановились – через пять минут Деклан Чисхольм удвоил преимущество своей команды и всерьёз поставил команду Тодда Маклеллана на грань второго домашнего поражения подряд.

Однако у «Ред Уингз» нашёлся спаситель – Дебринкэт пришёл в себя после отменённого в первом периоде гола и ответил на это двумя абсолютно законными заброшенными шайбами. Чтобы оформить дубль, американцу хватило всего 47 секунд – меньше, чем за минуту до финальной сирены, Алексу удалось обеспечить «Детройту» как минимум одно очко в этом матче.

И второй гол получился особенно курьёзным – фраза «дома и стены помогают» здесь сработала как никогда. С первого просмотра не сразу понимаешь, что произошло – что уж говорить о Чарли Линдгрене, который вряд ли ожидал такого предательского отскока.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В дополнительное время выявить победителя командам не удалось. А в серии послематчевых буллитов всё решила одна ошибка – если три игрока «Вашингтона» свои попытки реализовали идеально, то у «Детройта» осечку допустил капитан команды Дилан Ларкин.

4:3 Б – «Вашингтон» не собирается сдаваться так просто и всё ещё борется за место в плей-офф.